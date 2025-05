Rusko při rozhovorech v Istanbulu vyhrožovalo obsazením dalších dvou ukrajinských oblastí

19. 5. 2025

Na jednáních v Istanbulu Rusko pohrozilo, že bude pokračovat ve válce a obsadí další dva regiony Ukrajiny – Charkov a Sumy, uvádí zdroj obeznámený se situací. Na jednáních v Istanbulu Rusko pohrozilo, že bude pokračovat ve válce a obsadí další dva regiony Ukrajiny – Charkov a Sumy, uvádí zdroj obeznámený se situací.

Podle něj ruští vyjednavači pro příměří požadovali, aby Kyjev odevzdal celé území čtyř regionů – Doněcka, Luhanska, Chersonu a Záporoží – v rámci jejich administrativních hranic, včetně částí, které ruská armáda v současné době nekontroluje.

Vladimir Medinskij, který vedl ruskou delegaci, de facto deklaroval Ukrajincům svou připravenost bojovat navždy. "Nechceme válku, ale jsme připraveni bojovat rok, dva, tři - tak dlouho, jak to bude potřeba. Jsme ve válce se Švédskem 21 let," řekl Medinskij podle mluvčího The Economist.

"Obecně jsme s výsledkem spokojeni a jsme připraveni pokračovat v kontaktech," řekl sám Medinskij před odchodem z paláce Dolmabhce. Podle něj se strany dohodly na výměně zajatců v nadcházejících dnech - 1 000 za 1 000 lidí, což by mohla být největší taková výměna od začátku války. Ukrajinská strana požadovala přímé jednání mezi hlavami států, řekl Medinskij. "Vzali jsme tuto žádost na vědomí," řekl.

Rusko ve skutečnosti opustilo úplné a bezpodmínečné příměří, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který krátce po istanbulské schůzce telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vyzval k "silným sankcím" proti Moskvě a k udržování tlaku, dokud nebude Putin připraven ukončit válku.

