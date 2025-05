Ultrazpracované potraviny: Britská vláda upustila od zdravotních opatření po lobbování ze strany firem vyrábějících ultra-zpracované potraviny

18. 5. 2025

čas čtení 4 minuty





Pokyny pro maloobchodníky v Anglii se změnily po kampani globálních potravinářských firem. (Česká vláda zdraví škodlivé ultrazpracované potraviny vůbec neřeší) Velké studie varují před průmyslově zpracovanými potravinami - ČT24

Ultra zpracované potraviny: Proč po nich mozek touží a jak s tím naložit

Potíž je, že ultrazpracované potraviny nejsou jasně označeny, že to jsou škodlivé ultrazpracované potraviny

Právní pokyny britské vlády, které nabádají maloobchodníky v Anglii, aby milionům spotřebitelů nabízeli nabídky a slevy na minimálně zpracované a výživné potraviny, byly zrušeny po lobbistické kampani největších světových firem vyrábějících ultra-zpracované potraviny.



Před novými předpisy, které od října zakazují propagaci nezdravých potravin, vydalo britské ministerstvo zdravotnictví a sociální péče rady tisícům obchodů, supermarketů, internetových prodejců a dalších podniků, aby jim pomohlo dodržovat zákon.



V pokynech se uvádí: „Cílem této politiky je posunout rovnováhu propagačních akcí směrem ke zdravějším možnostem - k minimálně zpracovaným a výživným potravinám.“ To může zahrnovat například nabídky typu „dva za cenu jednoho“, slevy nebo extra věrnostní body na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, čerstvé maso a ryby.

Propagace minimálně zpracovaných a výživných potravin by změnila pravidla hry, protože by se staly pro rodiny dostupnějšími a zlepšily by se stravovací návyky milionů lidí.



Od prosazování zdravých potravin však bylo upuštěno poté, co Federace výrobců potravin a nápojů, která zastupuje korporace včetně společností Nestlé, Mondelēz, Coca-Cola, Mars a Unilever, opakovaně požadovala, aby od něj vláda upustila.



Nyní v Anglii vstupují v platnost nové předpisy, které stále omezují propagaci potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru (HFSS), ale pokyny vydané pro maloobchodníky je již nenabádají, aby své nabídky převáděli na minimálně zpracované a výživné potraviny.



Místo toho pouze vybízí k propagaci „zdravějších možností“. Podle odborníků se jedná o „chybné“ doporučení, protože definici „zdravější“ stále splňuje mnoho ultra zpracovaných potravin, včetně některých energetických nápojů, chipsů, cereálních tyčinek, pizz, hamburgerů a zmrzlin.



K obratu, který byl poprvé odhalen, došlo 1. června 2023 za vlády konzervativce Rishiho Sunaka. Změna zůstává v pokynech současné labouristické vlády vydávaných pro maloobchodníky před říjnovou změnou zákona.





FDF vedla kampaň s cílem vyvinout tlak na ministerstvo, aby přepracovalo svou výživovou politiku, a lobbovala u úředníků, aby z pokynů vydávaných pro maloobchodníky odstranili doporučení jíst minimálně zpracované potraviny.

Po zrušení pokynů se FDF pochlubila svým lobbistickým úspěchem a v sekci „klíčová vítězství“ na svých internetových stránkách toto vítězství oslavovala.

„Podnikáme kroky k ukončení cílení reklam na nezdravé potraviny na děti v televizi a na internetu a místním orgánům jsme dali silnější pravomoci, aby mohly blokovat žádosti o provozování občerstvení v blízkosti škol. Zadáváme také výzkum s cílem zlepšit důkazy o zdravotních dopadech UPF.“





Zdroj v angličtině ZDE

FDF rovněž uvedla, že úspěšně lobbovala za to, aby ultra zpracované potraviny nebyly zmiňovány v samostatných právních předpisech ve Skotsku. „Zapojení FDF Scotland do jednání se skotskou vládou zajistilo, že se v návrhu zákona o kvalitních potravinách (Good Food Nation) nepoužívá termín 'ultrazpracované potraviny' [UPF].“Stránka byla od té doby z webových stránek FDF odstraněna. Nyní je na ní uvedeno „sorry, page not found“.Polovinu průměrného jídelníčku Britů nyní tvoří ultrazpracované potraviny (UPF). Pro některé lidi, zejména mladší, chudší nebo ze znevýhodněných oblastí, je to typická strava, která obsahuje až 80 % UPF.Všechny potraviny jsou do určité míry zpracovány a jejich zpracování může být nezbytné a prospěšné. Ale UPF je něco jiného. Často obsahují hodně tuku, soli a cukru (HFSS), ale jsou také upraveny a prodávána tak, že způsobují nadměrnou konzumaci, což podporuje krizi obezity, která stojí britské zdravotnictví více než 11 miliard liber ročně.Minulý měsíc studie zjistila, že konzumace velkého množství UPF zvyšuje riziko předčasného úmrtí. Ultrazpracované potraviny jsou natolik škodlivé pro zdraví, že se podílí až na každém sedmém předčasném úmrtí, z toho nejméně 17 000 ročně v Anglii.Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče uvedl: „K této změně došlo za předchozí vlády. Tato vláda je odhodlána bojovat proti obezitě a budovat zdravější Británii.