Mysl ve střevech: Nová hranice duševního zdraví

Poprvé jsem se o tom dozvěděl od Radka Ptáčka, jednoho z vědců, kteří za studií stojí. Radek se stal v českých médiích známým díky své práci zaměřené na ochranu dětí před fyzickým násilím, ale jeho výzkum mikrobiomu ho zařadil do exkluzivního klubu Čechů, kteří přispěli k vědeckým objevům.



A tady přichází nepříjemná blízkost této teorie: to, že depresivní epizoda nemusí být pouze otázkou serotoninu, traumatu nebo genetické predispozice ale i důsledkem nerovnováhy bakterií, zánětlivých signálů stoupajících z mikrobiálně narušeného prostředí. Zánětlivý stav, který byl dříve považován za vedlejší jev, může být hnacím motorem kognitivní únavy, výkyvů nálady i halucinací. Autoři nezpochybňují tradiční léčbu, ale vybízejí k rozšíření pohledu. Možná to, co nazýváme duševní nemocí, je ve skutečnosti systémové selhání: kolaps diplomatických vztahů mezi druhy uvnitř našeho těla.



Tato představa nás nutí k pokoře. Po desetiletí se psychiatrie soustředila na neurovědu a farmakologii, interpretovala mysl skrze synapse a neurotransmitery. Ale co když je samotné myšlení - naše schopnost cítit a chápat - závislé na práci bakterií?



Tato dříve okrajová teorie nyní pomalu proniká do klinické praxe. V Rochesteru v Minnesotě zkoumají vědci na Mayo Clinic stejnou mikrobiální záhadu - tentokrát skrze velmi konkrétní materiál: lidskou stolici. Ano, výkaly. Program mikrobiomiky vedený Dr. Purnou Kashyapem sesbíral přes 2 000 vzorků stolice, aby zodpověděl jednoduchou otázku: Proč někteří pacienti s rakovinou reagují na chemoterapii a jiní ne?



Kashyapovo úsilí není jen o onkologii. Je to příslib budoucnosti medicíny - éry, kdy osobní léčebný plán nebude vycházet jen z genetické informace, ale i z mikrobiálního složení. Střeva se zde nejeví jako pasivní trávicí orgán, ale jako aktivní hráč při metabolizaci léků, výchově imunity a možná i v regulaci emocí.



Ukazuje se, že naši mikrobiální společníci ovlivňují vše od zánětu po dostupnost neurotransmiterů. Probíhají pokusy s fekálními transplantacemi, které mají zlepšit reakci na léčbu, a vědci zkoumají i „crapsule“ (kapsle se stolicí) nebo úpravy mikrobiomu pomocí CRISPR technologie.



Tato věda leží na pomezí biologie a filozofie. Naznačuje, že naše já - naše duševní stabilita, identita a vnímání - může být výsledkem biologického vyjednávání s bakteriemi. Je to znepokojivé, ale zároveň zvláštním způsobem osvobozující. Přehodnocuje duševní nemoc nikoli jako morální selhání nebo pouhou mozkovou chybu, ale jako ekologickou nerovnováhu.



A přináší také kulturní důsledky. Moderní společnost dlouho oddělovala mysl a tělo. Ale pokud má tato věda pravdu, zdraví není výsledkem oddělení, ale integrace - těla, mysli a mikroba.



V době osamělosti, chronických nemocí a hluboké nejistoty nám tento nový pohled nabízí most, nejen mezi orgány, ale i mezi obory, mezi člověkem a jeho prostředím. Naznačuje, že léčení nemusí vycházet z kontroly, ale ze soužití. A vyzývá nás, abychom doslova naslouchali moudrosti vlastních střev.



Dvě díla - jedno akademické a komplikované z oblasti mikrobiologie a psychiatrie ( Microbiome: A Potential Component in the Origin of Mental Disorders - Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ), druhé praktické, vycházející z biobanky stolice na Mayo Clinic ( The ick factor that could save a life: US cancer researchers look to fecal waste for treatment clues | US news | The Guardian ) - se sbíhají u stejné myšlenky: že lidský mozek může být mnohem prostupnější, než jsme si mysleli. A to nejen obrazně, ale i biologicky – propojený chemickými posly, imunitními drahami a mikrobiální komunikací proudící ze střev směrem vzhůru.Článek „Microbiome: A Potential Component in the Origin of Mental Disorders“ autorů Stefana, Ptáčka, Rabocha a Kreama je stejně hutný jako ty mikroorganismy, které popisuje. Jeho hlavní myšlenka je téměř poetická: střeva, domov bilionů bakteriálních organismů, vedou neustálý chemický dialog s naším centrálním nervovým systémem. Není to bezvýznamná výměna informací. Je to vztah utvářený evolucí, modulovaný imunitními odpověďmi a schopný přejít do poruchy. Autoři tvrdí, že poruchy jako deprese nebo bipolární porucha mohou být alespoň částečně důsledkem narušené mikrobiální komunikace - poruchy osy střevo-mozek.