Zelenskyj vyslal tým na mírové rozhovory, ale varuje, že Rusko to „nemyslí dost vážně"

16. 5. 2025

Obě strany se chystají na první přímá jednání od března 2022, ale ruská delegace na nižší úrovni v Istanbulu je vnímána jako urážka od Ruska



Volodymyr Zelenskyj vyslal do Istanbulu delegaci na mírová jednání s Ruskem, čímž připravil půdu pro první přímá jednání mezi oběma zeměmi od března 2022 - ačkoli Washington varoval, že žádný průlom není pravděpodobný, pokud se Donald Trump a Vladimir Putin nedohodnou na setkání.



Rozhovory mají začít v pátek a Zelenskyj uvedl, že Kyjev se zaměří na prosazení okamžitého 30denního příměří.



V projevu na tiskové konferenci v tureckém hlavním městě Ankaře po setkání s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem Zelenskyj uvedl, že se rozhodl vyslat delegaci, přestože Rusko vyslalo tým na nižší úrovni, aby Trumpovi naznačil, že Ukrajina je nadále pevně odhodlána usilovat o ukončení války.

„Bohužel, [Rusové] to s jednáním nemyslí dostatečně vážně... Z úcty k prezidentu Trumpovi a Erdoganovi jsem se rozhodl vyslat naši delegaci do Istanbulu nyní,“ řekl Zelenskyj a dodal, že delegaci povede jeho ministr obrany Rustem Umerov.

Dodal, že: „Je třeba vyvíjet tlak na stranu, která nechce ukončit válku.“





Zdroj v angličtině ZDE

V pátek by se v Istanbulu měli objevit Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff a ministr zahraničí Marco Rubio, i když zatím není jasné, jakou roli budou hrát.Rozhovory se budou konat v paláci Dolmabahçe, velkolepé rezidenci na evropském břehu Bosporu, která v roce 2022 hostila bezvýsledné kolo jednání mezi Moskvou a Kyjevem.Dlouho očekávaný čtvrteční den se hned na začátku zvrhl v chaos, protože ukrajinská a ruská delegace dorazily do různých měst vzdálených od sebe stovky kilometrů, což okamžitě vyvolalo pochybnosti, zda se vůbec setkají.Ve středu večer Kreml oznámil, že Putin jednání vynechá, a odmítl tak Zelenského odvážný návrh na osobní setkání k jednání o míru.Nad vším se vznášel Trump, který vyjádřil pochybnosti o hodnotě jakýchkoli rozhovorů, jichž by se neúčastnil on a ruský prezident. „Nic se nestane, dokud se s Putinem nesejdeme,“ řekl novinářům na palubě Air Force One.Rubio ve čtvrtek pozdě večer novinářům řekl, že opakuje Trumpa: „Myslím, že je naprosto jasné, že jediný způsob, jak zde dosáhnout průlomu, je mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Putinem.“ Případná schůzka mezi nimi bude podle něj záviset na pokroku dosaženém tento týden.Tyto výroky utlumí naděje Kyjeva a jeho evropských spojenců, že Trump je připraven zavést tvrdé sankce, pokud současné rozhovory zkrachují dříve, než dostane příležitost setkat se s Putinem - v důsledku toho bude mít Moskva jen malou motivaci ke kompromisu v Turecku.V projevu během čtvrteční zastávky v Kataru před cestou do SAE Trump naznačil, že by mohl do Turecka odcestovat ještě v pátek, „pokud by se na jednáních něco stalo“. Do večera však nic nenasvědčovalo tomu, že by se na poslední chvíli chystal nějaký summit za účasti amerického prezidenta.Zelenskyj a Putin manévrovali, aby si vytvořili příznivou pozici před Trumpem, který byl stále netrpělivější s pomalým tempem rozhovorů, přičemž každý z lídrů považoval toho druhého za hlavní překážku pokroku.Zelenskyj řekl: „Domnívám se, že pro Ukrajinu je nejdůležitější zůstat konstruktivní a rozumný. Proto vysíláme delegaci vedenou ministerstvem obrany - aby nikdo nemohl tvrdit, že Ukrajina je zodpovědná za vykolejení rozhovorů.“Zelenskyj odcestoval do Ankary s týmem svých nejbližších spolupracovníků již ve čtvrtek, zatímco ruská delegace střední úrovně vedená ultrakonzervativcem Vladimirem Medinským přistála dříve během dne v Istanbulu, kde stovky novinářů tábořily několik hodin a bez úspěchu čekaly na zahájení rozhovorů.Zelenskyj se po celou dobu konference v Ankaře snažil výběr ruské delegace vykreslit jako znamení pro Trumpa, že Moskva k rozhovorům nepřistupuje v dobré víře. Novinářům řekl, že v ruské delegaci, která přijela do Istanbulu, není „nikdo, kdo skutečně rozhoduje“, a obvinil Moskvu, že úsilí o ukončení války nemyslí vážně.„Cítím se Ruskem nerespektován. Žádný čas na jednání, žádný program, žádná delegace na vysoké úrovni - to je osobní neúcta ... [k] Erdoganovi, k Trumpovi,“ řekl Zelenskyj. „Nemůžeme běhat po světě a hledat Putina,“ dodal na otázku, zda se ruský prezident vyhýbá přímému setkání s ním.Zatím však existuje jen málo důkazů o tom, že Trump je Zelenského prosbě nakloněn, americký vůdce ve čtvrtek odmítl ruskou delegaci kritizovat.Jakékoli naděje na vážný průlom zřejmě zmařilo Putinovo rozhodnutí nevyslat své dva nejvýše postavené diplomaty, Jurije Ušakova a Sergeje Lavrova, a místo toho pověřit jednáním své níže postavené spolupracovníky.Pozorovatelé tvrdí, že jmenováním Medinského, bývalého ministra kultury, do čela delegace dává Putin najevo, že má jen malý zájem na skutečném kompromisu a že je i nadále odhodlán dosáhnout stejných cílů, které sledoval v roce 2022: zbavit Ukrajinu suverenity a vojenského potenciálu.Medinskij, který vedl i neúspěšné mírové rozhovory v březnu 2022, uspořádal narychlo svolanou tiskovou konferenci na ruském konzulátu v Istanbulu. Současná jednání označil za pokračování těchto dřívějších rozhovorů, které zahrnovaly rozsáhlé požadavky, jako je omezení ozbrojených sil Ukrajiny a zablokování její obnovy s podporou Západu. Kyjev tyto podmínky opakovaně odmítl jako nepřijatelné.Medinskij také zopakoval kremelské tvrzení, že cílem Ruska je řešit „základní příčiny“ války - frázi, kterou Putin často používá k ospravedlnění invaze.Boris Bondarev, bývalý vysoce postavený ruský diplomat, který rezignoval po plné invazi Ruska na Ukrajinu, řekl: „Putin zjevně nechce žádné skutečné mírové rozhovory ani žádné příměří, pokud nebude zcela podle jeho podmínek.“Bondarev uvedl, že Putin navrhl rozhovory v Turecku s cílem přesvědčit Trumpa, že je odhodlán k míru, zatímco je nadále odhodlán pokračovat v bojích.Vzhledem k tomu, že ruské síly dosahují na bojišti pomalého, ale stálého pokroku, Putin - zřejmě přesvědčen, že Rusko může Ukrajinu postuně převálcovat - odmítá zastavit boje dříve, než si zajistí zásadní ústupky ze strany Kyjeva a Západu.Ještě před setkáním Moskvy a Kyjeva v Istanbulu Zelenskyj a evropští spojenci Ukrajiny naléhali na USA, aby zavedly nové sankce, pokud se strany nedohodnou na příměří.„Pokud nedojde k příměří, k bilaterálním schůzkám, žádáme o sankce, aby se válka ukončila rychleji,“ řekl Zelenskyj. „Chceme silný balík sankcí proti Rusku ze strany USA, evropských zemí - musí existovat tlak ze strany globálního jihu.„Trumpův postoj je vyvíjet tlak na obě strany. Domnívám se, že na nás byl vyvinut větší tlak,“ řekl Zelenskyj a dodal, že Ukrajina ‚krok za krokem projevovala ochotu k jednání‘.