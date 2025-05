Izrael ztratil legitimitu jako stát

Izraelský stát, jak tomu bylo často, mluví jazykem bezpečnosti, boje proti terorismu, nutnosti. A Hamás, se svou vlastní historií násilí proti civilistům, nese jistě těžkou odpovědnost. Ale mluvit pouze o Hamásu znamená úmyslně přehlížet hlubší a starší vzorec: desetiletí trvající okupaci, režim segregace a dominance, který lidskoprávní organizace - včetně izraelských - právem označují za apartheid.



Když se nemocnice stávají legitimními cíli jen proto, že se v nich možná skrývá nepřítel, když jsou bombardovány útvary OSN, když jsou novináři zabíjeni v takovém počtu, že je Gaza nejnebezpečnějším místem na světě pro žurnalistiku - nemluvíme o izolovaných incidentech. Jsme svědky státní politiky. Hůř: jsme svědky normalizace krutosti ve jménu bezpečnosti.



Izrael byl založen s příslibem útočiště. Dnes spravuje území, kde miliony lidí žijí bez státnosti, v obležení, bombardováni, zbaveni občanských práv. Tvrzení, že Izrael musí být zachován jako "židovský a demokratický stát", se v praxi stává vnitřním protikladem. Jak může být stát demokratický, když trvale upírá rovná práva těm, kterým vládne?



Není antisemitské klást otázku, zda stát, který udržuje takovou nerovnost a způsobuje takové utrpení, neztratil morální legitimitu, kterou kdysi měl. Naopak: jde o morální konzistenci. Stejně jako odsuzujeme ruskou brutalitu na Ukrajině, nebo čínskou represi v Sin-ťiangu, musíme i Izrael činit odpovědným - ne proto, že je židovský, ale proto, že je státem, který vykonává moc způsobem hluboce nespravedlivým.



Přesto mnoho západních vlád zůstává paralyzováno. Historická vina za evropský antisemitismus se stala záminkou pro současnou zbabělost. Odkazování na "právo Izraele na existenci" se stalo štítem, za kterým je pácháno nepředstavitelné násilí proti převážně bezbrannému obyvatelstvu.



Ale co vlastně znamená, že stát má "právo na existenci"? Žádná vláda - ani íránská, ani Putinova, ani Netanjahuova - nemá věčné právo na legitimitu. Státy nejsou lidé. Jsou to konstrukty práva a moci, udržované výkonem a souhlasem. Pokud stát zradí principy, na kterých tvrdí, že stojí, přivolává otázky nejen politické, ale i zakladatelské legitimity.



Cesta vpřed není - jak by si někteří přáli - zničení Izraele, ani vyhnání jeho židovského obyvatelstva. To by bylo morální neštěstí naruby. Ale radikální transformace je nyní jedinou spravedlivou alternativou: taková, která nahradí etnickou hierarchii občanskou rovností; která uzná Nakbu nikoli jako poznámku pod čarou, ale jako počátek příběhu; a která nabídne Palestincům nejen humanitární pomoc, ale plná politická práva.



Možná v podobě binacionálního státu. Možná, i když stále méně pravděpodobně, ve formě dvou skutečně suverénních a rovnocenných států. Ale současná realita - židovský stát, který vládne milionům nežidů bez práv - je neobhajitelná a den ode dne neobhajitelnější.



Říká se, že moc odhaluje. To, co válka v Gaze odhalila - těm, kdo jsou ochotni se dívat - je stát, který se vzdal nejen zdrženlivosti, ale i samotné morální gramatiky, která kdysi ospravedlňovala jeho existenci.



Svět se nyní musí ptát: ne zda Izrael může nadále existovat takový, jaký je, ale zda by měl. A ještě důležitěji, zda lze budoucnost této země - tak prodchnuté krví, tak plné zmařených nadějí - znovu získat pro novou vizi, ne pro nadvládu, ale pro spravedlnost.





Možná nejvíce trpkou pravdou ze všech je, že národy, stejně jako jednotlivci, se mohou stát tím, čím se nejvíce děsily. Ve snaze stát se nedotknutelným učinil Izrael sám sebe necitlivým k soucitu. Ve snaze zničit své nepřátele ohrozil samotný morální závazek, na němž kdysi spočívalo jeho vlastní přežití. Dějiny neudělují odpustky navěky - ne obětem, ani vítězům.





Není to antisemitismus, co toto říká, ale úcta k samotné spravedlnosti: žádný národ není vyňat z rozsudků svědomí a žádný stát dlouho nepřežije, zamění-li sílu za právo. To, co se nyní odehraje ve Svaté zemi, může rozhodnout o tom, zda je svět ještě vůbec schopen se poučit ze svých vlastních tragédií anebo zda se krev jen vsákne hlouběji do půdy a ticho, které po ní zůstane, nebude tichem míru, ale tichem hanby.