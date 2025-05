„Nikdy nevíte kdy se to může stát i ve Vaší zemi“

16. 5. 2025 / Albín Sybera

V Praze na Žižkově se 15. května uskutečnila mediální konference, zorganizovaná občanskou iniciativou Snaga iz Praga, se srbskými studenty, kteří se již od loňského listopadu účastní masívních protestů proti autokratické vládě Aleksandara Vučiće. Účastníci žižkovské konference tak měli vzácnou příležitost na živo si vyslechnout svědectví od účastníků protestů a velmi záhy slyšely výzvu směrovanou českým médiím, aby „přišly do Srbska“ a více se věnovaly protestům a reportovali o studentech, kteří čelí kromě policejní brutality v ulicích a na policejních stanicích také anti-kampani v prorežimních médiích v rámci které jsou běžně vykreslování jako „anarcho-komunisté.“







„Jenom několik málo mediálních platforem je ve skutečnosti nezávislých“ na režimu, zopakoval jeden ze studentů skutečnost, na kterou opakovaně upozorňují mezinárodní novinářská sdružení, a dodal, že zbytek médií „je v rukou vlády, anebo oligarchických skupin napojených na režim Aleksandara Vučiće,“ se kterým spolupracuje i jedna z telekomunikačních větví české investiční skupiny PPF, e& PPF Telecom.

Také dodal, že s v Praze po dlouhé době „cítil svobodně,“ bez potřeby se ohlížet zda ho někdo nesleduje.

„Nikdy nevíte kdy se to může stát i ve Vaší zemi!,“ řekli studenit, když publiku popisovali co je motivuje k protestům, včetně permanentní korupce v zemi, a opanovaní politického prostoru vládní kleptokratickou klikou. V Srbsku „zapomněli, že jsme to my, kdo dáváme moc politikům,“ studenti řekli v Praze.

Studenti zopakovali publiku, že budou vděčni za každou snahu, která bude šířit povědomí o největších protestech, jaké se v Srbsku za poslední dvě dekády odehrávají, a které už dnes patří mezi největší studentská hnutí v Evropě.

Také se podělili o niternější zážitky a zkušenosti, včetně snah režimu odtrhnout profesory od podpory studentů, nebo přetrvávajícím strachu jejich rodičů o své děti, které se účastí na protestech vystavují riziku fyzických útoku ze strany policie, vězení a sledování ze strany zpravodajských služeb v zemi.

„Dědo, proč bych ti lhala,“ podělila se jedna studentka o svou zkušenost, kdy její dědeček žijící na venkově, kterému dominují režimní média, odmítal věřit tomu, že jeho vnučka se nedopouští ničeho špatného.





