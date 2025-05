EU obvinila Putina ze sabotáže mírových rozhovorů v Istanbulu

16. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Přední evropští diplomaté obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina z podkopávání jednání o ukončení války s Ukrajinou, protože 15. května odmítl přijet do Turecka. Ministři zahraničí Francie, Německa, Polska, České republiky a Estonska vydali ostrá prohlášení. V Turecku v různých městech se objevily delegace válčících zemí. V čele ukrajinské stál prezident Volodymyr Zelenskyj a v čele ruské Putinův asistent Vladimir Medinskij. Přední evropští diplomaté obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina z podkopávání jednání o ukončení války s Ukrajinou, protože 15. května odmítl přijet do Turecka. Ministři zahraničí Francie, Německa, Polska, České republiky a Estonska vydali ostrá prohlášení. V Turecku v různých městech se objevily delegace válčících zemí. V čele ukrajinské stál prezident Volodymyr Zelenskyj a v čele ruské Putinův asistent Vladimir Medinskij.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault uvedl, že Zelenskyj svým příjezdem do Turecka prokázal dobrou vůli, ale na místě, kde měl Putin sedět, byla "prázdná židle". "Putin hraje o čas a zjevně není ochoten vstoupit do mírových rozhovorů, i když prezident (Donald) Trump vyjádřil svou připravenost a přání je usnadnit," řekl Barrault.

Podobné prohlášení učinil německý ministr zahraničí Johann Wadephul. "Putin přeceňuje své postavení. Celý svět čeká, že konečně splní požadavek zasednout k jednacímu stolu s delegací odpovídající závažnosti situace," uvedl ministr. Zelenského připravenost k přímému dialogu s Putinem si podle něj zaslouží respekt, ale ruská strana nevykazuje "známky seriózního přístupu k jednání". Wadephul varoval, že takové chování nezůstane bez následků - Evropa již diskutuje o dalších sankcích.

Rozhodnutí Kremlu vyslat delegaci na nízké úrovni na rozhovory v Istanbulu naznačuje, že se Putin snaží "získat čas", řekl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski na setkání vysokých diplomatů NATO v Antalyi. "Doufáme, že americký prezident uvidí tento výsměch takový, jaký je, a vyvodí správné závěry," dodal.

Putinovo odmítnutí účastnit se přímých rozhovorů se Zelenským v Istanbulu svědčí o zbabělosti ruského prezidenta, řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. "Otázkou je, zda se to vůbec dá nazvat mírovými jednáními. Putin se zjevně bojí. Poslal jednu z těch ideologických postav, což samo o sobě signalizuje, jak se k nim chová – tedy ne moc pozitivně," uvedl ministr. Lipavský dodal, že jeho kolegové, kteří přišli na neformální setkání v Antalyi, vyjádřili společný názor, že Putinovy činy naznačují neochotu udělat krok vpřed. "Evropští lídři jednoznačně uvedli, že mohou následovat nové sankce," uvedl český ministr.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsakhna také kritizoval úroveň ruské delegace, která byla pověřena vést první přímé rozhovory s Kyjevem po třech letech. "Je to facka do tváře Ukrajině a jejím spojencům, že Rusko odmítlo příměří a poslalo do Istanbulu ultranacionalistu bez politického postavení místo Putina. Rusko stále nemá zájem o mír, což znamená, že budeme muset zvýšit tlak," řekl Tsahkna.

Lipavský a Barrault také zveřejnili fotografii s americkým senátorem Lindsey Grahamem. Uvedli, že kongresman potvrdil připravenost Spojených států zpřísnit sankce proti Rusku, pokud Putin bude i nadále stát v cestě míru.

Sám Putin navrhl uspořádat první přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou od jara 2022 15. května v Istanbulu. Učinil tak v reakci na požadavek Spojených států a zemí EU vyhlásit příměří na 30 dní. Zelenskyj řekl, že je připraven se osobně setkat s Putinem v Turecku. Ruský prezident však na schůzku vyslal delegaci vedenou svým asistentem Medinským. Ve vyjednávací skupině byli také náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, náčelník Hlavního ředitelství generálního štábu Igor Kosťukov a náměstek ministra obrany Alexandr Fomin.

Zelenskyj označil ruskou delegaci za "podvod". Z Ukrajiny se jednání měli zúčastnit šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak, ministr obrany Rustem Umerov, ministr zahraničí Andrij Sybiha a diplomatický poradce hlavy státu Ihor Žovkva. Sám Zelenskyj se měl ke schůzce připojit pouze v případě, že bude přítomen Putin.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

