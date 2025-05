Merz: Německo chce mít "nejsilnější" armádu v Evropě

16. 5. 2025

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu slíbil, že přemění Bundeswehr na "nejsilnější konvenční armádu v Evropě".

Byla to součást prvního velkého projevu v parlamentu po zvolení kancléřem 6. května.

Merz také oznámil plány na zvýšení konkurenceschopnosti Německa na globální scéně, stejně jako rozsáhlý balík hospodářské obnovy a novou tvrdou migrační politiku.

Co Merz řekl?

Merz prohlásil, že spojenci Německa očekávají, že Berlín zvýší své výdaje na obranu.

"To je vhodné pro nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější zemi Evropy," řekl Merz v parlamentu. "Naši přátelé a partneři to od nás také očekávají. Oni to dokonce prakticky požadují."

Americký prezident Donald Trump požadoval, aby spojenci v NATO utráceli více na obranu, což naznačuje, že Washington by mohl opustit členy vojenské aliance, která nesdílí finanční břemeno.

"Německá vláda poskytne všechny finanční zdroje, které Bundeswehr potřebuje, aby se stal nejsilnější konvenční armádou v Evropě," řekl Merz.

Kancléř vyzval Německo, aby převzalo další odpovědnost v rámci Evropské unie a vojenské aliance NATO.

"Naším cílem je Německo a Evropa, které jsou společně tak silné, že nikdy nebudeme muset použít naše zbraně," řekl Merz. "Abychom toho dosáhli, budeme muset převzít větší odpovědnost v rámci NATO a EU."

"Síla odrazuje agresory, zatímco slabost vyzývá k agresi," dodal.

Merz zdůrazňuje podporu Ukrajiny

Kancléř řekl, že věří, že "každý, kdo vážně věří, že by Rusko bylo spokojeno s vítězstvím nad Ukrajinou nebo s anexí částí země, se mýlí".

Zopakoval podporu Berlína Ukrajině při odrážení ruské invaze, ale zdůraznil, že Německo "není stranou války a nechceme se jí stát".

"Tato strašlivá válka a její výsledek neurčí pouze osud Ukrajiny. Její výsledek určí, zda v Evropě a ve světě bude nadále platit právo a spravedlnost – nebo zda zvítězí tyranie, vojenské násilí a holé právo silnějšího."

"Na Ukrajině není v sázce nic menšího než mírový řád celého našeho kontinentu."

Německo je jedním z největších podporovatelů Ukrajiny, přičemž Spolkový sněm v březnu schválil balík dodatečné vojenské pomoci Kyjevu na rok 2025 ve výši 3 miliard eur (3,25 miliardy dolarů).

Bundeswehr trápí nábor, problémy s vybavením

Bundeswehr opakovaně poukazoval na problémy s náborem a nedostatečným vybavením.

V prosinci Eva Höglová, komisařka německého parlamentu pro Bundeswehr, prohlásila, že armáda má "všeho příliš málo".

Začátkem tohoto roku ministr obrany Boris Pistorius řekl, že evropské země se musejí stát aktivnějšími v bezpečnostních otázkách a uvítal trvalé nasazení Bundeswehru v Litvě, kde má být bojeschopný do roku 2027.

Zdroj v angličtině: ZDE

