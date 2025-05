Německo je připraveno zvýšit výdaje na obranu na 5 % HDP

19. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Německo je připraveno vyhovět požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa na zvýšení výdajů na obranu na 5 % hrubého domácího produktu (HDP). Prohlásil to německý ministr zahraničí Johan Wadephul na setkání ministrů NATO v Turecku. Podle Wadefula má být 3,5 % HDP určeno na tradiční obranné potřeby a dalších 1,5 % na modernizaci vojenské infrastruktury. Německo je připraveno vyhovět požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa na zvýšení výdajů na obranu na 5 % hrubého domácího produktu (HDP). Prohlásil to německý ministr zahraničí Johan Wadephul na setkání ministrů NATO v Turecku. Podle Wadefula má být 3,5 % HDP určeno na tradiční obranné potřeby a dalších 1,5 % na modernizaci vojenské infrastruktury.

"Směřujeme k tomuto cíli. Aliance je jednotná a každý by měl pochopit, že v důsledku této tragické války se NATO stalo silnějším a jednotnějším než kdykoli předtím," zdůraznil Wadephul. Zároveň neupřesnil, kdy Německo plánuje dosáhnout deklarované úrovně výdajů.

Německý kancléř Friedrich Merz dříve řekl, že zvýšení obranného rozpočtu na 5 % HDP by znamenalo roční výdaje ve výši asi 225 miliard eur - téměř polovinu federálního rozpočtu země. Koaliční smlouva zároveň poznamenává, že "peníze samy o sobě nestačí", protože velké reformy a nákupy se kvůli byrokracii v Bundeswehru obtížně realizují. V tomto ohledu vláda plánuje v nadcházejících měsících schválit zákon, jehož cílem je "urychlit procesy plánování a zadávání veřejných zakázek" v zájmu armády.

"Pokud politici vytvoří potřebné podmínky, průmysl bude schopen poskytnout armádě vše, co potřebuje," uvedl v komentáři pro deník Bild Armin Papperger, šéf obranného koncernu Rheinmetall.

Podle údajů NATO dosáhlo v roce 2024 pouze 23 z 32 členských států aliance cílové úrovně 2 % HDP na obranu. Donald Trump zase dříve vyzval ke zvýšení této hranice na 5 %. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že NATO se snaží odstranit "slabé články" ve své struktuře. "Síla aliance je určena silou jejího nejslabšího člena. Chceme, aby v NATO nebyly žádné slabé články," zdůraznil Rubio.

Na začátku května navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte zemím aliance plán na snížení celkových výdajů na obranu na 5 % HDP do roku 2032. Podle návrhu bude 3,5 % směřovat na vojenské potřeby, dalších 1,5 % na jiná opatření související s bezpečností. Iniciativa Rutte navíc stanoví pravidelný a přísný mechanismus pro sledování dosahování těchto cílů.

K dnešnímu dni se Polsko může pochlubit nejvyšší úrovní výdajů na obranu v NATO - 4,12 % HDP. Následuje Estonsko (3,43 %) a Spojené státy (3,38 %).

Jak v polovině května uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na diplomatické zdroje, země NATO začaly rozvíjet dohodu zaměřenou na výrazné zvýšení výdajů na obranu. Podle informovaných partnerů agentury dokument předpokládá, že do roku 2032 dosáhne úrovně 5 % HDP. To by mohlo být největší zvýšení vojenského rozpočtu aliance od studené války.

Vysoce postavený evropský diplomat agentuře připustil, že takový prudký nárůst by vyžadoval vážné úsilí, ale zdůraznil, že mnoho členů NATO to považuje za nezbytný krok. Podle jejich názoru by taková opatření měla být silným signálem Kremlu, který rozpoutal válku proti Ukrajině a jak se aliance obává, může se připravovat na agresi proti některému ze států NATO.

Zdroj v ruštině: ZDE

0