Human Rights Watch: Eskalace vyhlazování. Jak to mohli dopustit?

16. 5. 2025

Dnes každý vidí, že Izrael páchá v Gaze zvěrstva během válečných akcí od roku 7. října 2023. Jsme svědky systematického ničení domů, obytných příbytků, sadů a polí, škol, nemocnic a vodních a hygienických zařízení. Izrael také otevřeně používá hladomor jako válečnou zbraň.



Tyto akce se rovnají válečným zločinům, zločinům proti lidskosti, včetně vyhlazování, a aktům genocidy.



Eskalace vyhlazování. Jak to mohli dopustit? Tuto otázku si po letech klade každý, kdo se ohlíží za masovými zločiny v minulosti. Všechno je tak jasné, když je to popsáno v učebnicích dějepisu - válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocida...... píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch ve svém každodenním komentáři.





Ne že by tyto věci nebyly jasné přesně v té době. Ve skutečnosti jsou v posledních desetiletích často dobře zdokumentovány do nesnesitelných podrobností víceméně tak, jak se staly.





Přesto se zdá, že když se tyto věci odehrávají v reálném čase, někteří lidé jaksi nejsou schopni - možná častěji nechtějí - přijmout důkazy svých očí a uší. Zejména mezinárodní vůdce rozptylují různé úvahy: předsudky, spojenectví, politika...





Pro nejhorší druhy zločinů, jaké lidstvo zná, nikdy nemůže existovat žádné ospravedlnění, ale to vůdcům nebrání v tom, aby se nějaké snažili nabídnout.





A tím se posouváte k budoucí odpovědi na budoucí otázku: Svět měl v té době vůdce, kteří odmítli zaujmout stanovisko a bránit lidstvo, když na tom nejvíce záleželo.









Nejnovější plán izraelské vlády nyní její záměry ještě více objasnil. Chce zničit zbytky civilní infrastruktury v Gaze a soustředit palestinské obyvatelstvo (asi 2 miliony lidí) do jedné malé oblasti.





a Izraelští ministři už nemohli dát věci najevo jasněji. Říkají, že Izrael se „konečně chystá dobýt pásmo Gazy“ � � vyhrožují, že Gaza bude „zcela zničena“ tvrdí, že její palestinské obyvatelstvo „ve velkém počtu odejde do třetích zemí“.





Někteří izraelští představitelé tvrdí, že exodus Palestinců bude „dobrovolný“. Těžko ho však nazývat dobrovolným, když Izrael úmyslně zničil schopnost oblasti udržet lidský život.





Pokud by se plán uskutečnil, znamenalo by to odpornou eskalaci vyhlazování . Ve skutečnosti je izraelský plán tak zjevně extrémní a byl tak extrémně zřejmý, že by měl vyvolat mezinárodní akci podle „povinnosti zabránit“, kterou stanoví Úmluva o genocidě.





Úmluva o genocidě z roku 1948 je mezinárodní dohodou, která ztělesňuje ducha hesla „už nikdy více“. Říká, že „povinnost zabránit“ genocidě vzniká, jakmile se stát dozví nebo by se za normálních okolností měl dozvědět o vážném riziku, že může být spáchána genocida.





Úmluvu podepsalo sto padesát tři zemí. Patří mezi ně Spojené státy, Spojené království, Francie a Německo.





Přesto jsou to právě tyto země, které po celou dobu krveprolití v Gaze nejvíce podporovaly izraelskou vládu, v neposlední řadě tím, že Izraeli nadále poskytovaly zbraně i poté, co byla zvěrstva nepopiratelná.





Nejnovější izraelský plán by měl konečně, konečně, otřást Londýnem, Bruselem, Berlínem, Paříží a Washingtonem. Měl by je přimět k tomu, aby se podívali dál než jen na každodenní politiku, na svou odpovědnost vůči lidstvu a historii - a na svou právní povinnost jednat.





Bez toho se jednoho dne skutečně může stát, že otázka bude znít: „Jak mohli dopustit, aby se to stalo?“ A všichni budou znát odpověď.















