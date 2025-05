Rusko: Bělgorodská oblast zavedla kvůli mrazům od 13. května nouzový režim v zemědělském sektoru

16. 5. 2025

V Bělgorodské oblasti byl v zemědělském komplexu vyhlášen výjimečný stav z důvodu zničení plodin během mrazů na konci dubna a začátku května, vyplývá z výnosu gubernátora Vjačeslava Gladkova.

Nouzový režim byl zaveden kvůli mrazům od 27. do 29. dubna a od 2 do 2 3. května a bude platit až do odvolání.

Již dříve byly oznámeny přípravy na mimořádnou událost kvůli mrazu ve Voroněžské oblasti.

Nouzový stav umožňuje zemědělcům žádat o pojistné plnění.

Opakující se jarní mrazy, které se vyskytly v loňském roce, jakož i letos, v neobvykle pozdní dobu, způsobily značné škody na sklizni obilí, zeleniny, stejně jako ovoce a bobulí. Letošní stav úrody je dále zhoršen nízkým obsahem vlhkosti v půdě.

Letošní mrazy zatím analytiky nepřinutily snížit prognózy sklizně, u nichž se očekává, že budou přibližně na stejné úrovni nebo o něco lepší než loňských 129,8 milionu tun.

Zdroj v ruštině: ZDE

