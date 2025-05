Izrael obviněn z etnického očišťování poté, co zabil 140 lidí za poslední 24 hodin

17. 5. 2025

čas čtení 4 minuty



V Gaze bylo za posledních 24 hodin zabito nejméně 140 Palestinců, což představuje smrtící eskalaci.



Podle palestinských zdravotnických představitelů izraelské útoky v Gaze od čtvrtka zabily více než 300 lidí, což je jedno z nejkrvavějších období války od března, kdy selhala jednání o příměří. Intenzivnější bombardování přišlo v době, kdy izraelská úplná blokáda humanitární pomoci vyvolává obavy z hladomoru na palestinském území.



„Od půlnoci jsme přijali 58 mrtvých, zatímco velké množství obětí zůstává pod troskami. Situace v nemocnici je katastrofální,“ řekl v sobotu brzy ráno Marwan al-Sultan, ředitel indonéské nemocnice v severní Gaze. Podle agentury Reuters si za posledních 24 hodin vyžádaly útoky nejméně 146 životů.



Eskalaci útoků v pátek odsoudil šéf OSN pro lidská práva Volker Türk, který uvedl, že bombardování má za cíl vyhnat obyvatele Gazy a že se jedná o „etnickou čistku“.



Türkova slova zopakoval i generální tajemník OSN António Guterres, který v sobotu na summitu Arabské ligy v Bagdádu vyzval k trvalému příměří.





Izrael uvedl, že bombardování je počáteční fází operace Gideonovy vozy, která je rozšířením války v Gaze a má za cíl ‚dosáhnout všech válečných cílů v Gaze‘.

„Můžeme zachránit stovky tisíc přeživších,“ řekl Fletcher. “Máme přísné mechanismy, které zajišťují, že se naše pomoc dostane k civilistům, a ne k Hamásu.“





Zdroj v angličtině ZDE

K útokům došlo v době, kdy Donald Trump opouštěl Blízký východ po čtyřdenní návštěvě arabských zemí Perského zálivu, během níž Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar přislíbily investice v miliardové výši do USA.Naděje, že Trumpova návštěva přinese nový pokrok v jednáních o příměří v Gaze, byly zmařeny poté, co Trump zopakoval své přání proměnit Gazu v „zónu svobody“. To bylo vnímáno jako pravděpodobný signál jeho plánu, aby USA převzaly kontrolu nad palestinským územím a přeměnily ho na „říční pobřeží Blízkého východu“.V sobotu Hamas potvrdil, že v katarském Dauhá probíhá nové kolo jednání o příměří v Gaze s Izraelem. Člen hnutí Taher al-Nono řekl agentuře Reuters, že obě strany diskutují o všech otázkách bez „předběžných podmínek“.Izraelská ofenzíva v Gaze, která byla zahájena v odvetě za útoky z října 2023, si podle palestinských zdravotních úřadů vyžádala asi 53 000 životů.Po tom, co Izrael 2. března přerušil dodávky životně důležité humanitární pomoci do tohoto území, se také prudce zvýšil hlad a podvýživa mezi dětmi. V Gaze je kvůli nedostatku zásob a opakovaným izraelským útokům na nemocnice a zdravotnická zařízení jen velmi omezená lékařská péče.Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher v úterý v projevu před Radou bezpečnosti OSN vyzval k obnovení pomoci Gaze, kde podle něj hrozí hladomor.Izrael důsledně popírá, že jeho desetitýdenní blokáda způsobuje hlad v Gaze. Trump však ve čtvrtek připustil, že „v Gaze hladoví mnoho lidí“.Izrael, který tvrdí, že Hamás pomoc unáší, aby financoval svou armádu, navrhl plán distribuce pomoci z center v Gaze provozovaných soukromými dodavateli a střežených izraelskými vojáky. USA tento plán podpořily a organizace s názvem Gaza Humanitarian Foundation by měla začít s jeho realizací do konce měsíce.Humanitární organizace označily tento plán za neproveditelný a potenciálně protiprávní, protože by mohl vést k nucenému vysídlení. Vyzvaly Izrael, aby zrušil blokádu a spoléhal se na OSN a další existující humanitární organizace, které mají dlouholeté zkušenosti s dopravou pomoci do Gazy.