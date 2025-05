Putin už dostal od Trumpa odměnu za to, jak sehrál ten Istanbul

17. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Tak nám skončila ta úžasná, převratná jednání v Istanbulu. Prezident Trump už mnohokrát sdělil světové veřejnosti, že chce rychlý konec vraždění na Ukrajině. Třicetidenní příměří leží na stole dva měsíce.

Od jednání Rusko-USA v Rijádu se nic takového nepodařilo, o míru nemluvě. Ten měl být ovšem do Velikonoc! Rusko návrhy na dohodu o příměří ignoruje nebo odmítá. Mír pro Rusko znamená ukrajinskou kapitulaci.

Ale když Putin lživě sdělil, že chce přímá jednání Ukrajina-Rusko, Trump se toho chytil. Jak by ne! Spektakulární průlom! A ukrajinský prezident Zelenskyj zamířil do Turecka, aby tam na Putina počkal. Hrál tu komedii v naději, že si Trump všimne, jak to Putin má s mírem.





Když Trump pochopil, že Putin na jednání Rusko-Ukrajina v Istanbulu vůbec nepřijede, ba naopak pošle místo sebe urážlivě úplné nuly, prohlásil, že dokud on, Trump, se nesejde s Putinem osobně, nic se nezmění (asi jako se změnila celá KLDR po jeho setkání s Kimem, on má v sobě velkou magii MAGA).





Tím odpískal celou tu frašku, kterou ale Turecko chtělo dohrát. Takže Ukrajinci museli jednat hlavně a nejprve s Tureckem a USA, a pak i s ruským Goebbelsem bez oficiální funkce a náměstkem ministra zahraničí Ruské federace, kde jim na návrh příměří bylo řečeno, že Rusko bude válčit klidně dalších jedenadvacet let.





Tzv. Evropa se rozhodla volat Trumpovi, aby s ním sladila svůj postup. Znamená to, že tzv. evropští lídři chtějí Trumpa podpořit v jeho rozhodnutí setkat se s Putinem? Světová veřejnost dostala už jasný signál: americký prezident se chce setkat s ruským osobně, čili ten ruský prezident přece není vůbec fuj. To má Putin za odměnu, jak sehrál ten Istanbul. K tomu nějaké to pokračující vraždění by to mohlo okořenit.





Ale jednání by mohla nerušeně pokračovat ve formátu USA-Turecko-Ukrajina, jak už ostatně začala v Istanbulu. Mohly by se tyto země snadno domluvit na příměří. Třeba že Turecko přestane posílat rakety na USA, tedy promiňte… na Ukrajinu přece! Ono je to vlastně jedno. Hlavně aby se něco domluvilo. Média a politici a experti to stejně oslaví.

