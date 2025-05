BBC: Izraelci v pátek vyvraždili v severní Gaze další stovku lidí

16. 5. 2025

čas čtení 6 minut





Podle údajů civilní obrany řízené hnutím Hamás bylo při nejrozsáhlejším pozemním útoku na severní část Gazy od obnovení izraelské ofenzivy na začátku března zabito téměř 100 lidí.

Izrael v pátek brzy ráno zahájil rozsáhlý pozemní, vzdušný a námořní útok.

V příspěvku na Telegramu popsal Mahmúd Basal z agentury civilní obrany v Gaze, kterou řídí hnutí Hamás, situaci v severní Gaze jako „krvavý a těžký den“.



Moderátorka: Po další intenzivní vlně izraelských útoků na severu území bylo v Gaze zabito téměř 100 lidí. Místní úřady sdělují, že k tomu došlo poté, co Izrael vyhrožoval, že zahájí rozsáhlou ofenzivu a znovu obsadí celé území Gazy, pokud do konce týdne nedojde k dohodě s hnutím Hamás. Návštěva prezidenta Trumpa v této oblasti se nyní chýlí ke konci. Místní zprávy uvádějí, že izraelská armáda v pátek brzy ráno zahájila rozsáhlý pozemní, vzdušný a námořní útok na město Bet Lahia v severozápadním cípu území. Útok začal salvou dýmových granátů, po nichž následovala intenzivní dělostřelecká palba z blízkých izraelských pozic. Náš korespondent v Gaze uvádí, že se jedná o nejrozsáhlejší pozemní útok na severní Gazu od obnovení izraelské ofenzívy na začátku března. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od obnovení útoků Izraelem 18. března zabito 2876 lidí. Celkový počet obětí konfliktu v Gaze tak přesáhl 53 000. Tito lidé byli svědky dnešních událostí:



Žena: Nevinní lidé zabiti náhlým útokem. Jak vidíte, zbyly po nich jen ostatky. Byly to moje sestry a dcery.

Muž: Ti, kteří nezemřou při bombardování, zemřou hlady.

Spali jsme a domy byly plné dětí, žen a vysídlených lidí, jejichž domovy byly zničeny a kteří nyní žijí ve stanech. Najednou v 1:30 ráno a bez předchozího varování bombardovali dům. Mnoho dětí a žen bylo zabito a jejich těla byla rozmetána po ulicích.





Moderátorka: Pokud jste na místě v Bet Lahia, tyto útoky přicházejí v době, kdy v Kataru pokračují nepřímé rozhovory o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamasem, přičemž Izrael od března zastavil dodávky pomoci a dalších zásob do Gazy. Poslechněme si, co o situaci v této oblasti před chvílí řekl prezident Trump během své cesty do regionu.







Trump: Sledujeme situaci v Gaze a musíme ji vyřešit. Hladoví tam lidé, hodně lidí. Je tam spousta špatných věcí.





Moderátorka: To byl prezident Trump. Teď se podíváme do Gazy. Franz Luez, , koordinátor pro mimořádné situace u Lékařů bez hranic, který je v Al Mawasi v Gaze. Vítejte v BBC News, samozřejmě oceňujeme, že jste si udělal čas na rozhovor. Řekněte nám, jak vidíte situaci tam, kde jste.





Franz Luez: Dobré odpoledne. Nejsem v Gaze poprvé, a ačkoli situace zde byla katastrofální už posledních 19 měsíců, od obnovení války se každým dnem zhoršuje. Lidé jsou násilně vysídlováni, mluví se o více než 400 000 vysídlených osobách, opakují se evakuační rozkazy a lidé nemají kam jít. Civilní objekty jsou bombardovány, včetně nemocnic a zdravotních středisek, které jsou vyřazeny z provozu, takže situace Palestinců a těch, kteří se jim snaží pomoci, se v Gaze stala peklem.





Moderátorka: Popisujete to velmi drsně. Ssamozřejmě to vše je způsobeno pokračujícím blokováním pomoci ze strany Izraele, což znamená, že čerstvé zásoby se nedostanou k lidem, kteří je nejvíce potřebují. Co si o tom všem myslíte? A pokud nedostanete zásoby, jak špatná bude situace, která je již nyní kritická?





Franz Luez: Je třeba zmínit, že je to již devátý týden bez dodávek paliva, docházejí potraviny. Naši kolegové, rodiny a pacienti nám říkají, že mají sotva jídlo na jedno jídlo denně. Docházejí nám zdravotnické potřeby, palivo je na bodu mrazu, málo paliva je potřeba pro sanitky, pro generátory v nemocnicích, pro provoz jednotek intenzivní péče a inkubátorů pro novorozence. Řítíte se rychlostí světla do propasti. Směřujete k humanitární katastrofě a pokud se nic nezmění, brzy bude nutné vypnout generátory, inkubátory a jednotky intenzivní péče. Děsivé.





Moderátorka: Jak moc se lidé, se kterými pracujete a se kterými jste mluvil o nové ofenzivě, kterou nyní Izrael slíbil, obávají? A vypadá to, že už začala. A ještě jedna osobní otázka. Jak se cítíte vy sám v bezpečí?





Franz Luez: Na začátek vaší poslední otázky chci říct, že si všichni musíme uvědomit, že v Gaze není žádné bezpečné místo a je to tak pravděpodobně od prvního dne. Proto to osobně považuji za cynické, pokud jsou vydávány evakuační příkazy a sdíleny s obyvatelstvem, které je vyzývají, aby odešlo do bezpečných oblastí, kde však žádné bezpečné oblasti nejsou, naši kolegové, obyvatelstvo, kterému sloužíme, jsou zoufalí, unavení a vyčerpaní. Včera jsem procházel kolem jednoho z našich zdravotních center a vedoucí lékař a vedoucí sester mi řekl: „Jsem zoufalý. Jsem zoufalý. Láme mi srdce, když vidím matku, jak pláče. Chtěla, aby její dítě bylo zařazeno do našeho výživového programu, ale musel jsem jí říct, že to nejde, protože ještě nesplňuje kritéria. Vím ale, že když nedostane jídlo a bude mít sotva co jíst, za týden kritéria splní. A taková rozhodnutí musí naše týmy dělat každý den. Opět vyzýváme mezinárodní společenství a izraelské úřady, aby přestaly s kolektivním trestáním Palestinců a přestaly používat humanitární pomoc a jídlo jako válečnou zbraň.





Moderátorka: Moc děkuji za sdílení vašeho příběhu. Frank Luez, koordinátor pro mimořádné situace u Lékařů bez hranic, hovořil s námi z Al Mawasi.



