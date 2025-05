Jak zázračné léky na hubnutí mění fungování našeho těla

17. 5. 2025

Léky jako Ozempic změnily léčbu obezity a nyní vedou revoluci ve zdravotnictví



Příchod nové třídy léků potlačujících chuť k jídlu, jako jsou Ozempic a Wegovy, proměnil léčbu obezity v nejzajímavější a komerčně nejlukrativnější oblast zdravotnictví.



Tyto léky vedou k dramatickému úbytku hmotnosti, mění vnímání a podle řady výsledků oznámených na Evropském kongresu o obezitě (ECO) v Malaze tento týden slibují zdravotní přínosy, které daleko přesahují pouhou kontrolu hmotnosti.



Lék semaglutid (účinná látka v injekcích Ozempic a Wegovy) společnosti Novo Nordisk byl původně vyvinut k léčbě cukrovky, ale brzy se ukázalo, že má dramatický vliv na hmotnost. Lék napodobuje hormon GLP-1, který se uvolňuje ve střevech při jídle a působí na receptory v celém těle, včetně mozku.



Konkurenční produkt společnosti Eli Lilly, Mounjaro, obsahuje účinnou látku tirzepatid. Ten napodobuje GLP-1 i druhý hormon a podle první přímé srovnávací studie zveřejněné tento týden, v níž účastníci po 72 týdnech léčby zhubli v průměru 20 % své tělesné hmotnosti, přináší ještě působivější výsledky.



Výhody zdravé hmotnosti jsou značné. Studie zveřejněná v lednu naznačuje, že injekce na hubnutí by mohly snížit riziko 42 onemocnění, včetně srdečních chorob, rakoviny, poruch srážlivosti krve, Alzheimerovy choroby, chronického onemocnění ledvin, závislosti a řady psychiatrických onemocnění. Existují první důkazy, že tyto výhody přesahují to, co by se dalo očekávat na základě metabolických účinků léků.

Výsledky fáze 3 klinického hodnocení semaglutidu u pacientů s tukovými játry (lékařsky známými jako steatohepatitida asociovaná s metabolickou dysfunkcí) ukázaly, že lék dokáže zastavit a dokonce zvrátit tento stav.

Vzhledem k tomu, že pacienti jsou sledováni déle a v reálných podmínkách, je také jasné, že tyto léky nejsou řešením pro všechny.

426

Další studie zjistila, že injekce na hubnutí mohou téměř o polovinu snížit riziko rakoviny související s obezitou, přičemž účinky jsou větší, než by se dalo očekávat od samotného úbytku hmotnosti. Dvě studie naznačily, že tyto léky mohou mít také příznivé účinky na duševní zdraví.Problémem diet je, že jakmile člověk přestane ty léky brát, často znovu přibere. Vědci zjistili, že po rychlém úbytku hmotnosti následuje rychlý návrat k původní váze. Když lidé přestali užívat semaglutid, do 10 měsíců znovu přibrali vše, o co zhubliOdborníci říkají, že tyto léky na hubnutí by neměly být považovány za akutní léčbu, jaká se používá například při infekcích, ale za léčbu chronického onemocnění – podobně jako statiny.„Pokud někdo užívá statiny na cholesterol a přestane je brát, cholesterol téměř nevyhnutelně stoupne,“ řekl Whyte. “Pokud někdo užívá tablety na krevní tlak a přestane je brát, krevní tlak téměř nevyhnutelně stoupne. Není to tedy nic jiného.“Přesto zůstávají otázky, včetně toho, proč část pacientů po vysazení léků znovu nepřibere.Možností je, že geneticky daná „výchozí hodnota“ tělesné hmotnosti má u některých lidí širší rozmezí než u jiných, což znamená, že jejich tělo neodolává snahám o odchýlení se od této hmotnosti tak silně jako u jiných lidí.Vzhledem k tomu, že je známo, že tyto léky snižují svalovou hmotu, důležitou otázkou je, zda to přesahuje rámec toho, co by se dalo očekávat od samotného úbytku hmotnosti.Protože jsou léky GLP-1 používány k léčbě cukrovky již téměř 20 let, údaje naznačují, že jsou celkově bezpečné.Zdroj v angličtině ZDE