Čínské zbraně po pákistánsko-indickém konfliktu získávají důvěryhodnost

16. 5. 2025

Nedávný konflikt mezi Indií a Pákistánem podněcuje přehodnocování čínských zbraní, zpochybňuje dlouhodobé vnímání jejich podřadnosti ve srovnání se západními zbraněmi a vyvolává obavy na místech, která jsou vůči Pekingu opatrná. Nedávný konflikt mezi Indií a Pákistánem podněcuje přehodnocování čínských zbraní, zpochybňuje dlouhodobé vnímání jejich podřadnosti ve srovnání se západními zbraněmi a vyvolává obavy na místech, která jsou vůči Pekingu opatrná.

Pákistán uvítal použití svých čínských J-10C k sestřelení pěti indických stíhaček, včetně francouzského letounu Rafale, minulý týden v reakci na indické vojenské údery. Ačkoli tyto zprávy nebyly potvrzeny – a Indie na otázky v této věci přímo neodpověděla – výrobce letadel zaznamenal do konce minulého týdne nárůst tržní kapitalizace o více než 55 miliard jüanů (7,6 miliardy dolarů), tedy o více než čtvrtinu.

Na Tchaj-wanu, samosprávném ostrově, který Peking prohlašuje za svůj, je použití čínského vojenského vybavení v indicko-pákistánském konfliktu bedlivě sledováno a bije na poplach ohledně schopností Čínské lidové osvobozenecké armády.

"Možná budeme muset přehodnotit vzdušné bojové schopnosti ČLOA, které se mohou přiblížit – nebo dokonce překonat – úroveň rozmístění amerických vzdušných sil ve východní Asii," řekl Shu Hsiao-Huang, výzkumný pracovník Institutu národní obrany a bezpečnostního výzkumu, vládou financovaného vojenského mozkového trustu se sídlem v Tchaj-peji. Washington by mohl zvážit prodej pokročilejších systémů Tchaj-wanu, řekl Shu.

Postavení Indie

Bharti, indický generální ředitel leteckých operací, odmítl komentovat, zda byly v konfliktu zničeny některé z indických stíhaček, a v neděli novinářům řekl, že "jsme v bojovém scénáři a ztráty jsou součástí boje".

"Otázka, kterou nám musíte položit a my si ji musíme položit, je, zda jsme dosáhli našich cílů zdecimovat teroristické tábory? A odpověď je drtivé ano," řekl Bharti.

Indie uvedla, že sestřelila pákistánské stíhačky, i když neposkytla podrobnosti. Pákistánská armáda tato tvrzení popřela. Nové Dillí také předvedlo svou schopnost zasáhnout vzdálené cíle s přesností, když poskytlo letecké snímky škod, které způsobilo výcvikovým oblastem pákistánských skupin, které OSN označila za teroristické organizace, jako je Džajš-e-Muhammad. Pákistánská armáda uvedla, že během konfliktu zaútočila na několik indických míst, což Indie uvedla jako svými systémy protivzdušné obrany zmařené.

Zatímco se prezident Si Ťin-pching snaží modernizovat největší armádu světa co do počtu aktivních zaměstnanců, ČLOA se utápí ve skandálech. To vyvolalo otázky ohledně bojové připravenosti jejích mocných a tajnůstkářských raketových sil, které jsou zodpovědné za konvenční rakety a hrály by klíčovou roli při jakékoli invazi na Tchaj-wan.

Tyto pochybnosti mohou být rozptýleny, pokud se J-10C, které prošly několika bojovými testy a jsou používány k hlídkování v Tchajwanském průlivu, ukáží jako tak účinné, jak tvrdí pákistánská vláda. Stále však není jisté, jak by si vedly proti americkým stíhačkám, jako je F-16, které tvoří většinu tchajwanských stíhaček a byly prověřeny v boji napříč desetiletími a armádami.

Chu Si-ťin, bývalý šéfredaktor čínského nacionalistického bulvárního deníku Global Times a prominentní komentátor aktuálních událostí, napsal 7. května na sociálních sítích, že pokud jsou tvrzení Pákistánu o sestřelení indických letadel pravdivá, Tchaj-wan by se měl cítit "ještě více vyděšený".

Stíhací letouny

V intenzivní letecké válce mezi Indií a Pákistánem, která trvala čtyři dny, se od relativních schopností stíhaček odlišovalo to, jak jasně a rychle mohly být letouny detekovány pomocí radarů a jak efektivně mohly být informace sdělovány prostřednictvím bezpečných a neprolomitelných sítí, podle analytiků.

"Hlášená schopnost přenášet data o zaměřování v milisekundách ve srovnání s roztříštěnou indickou architekturou s více dodavateli odhaluje zásadní integrační výzvu," řekl Sushant Singh, bývalý plukovník indické armády a nyní přednášející na Yaleově univerzitě. Indická flotila se skládá ze stíhaček vyrobených v Rusku, Velké Británii a Francii.

Zdá se, že z omezeného konfliktu se vynořuje to, že čínské vojenské schopnosti dozrávají, řekl Singh.

"Čína potenciálně uzavřela kvalitativní propast se západními systémy ve specifických oblastech," pokud budou tvrzení Pákistánu o stíhačkách J-10C ověřena, řekl. "Zdá se, že důraz je kladen méně na aerodynamickou převahu a více na schopnosti elektronického boje a systémovou integraci."

Další čínská zbraň, kterou Pákistán používá, se také dostane pod intenzivní dohled nepřátel Pekingu. Části čínských raket vzduch-vzduch PL-15 nalezených v Indii po ohlášených sestřelech naznačují, že jde o zbraně nasazené na pákistánském letadle J-10C. S maximální rychlostí vyšší než Mach 5 je PL-15 soupeřem západních raket vzduch-vzduch.

Bharti v pondělí novinářům řekl, že jedna z čínských raket "minula svůj cíl" a její části byly získány Indií.

Výzva kupujícím

Čína je čtvrtým největším vývozcem zbraní na světě, ale jejími zákazníky jsou většinou rozvojové země, jako je Pákistán, které mají omezené finanční prostředky. Nejnovější vývoj by mohl posílit prodejní nabídku Pekingu, protože hlavní ekonomiky od Evropy po Asii dbají na výzvu prezidenta Donalda Trumpa ke zvýšení výdajů na obranu.

"Existuje dobrá šance, že zbraňové systémy, které je Čína schopna nabídnout, budou ještě atraktivnější pro potenciální kupce," zejména na globálním jihu, řekl James Char, odborný asistent čínského programu na S.

Nákup zbraní se také stal středem zájmu rozvojových zemí, které zvažují nákupy amerických zbraní, aby uklidnily Trumpa a jeho požadavky na snížení americké obchodní nerovnováhy. Několik z těchto zemí uvádí Čínu jako hlavního obchodního partnera a mohly by zvážit zajištění sázek také akvizicí systémů od této asijské země.

Čínský prodej zbraní do zahraničí roste, přičemž pětiletý průměrný vývoz zbraní se v letech 2020-2024 oproti roku 2000-2004 více než ztrojnásobil, podle výpočtů založených na údajích Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru. Čínská vláda a státní podniky nezveřejňují údaje o vývozu zbraní.

Mezi největší státem vlastněné hráče – které USA také zařadily na černou listinu – patří Norinco Group, která vyrábí obrněná vozidla a protiraketové systémy; Aviation Industry Corporation of China, jejíž dceřiná společnost AVIC Chengdu Aircraft Co. vyrobila J-10C; stejně jako China State Shipbuilding Corp., výrobce fregat a ponorek.

Taylor Fravel, ředitel Programu bezpečnostních studií na Massachusetts Institute of Technology, varoval, že čínský letoun byl primárně určen pro vzdušný boj, zatímco Rafale byl navržen k provádění mnoha druhů misí, což znamená, že J-10 mohl mít výhodu.

Zdroj v angličtině: ZDE

