Naprosté fiasko Američanů

15. 5. 2025 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce jsme mohli slyšet kejhání českých politiků nad tím, jak úžasný průlom jsou ta jednání v Istanbulu, k nimž vyzval Putin. Europoslanec Farský to označil za úspěch Evropy, senátor Šlachta a poslanec Vondráček za úspěch Trumpa. Ti zcela vyšinutí lidé mluvili, jako by v pondělí bylo už příměří a ve čtvrtek schůzka Putin-Zelenskyj. Co řeknou dnes? Nic. Čo bolo, to bolo. Za měsíc budou žvanit v rauši podobné pitomosti. Čekají na každý flus od Trumpa nebo Putina, aby se mohli rozjet.





Takže co se skutečně stalo? V Istanbulu je americký ministr zahraničí Rubio, ale ministr zahraničí Ruska – natož Putin – nepřijede. Přijede jen náměstek pana Lavrova. To je tak hluboké a ponižující fiasko Američanů, že to až bere dech. Ale co, jede se dál! Bude se dál žvanit, lhát, odvádět pozornost, mást veřejnost. Na tento skandál se zapomene. Jako by nic. Rijád přece taky je už dávno. Kdo si vzpomíná? Mír bude každou chvíli.

Ukrajinský prezident Zelenskyj chtěl jednání zrušit, což by bylo logické. Nejprve měl podmínku, že žádné jednání bez příměří. Pak se ohnul, tedy že bude jednat i bez příměří, ale jen s Putinem. Západ jej prý donutil, aby jednal i za současných podmínek. S náměstkem ministra? A o čem? O tom, že musí kapitulovat?

Člověk by čekal, že Američané se zlostí odjedou a vyhlásí okamžitě sankce. A co Evropa? Ta úžasná Evropa pana Farského? Podle Financial Times se na žádost Polska chystá zvednout cla na ukrajinské zemědělské produkty!

