Izrael systematicky útočí na nemocnice

18. 5. 2025

Musím říct, že ač budu vždycky podporovat televizi veřejné služby, současné zpravodajství @CT24zive o situaci v Gaze je tak šílené a neobjektivní, že je mi z vedení zpravodajství v podání Mrzeny a Kubala na zvracení! — VitekŽofka (@VitVojtech) May 17, 2025 Izrael systematicky útočí na nemocnice, konstatuje ministerstvo zdravotnictví v Gaze poté, co při nových útocích izraelské armády zahynuly desítky lidí



Úředníci v Gaze sdělují, že nemocnice jsou přetížené, ale jsou opakovaně bombardovány Izraelem, přičemž zahynulo při nových útocích dalších více než 100 lidí



Od úsvitu v neděli zahynulo při izraelských útocích na Gazu více než 100 Palestinců



Podle Al Jazeery bylo od úsvitu při izraelských útocích na pásmo Gazy zabito nejméně 101 Palestinců.



Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že při nedělních izraelských leteckých útocích zahynulo nejméně 33 lidí, z nichž více než polovina byly děti.



Násirova nemocnice v jižním městě Khan Younis v Gaze uvedla, že přijala těla 20 lidí, kteří byli zabiti při několika nočních izraelských leteckých útocích, které zasáhly domy a stany, v nichž našly útočiště vysídlené rodiny v takzvané „bezpečné zóně“ al-Mawasi.



V centrální Gaze bylo podle nemocnice al-Aqsa Martyrs ve městě Deir al-Balah při dvou samostatných izraelských náletech zabito nejméně 10 lidí.



Od soboty bylo izraelskou armádou zabito stovky Palestinců, včetně lidí v nemocnicích a uprchlických táborech.



Útoky jsou mnohými vnímány jako součást izraelských snah o vysídlení Palestinců z pásma a jako etnická čistka, protože je blokována pomoc do území a obyvatelé jsou násilně vyhnáni ze svých domovů.



Neúprosná bombardovací kampaň přišla poté, co Izrael v pátek pozdě večer oznámil zintenzivnění útoků na Gazu, které podle něj představují novou snahu donutit palestinskou militantní skupinu Hamás k propuštění rukojmích.



V sobotu Hamas potvrdil, že v Dauhá probíhá nové kolo jednání o příměří v Gaze s Izraelem. Člen skupiny Taher al-Nono řekl agentuře Reuters, že obě strany diskutují o všech otázkách bez „předběžných podmínek“.



Dodal:



Delegace Hamásu nastínila postoj skupiny a nutnost ukončení války, výměny vězňů, stažení Izraele z Gazy a umožnění humanitární pomoci a všech potřeb obyvatel Gazy zpět do pásma.



Izrael zatím na navrhovanou dohodu veřejně nereagoval.





Humanitární pracovníci konstatují, že Gaza je na pokraji katastrofy, protože docházejí potraviny a palivo v důsledku úplné blokády, kterou Izrael uvalil 2. března a která také přerušila dodávky důležitých vakcín a zdravotnického materiálu.









Zdroj v angličtině ZDE

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze vydalo prohlášení, v němž Izrael obvinilo ze „zintenzivnění systematické kampaně zaměřené na nemocnice“.„Poté, co před několika dny vyřadila z provozu evropskou nemocnici v Gaze, izraelská okupační armáda od dnešního rána zintenzivnila útoky a obklíčení indonéské nemocnice v severní části pásma Gazy,“ uvedlo ministerstvo.Ministerstvo zdravotnictví tohoto území popsalo ‚stav paniky a zmatku‘ mezi pacienty indonéské nemocnice a uvedlo, že dva pacienti byli zraněni při pokusu opustit nemocnici.Zdravotnický systém v Gaze je kvůli opakovaným izraelským bombardováním a útokům na nemocnice téměř nefunkční, krizi navíc zhoršuje blokáda dodávek humanitární pomoci.„Nemocnice jsou přetížené rostoucím počtem obětí, mezi nimiž je mnoho dětí, několik případů amputací, a nemocnice, které byly opakovaně zasaženy okupací, se potýkají s nedostatkem zdravotnického materiálu,“ řekl telefonicky agentuře Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze Khalil Al-Deqran.Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že zachytila raketu vystřelenou z Jemenu směrem na Izrael, kde v několika oblastech zazněly sirény.Íránem podporovaná povstalecká skupina Húsíové uvedla, že v noční operaci zaútočila dvěma balistickými raketami na hlavní izraelské letiště Ben Gurion poblíž Tel Avivu.„Operace byla provedena dvěma raketami, jednou hypersonickou raketou Palestine 2 a raketou Zulfiqar,“ uvedl mluvčí vojska Húsiú Yahya Saree během televizní tiskové konference.Uvedl, že útok ‚úspěšně dosáhl svého cíle‘ poté, co v centrálním Izraeli zazněly sirény, které vyvolaly paniku a podle zpráv přiměly stovky tisíc lidí hledat úkryt uprostřed noci.Húsíové pokračují v ostřelování Izraele raketami, což podle nich je projevem solidarity s Palestinci zabíjenými izraelskými silami při útoku na Gazu.Izrael reagoval leteckými údery, včetně jednoho z 6. května, který poškodil hlavní letiště v jemenském Saná a zabil několik lidí.Izraelský vůdce čelí soudu za korupci a jeho oponenti tvrdí, že záměrně hledá důvody k prodloužení útoku, aby se mohl udržet u moci jako premiér.To zahrnuje porušení lednové dohody o příměří s Hamasem zahájením smrtící vlny leteckých úderů na území v březnu, což podle rodin snižuje pravděpodobnost návratu izraelských rukojmích (živých).Benjamin Netanjahu prohlásil, že válka bude pokračovat, dokud Izrael nedosáhne všech svých válečných cílů – včetně zničení Hamasu a osvobození všech rukojmích držených militantní skupinou.Netanjahu tehdy řekl, že vlna smrtících leteckých útoků, které porušily podmínky příměří, je „jen začátek“, a dodal, že izraelské síly budou útočit na Hamás „s rostoucí silou“ a budoucí jednání o příměří se budou „konat pouze pod palbou“.První fáze křehké dohody o příměří, která vstoupila v platnost v polovině ledna, skončila na začátku března. Hamás chtěl přejít k dohodnuté druhé fázi, v rámci které by Izrael musel vyjednat ukončení války a stažení svých vojsk z Gazy a izraelští rukojmí, kteří tam stále byli zadržováni, by byli vyměněni za palestinské vězně.Jednání o druhé fázi však uvízla na mrtvém bodě kvůli požadavku Izraele, aby byla první fáze prodloužena do poloviny dubna.V sobotu proběhla v Kataru, který během války působil jako prostředník, jednání o příměří mezi Izraelem a Hamasem.Podle BBC News Hamas souhlasil s propuštěním devíti rukojmích výměnou za 60denní příměří a propuštění palestinských vězňů z izraelských věznic.S odvoláním na oficiální zdroj agentura uvedla, že dohoda počítá s vjezdem 400 nákladních vozů s humanitární pomocí denně do Gazy a evakuací nemocných z devastovaného území.Palestinský představitel blízký jednání řekl: „Hamás je flexibilní, pokud jde o počet rukojmích, které může propustit, ale problémem vždy byl závazek Izraele ukončit válku.“Izrael údajně požádal o důkaz, že rukojmí zadržovaní v Gaze jsou naživu. Na návrh veřejně nereagoval, ale optimismus ohledně dohody je nízký.V sobotu ráno izraelský ministr obrany Israel Katz v prohlášení uvedl:„S zahájením operace Gideonovy vozy v Gaze, vedené s velkou silou velitelstvím IDF, delegace Hamásu v Dauhá oznámila návrat k jednání o dohodě o rukojmích, což je v rozporu s nekompromisním postojem, který zaujímala až do této chvíle.“