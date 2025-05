BBC: Zintenzivní-li Netanjahu útoky na Gazu, bude to naprostá katastrofa

14. 5. 2025

Moderátorka, BBC Radio 4, pořad The World at One, středa 14. května 2025, 13 hodin: Pokud jste včera poslouchali, vzpomenete si, že jsme mluvili s britským chirurgem, profesorem Tomem Potokarem. Od té doby byla nemocnice, ve které pracuje, Evropská nemocnice v jižní Gaze, zasažena několika leteckými údery, a to jak včera, tak i dnes ráno. Po těch dnešních úderech jsem s ním mluvila a jak bude zřejmé, právě prováděl vizitu. Uslyšíte tedy zvuky pacientů.

Profesor Tom Potokar: Dnes ráno jsem dělal vizitu s místním týmem. Ozvaly se dvě velmi silné exploze, které zasáhly stranu nemocnice asi 20 metrů od oddělení, kde jsme byli. Jednalo se pak o přímý zásah buldozeru, který se pokoušel uklidit některé škody ze včerejška. Poté následovaly další dva údery jinde v areálu nemocnice.

Moderátorka: Jaké byly následky těchto úderů? Jaké byly následky těchto úderů?









Profesor Tom Potokar: Zjistili jsme, že včerejší údery vážně poškodily infrastrukturu, takže jsou poškozeny kanalizace, vodovod a některé zdroje elektřiny, takže v současné době nevíme, co bude možné dělat a zda pacienti budou moci zůstat. Nejsme si jisti, co se stane.





Moderátorka: Zahynul někdo?





Profesor Tom Potokar: Dnes ráno, upřímně řečeno, nevím.









Profesor Tom Potokar: Ne.





Moderátorka: Pokud se nepodaří obnovit dodávky vody, bude nemocnice zcela mimo provoz?





Profesor Tom Potokar: Podle informací, které máme, rozhoduje o tom, zda bude možné nemocnici udržet v provozu, voda, kanalizace, odvodnění a část dodávek elektřiny.





Moderátorka: Od našeho včerejšího rozhovoru, který se odehrál před těmito leteckými útoky, se v Izraeli ozývají zástupci izraelské vlády a americké administrativy, že je dostatek potravin a že pokud dochází k hladomoru, je to proto, že je Hamás zadržuje. Můžete nám pomoci pochopit, jaká je tam situace?





Profesor Tom Potokar: Mohu jen podat zprávu o tom, co vidím na místě. Na trzích není prakticky žádné jídlo a v oblastech, kterými jsem prošel, nejsou prakticky žádné otevřené trhy. Vidím personál v nemocnici. Ano, občas se objeví miska těstovin nebo rýže, kterou si musí rozdělit mezi mnoho lidí. A vidím podvyživené pacienty. Takže, víte, je tu absolutní nedostatek jídla, 100 %.









Profesor Tom Potokar: Jedním slovem, ne. K tomu se nemohu vyjádřit. Nemám tušení. Jediné, co mohu říct, je, že zde bezpochyby dochází k podvýživě. Myslím to vážně, je to velmi, velmi jasné a nejde o jednoho pacienta. Mnoho lidí trpí hladem a je podvyživených nebo nedostatečně živených. Neříkám, že všichni trpí těžkou podvýživou. Ne, to není pravda. Ale všichni jsou podvyživení. To je pravda.









Profesor Tom Potokar: Jsem na ženském ortopedickém oddělení. To je jedna z pacientek, která pláče bolestí.









Profesor Tom Potokar: Ne, nejsem nervózní. Víte, máme tu kolegy. Jsou tu pacienti. Je třeba dělat svou práci a riziko nesou všichni.





Moderátorka: Jaká je tedy vaše další úloha dnes, vzhledem k této situaci?





Profesor Tom Potokar: V současné době prohlížíme všechny pacienty, kteří zůstali v nemocnici. Někteří odešli po dnešních ranních útocích, spousta jich odešla včera po útocích, ti, kteří byli schopni chodit, se dnes ráno vrátili. Ne všichni. Takže v tuto chvíli obcházíme pacienty, kteří tu zůstali, zjišťujeme, co potřebují, a pokud je třeba je evakuovat, kam by bylo nejlepší je odvézt.









Profesor Tom Potokar: Nemám tušení a jako lékař to není moje práce. Jako chirurg ošetřuji všechny pacienty, takže o tom nemám ponětí.





Moderátorka: Ale víte o někom, kdo patří k Hamásu? Protože Izraelci jako důvod útoku uvedli, že se zaměřili na člena rodiny Jahji Sinwara, který stál za útoky ze 7. října.









Moderátorka: A ještě jedna poslední myšlenka: izraelský premiér hovoří o eskalaci situace a vyslání dalších vojáků, aby podle jeho názoru dokončili likvidaci Hamásu. Co to znamená pro vaši práci?





Profesor Tom Potokar: Katastrofa. To je jediné slovo, které mě napadá. Katastrofa.





Moderátorka: To byl profesor Tom Potokar z Evropské nemocnice. Izrael samozřejmě brání novinářům ve vstupu do Gazy. Od 7. října brání vstup všem mezinárodním novinářům, s výjimkou těch, kteří jsou příležitostně vysláni s izraelskou armádou. Wyre Davies, náš korespondent pro Blízký východ, se k nám připojuje z Jeruzaléma. Wyre, co nám můžete říct o plánech izraelské vlády na eskalaci jejích akcí v Gaze?





Reportér: Izraelská vláda dala jasně najevo, že se chystá vstoupit do nové fáze, do velké ofenzívy v Gaze. Jejím plánem je porazit Hamás vojensky, obsadit a udržet si část Gazy a přesunout většinu obyvatel na jih Gazy. Samozřejmě Izraelci nebo mnoho lidí v izraelské vládě také hovoří o případném přesídlení nebo přesunu obyvatel Gazy do jiných arabských zemí, což je plán, který byl odsuzován po celém světě.





Ale v tuto chvíli je velmi, velmi malá šance, možná jen po dobu, co bude Donald Trump na Blízkém východě, na nový, aktualizovaný americký plán a na dohodu o příměří mezi oběma stranami. Myslím, že pokud se to do víkendu nepodaří, pak je obnovení izraelského vojenského útoku na Gazu v plném rozsahu a všechny důsledky, o kterých jsme právě slyšeli, možností, realitou do víkendu.





Moderátorka: V noci jsme slyšeli velmi silná slova od koordinátora nouzové pomoci OSN Toma Fletchera, který vyzval k akci, aby se zabránilo genocidě. Blokáda je terčem obrovské kritiky, ale přesto nyní jak představitel americké vlády, tak mluvčí izraelské vlády popřeli, že by v Gaze byl nedostatek potravin. Izraelská vláda tvrdí, že je jídla dost na 80krát naplnění stadionu ve Wembley. Co můžeme kategoricky říci o potravinové situaci v pásmu Gazy?





Reportér: Můžeme kategoricky říci, že to nejsou jen informace z první ruky, které jsme včera večer slyšeli v OSN. Lékaři, kteří s vámi nyní hovoří, a velká iniciativa IPC podporovaná OSN dospěla k závěru, že v důsledku nejen samotné války, ale i 71denní blokády čelí hladomoru v Gaze půl milionu lidí, tedy jeden z pěti obyvatel, a ačkoli zatím k hladomoru nedochází, je jeho výskyt stále pravděpodobnější. Světová zdravotnická organizace je dalším orgánem, který tvrdí, že rostoucí míra podvýživy by mohla mít dopad na celou generaci. Takže fakta z terénu a nezávislé agentury, orgány OSN, všechny říkají, že v Gaze je katastrofální humanitární krize. Izraelská vláda tvrdí, že velká část pomoci, která se dostane nebo se v minulosti dostala, byla zabavena a odvezena Hamásem jako součást válečného úsilí, bez ohledu na to, zda se to děje nebo ne. V Gaze je zjevně zoufalá humanitární situace. Potvrzuje to každý, s kým na místě mluvíte.









Ehud Olmert: Dobré odpoledne.





Moderátorka: Kneset schválil povolání záložníků. Slyšíme jakési bubnování. Již nyní pozorujeme zintenzivnění leteckých útoků na Gazu. Vy jste proti tomu. Často se proti tomu vyjadřujete. Ale kolik lidí v Izraeli smýšlí stejně jako vy? Nebo kolik lidí podporuje postup premiéra? Máte v této věci nějaké slovo?





Ehud Olmert: Myslím, že většina Izraelců je proti. Možná jste slyšela, že petici podepsalo velké množství bývalých velitelů izraelské armády, izraelské tajné služby Mossad, izraelské zpravodajské služby, tisíce a tisíce lidí. Výslovně říkají, že jsou proti rozšíření vojenské operace. Jsou pro okamžité úplné ukončení války. Vlastně jsem to řekl už před rokem, opakoval jsem to znovu a znovu, že jsme dosáhli všeho, čeho mohla vojenská operace v Gaze dosáhnout, a měli jsme válku zastavit. A začít se zabývat všemi možnými důsledky. Samozřejmě nejprve přivést zpět rukojmí a poté spolupracovat s umírněnými zeměmi na obnově Gazy a s pomocí bezpečnostních sil našich zemí odstranit Hamás z jakékoli vlivné pozice, aby se zabránilo dalším útokům z Gazy.









Moderátorka: Myslíte si, že vaše země, Izrael, v současné době hrozí genocidou nebo ji páchá?









Moderátorka: A máme silnější slova, zejména od prezidenta Macrona, který dnes ráno řekl, že to, co dělá Benjamin Netanjahu, je hanebné. Benjamin Netanjahu ho na oplátku obvinil, že se staví na stranu vražedných islamistických teroristů.





Ehud Olmert: Dovolte mi tedy říci něco, co chci říci velmi jasně a velmi výslovně. Jsem bývalý premiér státu Izrael. Nejsem žádný bezvýznamný hlas pocházející ze státu Izrael. Znám prezidenta Macrona, jsem s ním přátelský. Je to čestný člověk, je to opravdový přítel státu Izrael. Francouzští vojáci pod jeho velením bránili stát Izrael, když jsme byli napadeni balistickými raketami přilétajícími z Íránu, a on není hanebný člověk. Je to čestný člověk. A chápu, proč nemůže tolerovat chování, politiku a výroky izraelského premiéra. Izraelskému premiérovi nevěřím.





Moderátorka: Ale zajímá mě, zda se tlak zvyšuje? Co by bylo potřeba, aby Benjamin Netanjahu změnil kurz?









Moderátorka: Dříve jste řekl, že Izrael je blíže občanské válce než kdykoli předtím.





Ehud Olmert: To je pravda. To je pravda.





Moderátorka: Pokud to prezident Trump neudělá, je to to, čeho se nyní obáváte?





Ehud Olmert: Mám velký strach. Mám velký strach, že se rychle řítíme do konfrontace, která skončí nějakou formou občanské války. Ano, je to tragické. Je to srdcervoucí, jen na to pomyslet. Ale nemohu se zdržet toho, abych to řekl, je to můj postřeh. Skupina darebáků v izraelské vládě, premiér a ministři kolem něj. Skutečná skupina darebáků, gangsterů, a to, co dělají, je, že přivádějí Izrael do situace, kterou jsme nikdy předtím nezažili, a my to nemůžeme přijmout a nebudeme to tolerovat.

Dostali jste před těmito údery nějaké varování?Objevily se také spekulace, že se hodně pozornosti věnuje jednomu konkrétnímu dítěti, které bylo vážně podvyživené, a že se jedná o PR akci Hamásu. Můžete nám to vysvětlit?Mohu se vás zeptat, co slyšíme za vámi? Co je to za hluk v pozadí?Od začátku rozhovoru zníte velmi klidně, a přitom jste v nemocnici, která byla jen za posledních pár hodin několikrát zasažena leteckými údery. Jste nervózní?Vídáte někdy členy Hamásu? Jsou mezi vašimi pacienty někteří členové Hamásu? Víte o tom?To nemůžu komentovat. Nevím. Jsem humanitární pracovník a chirurg. Nejsem tu, abych spekuloval.Děkuji. Pojďme se nyní obrátit na Ehuda Olmerta. Ten byl izraelským premiérem v letech 2006 až 2009. Je dlouholetým odpůrcem současného vůdce Benjamina Netanjahua. Dobré odpoledne, pane Olmerte.To, co slyším, nevím, zda se jedná o válečný zločin nebo genocidu. Neznám všechny podrobnosti. Vím jedno, že podle toho, co jsme slyšeli od profesora v nemocnici a korespondenta v Jeruzalémě, je to naprosto nepřijatelné. Nepřijatelné, nesnesitelné a neodpustitelné. Musí to být okamžitě zastaveno. Musíme zajistit veškeré humanitární potřeby obyvatelstva. Musí to přestat.Doufám, že ne. Nemyslím si, že to až tak daleko došlo, ale i kdyby ne, to, co se děje, jenaprosto nepřijatelné. A samozřejmě, v očích mezinárodního společenství jsme možná již považováni za pachatele válečných zločinů. Ale opakuji, nevím. Neznám všechny podrobnosti. Nechci vynášet žádné právní soudy, když mluvím o tom, co vidíme, co slyšíme od lidí, kteří tam žijí, a od celé mezinárodní komunity. Musí to okamžitě přestat. Je povinností Izraele zajistit, aby byly lidem, kteří tam žijí, poskytnuty humanitární potřeby.No, podívejte, víte, že Izraelci, mnoho Izraelců a stovky tisíc Izraelců píší a demonstrují téměř každý den. Upřímně řečeno, bereme do rukou zbraně. Děláme vše, co je přijatelné v rámci demokratického systému. To, co teď potřebujeme, je pravděpodobně tvrdší postoj amerického prezidenta. Myslím, že americký prezident se k tomu přiklání. Myslím, že mnoho Izraelců a lidí po celém světě by bylo velmi šťastných, kdyby prezident Spojených států povolal Netanjahua a řekl mu jednoduše a jasně, aby s tím okamžitě přestal. A myslím, že pokud to udělá, je pravděpodobné, že izraelský premiér tomuto tlaku podlehne. To je podle mě nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak to zastavit. Nyní se spoléhá na úsudek a porozumění amerického prezidenta a soudě podle toho, jak se chová v posledních několika dnech, je pravděpodobné, že možná po několika narážkách izraelské vládě přistoupí k výslovnému a veřejnému nařízení izraelskému premiérovi, aby s tím přestal, než ztratí posledního člověka na světě, který je ještě ochoten ho poslouchat.Ehude Olmerte, moc děkuji. Jsem si jista, že oni samozřejmě popřou, že je to pravda, že mají své důvody, proč jednají tak, jak jednají. A samozřejmě bychom vždy rádi měli v pořadu zástupce izraelské vlády a doufáme, že se to v nejbližší době podaří.