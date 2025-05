Channel 4 News: Macron: Netanjahuovo vyvražďování civilistů je hanebné

14. 5. 2025

čas čtení 8 minut

Moderátor, Channel 4 News, středa 14. května 2025, 19 hodin: Když Donald Trump během svého prvního funkčního období jako prezident USA navštívil Blízký východ, obvinil Katar z financování terorismu a podpořil blokádu Emirátů vedenou Saúdskou Arábií. Nyní se nachází v hlavním městě Kataru, Dauhá, kde podepsal největší objednávku letadel Boeing v historii společnosti. Předtím se v Saúdské Arábii setkal se syrským prezidentem. Ahmedem Al Shararem, mužem, který kdysi měl vazby na al-Káidu a chválil ho jako atraktivního a tvrdého chlapa, informuje naše washingtonská korespondentka Siobhan Kennedy.



Reportérka: Těžko uvěřit, že tento muž byl kdysi militantním členem al-Káidy s odměnou 10 milionů dolarů na svou hlavu, ale poté, co se stal syrským vůdcem po svržení diktátora Bašára Asada, si nyní podává ruku jako starý přítel s Donaldem Trumpem.

"Jak se vám líbil syrský prezident?"

Trump: Skvělý. Myslím, že je velmi dobrý, mladý, atraktivní muž, tvrdý chlap, víte? Silný, velmi silný bojovník.





Reportérka: Bylo to poprvé za 25 let, co se setkali představitelé Sýrie a USA, a stalo se tak na popud saudského korunního prince, který přesvědčil Trumpa, aby porušil politiku USA a zrušil drtivé sankce proti Sýrii. Situace v Damašku, kde životy obyčejných Syřanů byly zničeny dlouholetou občanskou válkou a americkými sankcemi, které více než čtyři desetiletí dusily ekonomiku, se zlepšuje.









Reportérka: Trumpův krok však může uvrhnout americké vztahy s Izraelem do krize, protože Izrael pokračuje ve vojenských úderech v Sýrii, i když americký prezident během své cesty po Blízkém východě vyzval vůdce k normalizaci vztahů s Tel Avivem. Vzhledem k pokračující válce v Gaze se to však v dohledné době nestane.





Odborník: V Sýrii se děje mnoho věcí. Netanjahuova vláda provádí náhodné bombardování. Volají po sankcích, ale to jen vede k selhání státu, které jen vybízí Írán a ISIS k opětovnému oživení v Sýrii. Prezident Trump se rozhodl jít jinou cestou, směřovat k Sýrii, která je stabilní, která žije v míru se svými sousedy a která je osvobozená od Íránu.





Reportérka: Pak přišel na řadu Katar, další stát na Blízkém východě, který se topí v ropě a bohatství, a dnes v karavanech velbloudů, místo, které Trump 2.0 prostě musí přitahovat. Ale vždy tomu tak nebylo:





Trump, 2017: Katar byl bohužel v minulosti financovatelem terorismu. Na nejvyšší úrovni musíme zastavit financování terorismu.





Reportérka: A přesto tu seděl vedle katarského vůdce a předváděl se:





Trump, 2025: Ale jsme přátelé už dlouho a je to výjimečný muž.





Reportérka: Setkání však nebylo tolik o zahraniční politice, jako spíše o obchodních dohodách, protože Trump oznámil, že Katar koupí letadla Boeing v hodnotě 200 miliard dolarů, i když Bílý dům uvedl, že se jedná jen o polovinu této částky.





Trump: Jedná se o největší objednávku letadel v historii společnosti Boeing. To je docela dobré.





Reportérka: Ale ve Washingtonu se mluvilo jen o jednom jumbo jet, o daru luxusního letadla v hodnotě 400 milionů dolarů od Kataru, o němž Trump trvá na tom, že by byl hlupák, kdyby ho nepřijal. O tom se nemluvilo, ale doma ve Washingtonu demokraté a dokonce i někteří republikáni varují, že tento dar ohrozí národní bezpečnost.





Schumer: Doufám, že v administrativě jsou někteří seriózní lidé, kteří berou národní bezpečnost vážně a řeknou Trumpovi, že to nemůže udělat. Ale je to skandální.





Republikánský poslanec: Nevím, jestli můžeme upřímně hodnotit jejich dodržování lidských práv a rozhodnutí o prodeji zbraní. Pokud dostáváme dar ve výši 400 milionů dolarů od nějaké země, tak s tím nesouhlasím.





Reportérka: Ale Trump prostě nemůže odolat. Jak by mohl, když pro něj pořádají státní banket? Co je špatného na palácovém jumbo jetu mezi přáteli?





Moderátor: Během návštěvy prezidenta Trumpa na Blízkém východě Izrael zintenzivnil bombardování Gazy. Místní zdravotníci uvádějí, že při útocích na domy v Džabalii a Khan Yunisu a na nemocnici v Khan Yunisu bylo zabito nejméně 70 lidí, včetně 22 dětí. Poté, co šéf humanitární pomoci OSN vyzval Radu bezpečnosti, aby zabránila genocidě v Gaze, se ozvalo několik světových lídrů. Prezident Macron odsoudil jednání Benjamina Netanjahua jako hanebné, zatímco britský premiér Starmer označil situaci v Gaze za neúnosnou a zhoršující se. Harry Fawcett má nejnovější informace a varuje, že jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.









Reportér: Již druhý den je pod útokem areál evropské nemocnice v Khan Unisu, kam byl po včerejších útocích přivezen buldozer. Toto byl okamžik prvního útoku včera večer u vchodu do nemocnice, v poslední vteřině se lidé snažili uniknout přilétající raketě. Po útoku se jeden muž zázračně postavil na nohy. Izrael tvrdí, že cílem útoku byl vůdce Hamásu v Gaze Mohammed Sinwar, bratr bývalého vůdce Jahji. Tvrdí, že podle zpravodajských informací se nacházel v podzemním velitelském bunkru. Škody a další ohrožení nemocnice vedly dnes k téměř úplné evakuaci, uvnitř zůstalo jen několik zaměstnanců a pacienti na intenzivní péči.









Reportér: Dříve, v naprosté tmě ruin Džabalie, proběhla improvizovaná evakuace po sérii izraelských leteckých útoků, které následovaly po palestinském raketovém ostřelování. Brzy dorazili další záchranáři a s nimi mnoho dalších zraněných. Každý z nich byl zoufalý a chaotický. Tam, kde to nebylo tak hektické, to bylo proto, že už nebyla žádná naděje. Malé dítě v pyžamu bylo s kamenným výrazem v tváři odneseno k sanitce. S úsvitem přichází nová vlna smutku, žena volá svého mrtvého otce a bratra. Izrael varoval, že pokud to bude možné, jeho kampaň se exponenciálně zintenzivní. Představte si to. Naděje v Gaze na průlom v souvislosti s návštěvou prezidenta Trumpa v regionu ustoupily nejčernější ironii muže, který drží mrtvolu svého osmiměsíčního synovce:









Reportér: Dnes ráno v Rijádu prezident Trump hovořil o budoucnosti důstojnosti a bezpečnosti pro Palestince, což je poněkud vzdálené od jeho dřívějšího receptu, který spočíval v jejich vyhnání z Gazy. Jeho rozhodnutí nenavštívit Izrael se přidalo k zprávám o prohlubující se frustraci z vlády Benjamina Netanjahua.

V noci v Radě bezpečnosti OSN šéf humanitární pomoci OSN po více než dvou měsících izraelské blokády pomoci varoval před genocidou.





"Budete jednat rozhodně? Abyste zabránili genocidě. A zajistili dodržování mezinárodního humanitárního práva. Nebo místo toho řeknete, že jsme udělali vše, co jsme mohli?"





0

247

Je to druhé štěstí a druhá regulace. Sankce budou zrušeny, což znamená, že přichází oživení. Konec ekonomické krize.V současné době není k dispozici tekoucí voda. Byla poškozena kanalizace a podle mého názoru také elektrická síť a dodávky kyslíku. Nemocnice bez tekoucí vody však nemůže fungovat."Když propustili amerického rukojmího, byli jsme šťastní, děkovali jsme Bohu a mysleli jsme, že Gaza bude volná a že nás čekají překvapení. Chvála Bohu. Byli jsme překvapeni. Byli jsme opravdu překvapeni. Celý svět se dívá a vůdci arabských zemí se dívají, a tohle je to překvapení.Emmanuel Macron, jeden z několika evropských lídrů, znovu odsoudil izraelské kroky a označil jednání premiéra Benjamina Netanjahua za hanebné.Netanjahuova kancelář obvinila francouzského prezidenta z krvavé pomluvy a z toho, že stojí na straně Hamásu. Izrael trvá na tom, že v Gaze není hladomor a že Hamás hromadí humanitární pomoc. Pro Palestince je dnes den Nakba, kdy si připomínají to, co nazývají katastrofou masového vysídlení, ke kterému došlo při vzniku Izraele v roce 1948. Je to druhý den Nakba v této válce. Ale v Gaze se katastrofa prohlubuje každý den.