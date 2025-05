Putin nakonec odmítl jet na rozhovory do Istanbulu, navzdory Trumpovým výzvám

16. 5. 2025

Ruský prezident Vladimir Putin neodjel do Istanbulu na první přímé rusko-ukrajinské rozhovory od roku 2022, uvedl ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ruský prezident Vladimir Putin neodjel do Istanbulu na první přímé rusko-ukrajinské rozhovory od roku 2022, uvedl ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Poté, co Putin přišel s myšlenkou schůzky a dostal nečekanou nabídku od Volodymyra Zelenského jednat tváří v tvář, neodvážil se jet do Turecka, a to ani navzdory četným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho připravenosti setkat se s Putinem, pokud dorazí.

"Přijedu v pátek, pokud to bude vhodné," řekl Trump ve čtvrtek a zopakoval nabídku, kterou učinil den předtím. "Vím, že on (Putin) by chtěl, abych tam byl, a je to možné. A pokud bychom mohli válku ukončit," řekl Trump ve středu.

Místo Putina bylo Rusko na jednáních zastoupeno delegací nižších úředníků. V jejím čele byl prezidentský poradce Vladimir Medinskij, bývalý ministr kultury, který s Kyjevem jednal v roce 2022. Kreml také vyslal do Istanbulu náměstka ministra obrany Alexandra Fomina, který je podle politologa Abbáse Galljamova zástupcem týmu "jestřábů". Doprovázel jej náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace Michail Galuzin a náčelník Hlavního ředitelství Generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Igor Kosťukov.

Součástí ukrajinské delegace byli vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak, ministr obrany Ukrajiny Rustem Umerov, Zelenského diplomatický poradce Ihor Žovkva a ministr zahraničí Andrij Sybiha.

"Úroveň ruské delegace se podobá podvodu," řekl Zelenskyj ve čtvrtek. - O dalším postupu rozhodneme po schůzce s Erdoganem. Musíme pochopit, jaký je mandát ruských zástupců."

Kreml de facto odmítl Zelenského iniciativu na měsíc příměří a teprve poté jednat o mírové dohodě. Nyní je jeho úkolem přesvědčit Trumpa, že Rusko stále chce mír, řekl Alexander Gabujev, ředitel Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíně.

"Kreml se snaží přimět Trumpa, aby buď pomohl zprostředkovat dohodu, která je výhodná pro Moskvu, nebo aby dospěl k závěru, že míru nelze dosáhnout a svalil vinu na Kyjev a jeho evropské spojence. Pak se válka na Ukrajině nestane pro Spojené státy prioritou, ale jednou z mnoha otázek ve vztazích s Moskvou," řekl Gabujev.

Problém je však v tom, že Putin neupustil od svých maximalistických požadavků: Stále chce nejen konsolidovat již okupovaná území, ale také dosáhnout změny moci v Kyjevě a také snížení počtu ukrajinské armády. "To je místo, kde Putin nesouhlasí. Od Trumpa nedostává to, co potřebuje k dosažení domácích cílů. A pokud to nevyjde s pomocí diplomacie, bude se toho snažit dosáhnout na bojišti," uzavřel Gabujev.

