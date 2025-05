BBC: Měla by OSN kritizovat Izraelské vraždění v Gaze?

19. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátor, BBC Radio Four, pořad The World This Weekend, neděle 18. května 2025: Tento týden zazněl před Radou bezpečnosti OSN ostrý projev nového šéfa humanitárních záležitostí OSN Toma Fletchera. V něm obvinil Izrael z úmyslného a nestydatého uvalení nelidských podmínek na Palestince a požádal přítomné zástupce, aby podle jeho slov rozhodným způsobem zabránili genocidě. Ve stejném týdnu šéf agentury OSN pověřené ochranou palestinských uprchlíků řekl BBC, že Izrael používá hlad jako válečnou zbraň, a včera generální tajemník OSN znovu vyzval k příměří, na což Izrael nereagoval. Ignoroval tuto klíčovou agenturu. Ta nyní není Izraelem uznávána, její úředníci mají často zakázán vstup do Izraele a málokdy vypadala OSN tak bezmocně. Martin Griffiths je předchůdcem Toma Fletchera v Úřadu OSN pro humanitární záležitosti. Zeptal jsem se ho, zda projevy jako ten Fletcherův skutečně něco přinášejí. Tento týden zazněl před Radou bezpečnosti OSN ostrý projev nového šéfa humanitárních záležitostí OSN Toma Fletchera. V něm obvinil Izrael z úmyslného a nestydatého uvalení nelidských podmínek na Palestince a požádal přítomné zástupce, aby podle jeho slov rozhodným způsobem zabránili genocidě. Ve stejném týdnu šéf agentury OSN pověřené ochranou palestinských uprchlíků řekl BBC, že Izrael používá hlad jako válečnou zbraň, a včera generální tajemník OSN znovu vyzval k příměří, na což Izrael nereagoval. Ignoroval tuto klíčovou agenturu. Ta nyní není Izraelem uznávána, její úředníci mají často zakázán vstup do Izraele a málokdy vypadala OSN tak bezmocně. Martin Griffiths je předchůdcem Toma Fletchera v Úřadu OSN pro humanitární záležitosti. Zeptal jsem se ho, zda projevy jako ten Fletcherův skutečně něco přinášejí.





Martin Griffiths: V posledních třech letech jsem byl v Radě bezpečnosti téměř každý týden a neslyšel jsem žádný projev, včetně mého, který by se tomuto podobal. Byl to zázrak rétoriky a morální jasnosti. To je velmi dobrá situace. Ale myslím si, že s takovými projevy, stejně jako s komentáři, jako jsou ty moje v minulosti, je to tak, že se dostanou do jiných částí světa, ale ne nutně do Izraele. Co však nevidíme a co jsme neviděli, když jsem byl ve funkci, je následná reakce vlád.









Martin Griffiths: No, je to jejich rozhodnutí, zda budou spolupracovat, nebo ne. Za prvé, skutečnost, že celkově, jak říkáte, nespolupracují s OSN, pro nás nikdy nebyla překvapením. Zaujali jsme pevný postoj, stejně jako nyní Tom Fletcher a mimochodem i generální tajemník, a to na základě našich zkušeností, toho, co se děje v Gaze. To je to, co Mezinárodní soudní dvůr uvedl ve svých komentářích k prozatímním opatřením ohledně možnosti genocidy, zatímco my čelíme nedostatku následných kroků. Nechci za to vinit nikoho v OSN. Myslím, že je správné, že se o to snaží. Je správné, že to opakují. I když víte, že to nebude mít okamžitý dopad, okamžitý dopad přinesou vlády, které splní své zákonné povinnosti.





Moderátor: Když se ohlédnete zpět, možná si myslíte, že jste svou roli nesplnili správně? Možná jste kladli důraz na nesprávné věci? Možná byl přístup kontraproduktivní?





Martin Griffiths: Myslím, že dilema, před kterým jsem stál na začátku, krátce po začátku války, v říjnu, před mnoha měsíci, spočívalo v tom, že moje neschopnost cestovat do Izraele a Gazy byla první obětí mé rétoriky. Myslím, že chybí větší pocit bezpečnosti v regionu, a to samozřejmě zahrnuje i bezpečnost Izraele. Ale ten koncept toho, co bude skutečným řešením. Není úkolem humanitárních organizací, aby v této věci zaujímaly přední místo. Myšlenka je samozřejmě taková, že se tím stabilizuje situace a sníží utrpení a počet obětí. Myslím, že OSN neudělala to, co mohla, a to usilovat o snahu dosáhnout dohodnutého řešení konfliktu v Gaze. Řešení, na kterém by se shodly všechny strany. Samozřejmě se zvláštními ustanoveními pro Hamás, který již mnohokrát prohlásil, že se stáhne z Gazy. Ale řešení, které by nebylo dohodnuto za zavřenými dveřmi mezi několika klíčovými spojenci. Místem, kde by se to mělo stát, je podle mého názoru OSN, a já jsem tam v té době byl. Samozřejmě z humanitárního hlediska, které by do toho také vneslo svůj vklad. Ale to se neděje a stále se to neděje, a myslím si, že to je vážná chyba mezinárodního společenství. Svět však tuto výzvu nepřijal, a to včetně nás v OSN. Já bych se přiklonil k tomu, abychom se v budoucnu více snažili.





Moderátor: Vyjádřil jste se výmluvně o tom, že OSN musí prosazovat a dodržovat nejvyšší humanitární standardy. Riziko spočívá v tom, že se OSN stane další nátlakovou skupinou, kterou na jedné straně ignorují soupeřící mocenské bloky a na druhé straně státy jako Izrael, které vás jednoduše považují za protivníka. OSN jako protivník: je tato cesta správná, i když vede k politické irelevanci OSN a k tomu, že země jako Izrael nebudou brát v úvahu agentury OSN a jednotky OSN?









Martin Griffiths: Myslím si, že OSN by čelila politické irelevanci, kdyby tak nečinila. Svět není jen Izrael a některé státy na Západě. Ne, myslím si, že bychom měli zůstat pevní, vytrvalí, držet se svého a nenechat se odradit otázkami implementace.

0

258

V samotném Izraeli a mezi jeho nejbližšími spojenci se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že taková rétorika, zejména zmínka o genocidě, je důkazem toho, že spolupráce s OSN není možná. A proto se vydali cestou nekooperace nebo dokonce, jak by někteří řekli, nepřátelství. Jak na to reagujete?