Vědci proti zbrojení - možná je opravdu rozumné českou armádu úplně zrušit... ?

16. 5. 2025

čas čtení 1 minuta

Ono jde možná o to, že naše armáda je použitelná jen jako součást armád NATO, protože dodává v podstatě jen specialisty, vševojskově prakticky nepoužitelné, píše Jan Šimůnek. Pokud hrozí, že USA v případě našeho (či jiného východoevropského státu) napadení do války nepůjdou, je nám v podstatě na jednu věc (tu, co ji produkujeme na WC).

Shodou okolností jsem se nedávno dočetl, že prvorepubliční Československo vydalo na přípravu k obraně (vč. výstavby opevnění) cca dva průměrné roční HDP. Což je poněkud jiná káva než dohady, zda dávat dvě nebo tři procenta. Shodou okolností jsem se nedávno dočetl, že prvorepubliční Československo vydalo na přípravu k obraně (vč. výstavby opevnění) cca dva průměrné roční HDP. Což je poněkud jiná káva než dohady, zda dávat dvě nebo tři procenta.

Museli bychom se komplet opevnit, i na východě a severu, kde ještě opevněni nejsme. Pohraniční pevnosti bychom museli oživit, dostavět a zprovoznit. Při mobilizaci v roce 1938 jsme měli ve zbrani něco mezi 1 a 1/4 až 1 a 1/2 milionu po zuby ozbrojených vojáků. A na takový počet bychom se museli dostat také. A museli bychom, pochopitelně, mít obsazena opevnění i na hranici s Němci, protože vůbec není vyloučena jejich pomoc Rusku (tedy jakési zrcadlo toho, co se dělo v roce 1939 s Polskem). Museli bychom se komplet opevnit, i na východě a severu, kde ještě opevněni nejsme. Pohraniční pevnosti bychom museli oživit, dostavět a zprovoznit. Při mobilizaci v roce 1938 jsme měli ve zbrani něco mezi 1 a 1/4 až 1 a 1/2 milionu po zuby ozbrojených vojáků. A na takový počet bychom se museli dostat také. A museli bychom, pochopitelně, mít obsazena opevnění i na hranici s Němci, protože vůbec není vyloučena jejich pomoc Rusku (tedy jakési zrcadlo toho, co se dělo v roce 1939 s Polskem).

A muselo by být připraveno i zázemí, obnoveny a postaveny kryty pro všechno obyvatelstvo, ochranné masky, "atombordely" atd. A muselo by být připraveno i zázemí, obnoveny a postaveny kryty pro všechno obyvatelstvo, ochranné masky, "atombordely" atd.





0

105

A ještě si dovolím prozradit vám "sladké tajemství": I v případě, pokud to vše (a mnoho toho, co se mi sem nevešlo) budeme mít, tak na nás bude stačit pár ruských atomovek. Francii jsou údajně schopny zlikvidovat tři plně (jadernými hlavicemi) nabité Orešniky. A můžete se začíst do Malevilu od pana Merleho, jak by to tam vypadalo.