Rosstat konstatoval trojnásobné zpomalení ruské ekonomiky

19. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Ruská ekonomika se v roce 2025 setkala s prudkým zpomalením růstu, informoval v pátek Rosstat. Ruská ekonomika se v roce 2025 setkala s prudkým zpomalením růstu, informoval v pátek Rosstat.

V prvním čtvrtletí se podle prvního oficiálního odhadu ruský HDP meziročně zvýšil o 1,4 %, což je třikrát méně než o čtvrtletí dříve (4,5 %) a téměř čtyřikrát méně než ve stejném období loňského roku (5,4 %).

Údaje Rosstatu se ukázaly být horší než předběžný odhad Ministerstva hospodářského rozvoje (odhadovalo růst HDP na 1,7 %) a pod očekáváním téměř všech analytiků oslovených agenturou Bloomberg: V průměru očekávali růst o 1,8 %.

Statistiky naznačují "prudké zpomalení ekonomiky," říká Jegor Susin, generální ředitel Gazprombank Private Banking: Ačkoli je HDP meziročně stále v zelených číslech, je to výsledek růstu vykázaného v loňském roce. Oproti předchozímu čtvrtletí se ekonomika již nyní zmenšuje, a to poprvé od roku 2022 – podle Raiffeisenbank o 0,4 %.

"Dynamika HDP vykazuje jasné známky zhoršení," píší analytici banky. Podle Ministerstva hospodářského rozvoje se tempo růstu průmyslu v prvním čtvrtletí snížilo více než pětkrát - z 5,7 % na 1,1 %, růst maloobchodního obratu se snížil téměř na polovinu (z 5,5 % na 3,2 %) a velkoobchod začal poprvé od zimy 2023 klesat - o 2,1 % za čtvrtletí.

Předběžné údaje za duben naznačují, že ochlazování pokračuje, říká Alexandr Isakov, ekonom pro Rusko v Bloomberg Economics. PMI se pohybuje pod 50 body, což znamená pokles výroby, a navíc nákladní doprava na síti Ruských železnic rychle klesá - meziročně o 9,7 %. To znamená, že s vysokou pravděpodobností do konce druhého čtvrtletí ekonomika sklouzne do technické recese (recese po dvě čtvrtletí v řadě), píše Isakov.

Ruská vláda stále předpovídá, že do konce roku ruský HDP přidá 2,5 % poté, co předchozí dva roky po sobě rostl nad 4 %. Současné statistiky však naznačují, že růst se bude pohybovat poblíž spodní hranice prognózy centrální banky - 1 %, domnívá se Susin.

Ekonomika zpomaluje kvůli zpřísňování politiky centrální banky, sankcím, potížím s dodávkami a také vysoké inflaci, uvádí Volkan Sezgin, ekonom společnosti Continuum Economics. "Situaci komplikují nízké ceny ropy," upozorňuje Raiffeisenbank. Namísto 70 dolarů za barel, se kterými vláda počítala při plánování rozpočtu, klesla cena ruského Urals v dubnu na 54 dolarů a v polovině května stála pouze 50 dolarů, uvádí Argus. V důsledku toho se v lednu až dubnu příjmy z rozpočtů na ropu a plyn propadly o 10 % a v květnu mohou být podle agentury Reuters o třetinu nižší než před rokem. Schodek státní pokladny za čtyři měsíce překonal téměř trojnásobek loňského roku (3,23 bilionu rublů) a vláda začala zvažovat možnost sekvestrace výdajů v příštím roce.

Paradoxně by se případná mírová dohoda s Ukrajinou, za kterou Spojené státy slibují Kremlu zmírnění sankcí, mohla proměnit v nový "šok" pro ekonomiku, uvedla Alexandra Prokopenko, výzkumná pracovnice Carnegie Russia Eurasia Center. Biliony dolarů ve výdajích na obranu a rozdávání peněz vojenským dodavatelům přispěly v loňském roce 40 % k ekonomickému růstu, podle odhadů Institutu pro rozvíjející se ekonomiky Finské centrální banky.

"Pokud se chce Kreml vyhnout ekonomickému kolapsu, musí udržet výdaje na současné úrovni dlouho po skončení války," řekl Janis Kluge, expert z Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia. "Pokud dojde ke snížení vojenských výdajů, povede to v mnoha regionech ke ztrátě pracovních míst a všeobecné frustraci," vysvětluje.

"Mírová dohoda bude novým šokem pro ekonomiku, ale zvládnutelným šokem," objasňuje Prokopenko. "Putin bude muset doplnit arzenály, což znamená, že vojenské výdaje zůstanou zvýšené ještě několik let po válce."

Zdroj v ruštině: ZDE

