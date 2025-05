Prahou zítra projde pochod k uctění uctění památky obětí Nakby, etnického čištění Palestiny, které neskončilo ani po 77 letech

Pražský pochod, který bude pokračovat přes Národní třídu a Karlův most na Malostranské náměstí, se přihlásí k síti dalších pochodů solidarity s Palestinou, které probíhají v těchto dnech v Evropě a ve světě; promluví na něm například diplomat a bývalý zástupce velvyslance ČR v Izraeli Antonín Hradílek, či potomek přeživších Nakby.

Pochodem chtějí organizátoři upozornit na skutečnost, že etnické čištění Palestiny a Palestinců neskončilo ani po 77 letech. Naopak, jsme svědky sílícího izraelského tlaku na odsun Palestinců jak ze Západního břehu Jordánu, tak zejména ze zničeného Pásma Gazy. Nejvyšší izraelští představitelé vyzývají za mlčení západních zemí k etnickým čistkám Palestinců, k jejich odsunu do okolních zemí a otevřeně užívají genocidní jazyk.



Od 18:00 hod. bude připomínka Nakby pokračovat kulturním programem v Laichterově domě na Praze 2. Saša Úhlová zde uvede zásadní knihu izraelského historika Ilana Pappého Etnické čištění Palestiny, která vyšla v loňském roce v českém překladu v nakladatelství A2larm.

Palestinskou kulturu a identitu a snahu o uchování palestinského kulturního dědictví pod izraelskou okupací představí dr. Bashar Shammout a Nahed Awwad. Dr. Shammout je autorem knihy The Audiovisual Palestinian Heritage: Origin, Dispersion, and Digital Preservation — Preliminary Studies and Future Prospects.

V závěru večera proběhne dílna na téma palestinské výšivky, tzv. tatreez, která je neodmyslitelnou součástí palestinské identity. Vysvětlíme její význam, rozmanitost a symboliku na vybraných regionech historické Palestiny.