Kaspické moře umírá. Ohrožuje to i produkci ropy

19. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Kaspické moře umírá v důsledku rostoucího znečištění a klesající hladiny vody, což bezprostředně ohrožuje schopnost fungování mnoha přístavů podél jeho pobřeží. Kaspické moře umírá v důsledku rostoucího znečištění a klesající hladiny vody, což bezprostředně ohrožuje schopnost fungování mnoha přístavů podél jeho pobřeží.

Kaspické moře je mnohem větší než bývalé Aralské jezero, které již téměř úplně zmizelo. Tudíž to, co se děje v Kaspickém moři, je mnohem vážnější. Nečištěné splašky tečou do moře, kontaminace z těžby ropy a zemního plynu a klesající hladina a cirkulace vody zabíjejí zvířata a rostliny, říkají odborníci.

Navzdory dřívějšímu popírání mnoho ruských specialistů na moře nyní říká, že bude brzy biologicky mrtvé a do konce tohoto století může zmizet jako jednolitá vodní plocha. Ale právě proto, že to první neovlivňuje některé a to druhé je nad rámec života mnohých, tyto katastrofy neotřásají vládami pobřežních států.

Ale kromě toho existuje ještě třetí trend, který může brzy nastoupit: Odumírání Kaspického moře má již nyní vážný a negativní dopad na hlavní přístavy na jeho pobřeží a ohrožuje tranzitní obchod, na kterém jsou okolní země i další v sousedství závislé.

Klesající hladina vody v Kaspickém moři znamená, že mnoho ropných plošin na moři již není přístupných po vodě a že potrubí, která vedla po mořském dně, jsou nyní obnažená a hrozí jim selhání, říkají odborníci v regionu. Ale více než to, pokles hladiny vody znamená, že lodní trasy, které byly otevřené, jsou nyní ohroženy uzavřením.

Přístavy, zejména v severní části moře, zaznamenávají vysychání svých vodních ploch a přístupů, což je nutí snížit množství nákladu přepravovaného loděmi až o 20 %, aby mohly proplouvat mělčími vodami. A na některých místech ani bagrování nemusí zabránit zvyšování těchto omezení.

A protože tyto problémy jsou mnohem větší v severní části Kaspického moře než v jižní, učiní to lodní dopravu přes ruské a kazašské přístavy méně atraktivní a přístupnou než lodní dopravu přes Turkmenistán, Ázerbájdžán a Írán, což posune rovnováhu ekonomické a tím i politické moci ze severu a směrem na jih.

Zdroj v ruštině: ZDE

0