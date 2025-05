Trump zase útočí na Zelenského a chválí Putina

17. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

V Senátu USA jsou prý připraveny zdrcující sankce proti Rusku. Musely by ovšem mířit proti zemím jako Čína a Indie, takže to je asi jen mediální gesto, protože USA už před Čínou fakticky kapitulovaly, pokud jde o obchodní válku – a mít k tomu ještě sankční válku s Indií, to by asi už vůbec nebylo reálné. Ale tak jako tak by s tím musel souhlasit Trump. Ten zatím proti Rusku nepodnikl nic a zřejmě jej nic nepřiměje, aby podnikl. Naopak fakticky svou podporu Rusku stále graduje.

Trump nic jako účinné potrestání Ruska za jeho chování nepřipustí. Je to jasné od začátku, ale mnozí politici, experti atd. na to pořád čekají. Přitom reálné skutky jsou jasné, hmatatelné. Ano, Trump nepotopí Ukrajinu ve prospěch Ruska přímočaře, dělá kolem toho zmatek a mlhu, zkouší, kam až zajít, ale postupně jde stejným směrem. Samo nepředpověditelně. Občas vypustí to či ono, dokonce pošle i nějaké zbraně v hodnotě drobných ve srovnání s Bidenem. Ale na fiasko v Istanbulu reagoval tím, že se chce sejít s Putinem. Dát mu tu nejvyšší legitimitu.





Když byl po fiasku jednání v Istanbulu dotázán ve Fox News na Putina, odmítl jej kritizovat, naopak. Cituji:





„Trump na dotaz, zda je Putin překážkou k míru kvůli tomu, že se neúčastnil jednání v Istanbulu, uvedl, že měl sám dříve složité setkání se Zelenským.





„Podívejte, měl jsem opravdu těžké setkání se Zelenským, protože se mi nelíbilo, co říkal, a on mi to neulehčoval. Vždycky říkám, že nemá karty. Má co do činění s obrovskou armádou a s někým odvážným, kdo má skvělé vybavení,“ prohlásil Trump v rozhovoru pro Fox News





Trump dále uvedl, že Putin je u vyjednávacího stolu, a to i přesto, že se odmítl účastnit pátečního jednání v Istanbulu. To přitom sám inicioval a když jej Zelenskyj vyzval ke společnému jednání, odmítl a místo sebe poslal delegaci na nízké úrovni.





„On je u vyjednávacího stolu. Vždycky jsem cítil, že beze mě se schůzka konat nemůže, protože si nemyslím, že by se podařilo dosáhnout dohody. Na obou stranách je spousta nenávisti. S Putinem mám velmi dobré vztahy. Myslím, že se dohodneme. Musíme se sejít a myslím, že to pravděpodobně naplánujeme,“ řekl dále americký prezident.“





BC: Nečekal by člověk po takové mediální masáži nad fotkou Zelenského a Trumpa při jednání ve Vatikánu aspoň zmínku… o čem vlastně? Trump ve skutečnosti má hlavě pořád to samé, i když se stále dokola opakuje, jak je vypočitatelný. Dokonalé je samozřejmě to prohlášení, že Putin byl v Istanbulu u vyjednávacího stolu, i když tam nebyl.





A pokud Trump cítil, že se ta schůzka bez něj, bez Trumpa, konat nemůže, tak proč tam proboha nebyl, když tam Putin byl? A proč Trump o sobě neřekne, že tam ve skutečnosti byl, stejně jako tam byl přece podle něj i Putin, i když tam nebyl? Copak necítíte až do morku kostí, jaký je to žvanil a hňup? Jak využívá toho, že si nechceme přiznat, oč mu opravdu jde, jak nás tahá za nos?





