Putin nepojede do Istanbulu na mírové rozhovory se Zelenským, potvrdil Kreml

15. 5. 2025

Ruský prezident odmítl odvážný návrh ukrajinského prezidenta na osobní setkání v Turecku

Vladimir Putin nepojede do Istanbulu na rozhovory s Volodymyrem Zelenským, oznámil Kreml a odmítl odvážný návrh ukrajinského prezidenta na osobní setkání v Turecku za účelem jednání o míru.



Ve svém prohlášení vydaném ve středu pozdě večer Kreml uvedl, že delegaci povede Vladimir Medinskij, tvrdý Putinův poradce, který vedl jediné předchozí kolo přímých jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2022.



Krátce po oznámení Kremlu americký představitel uvedl, že Donald Trump se jednání rovněž nezúčastní. Trump dříve naznačil, že do Turecka pojede pouze v případě, že se ho zúčastní Putin.



Medinského, ultrakonzervativního bývalého ruského ministra kultury, doprovodí do Istanbulu náměstek ministra obrany Alexander Fomin, náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin a Igor Kostjukov, šéf ruské vojenské rozvědky.



Rozhodnutí Ruska jmenovat Medinského vedoucím jednání naznačuje, že se snaží oživit jednání v duchu neúspěšného istanbulského kola z roku 2022, které zahrnovalo maximalistické požadavky, jako je omezení ukrajinské armády a zablokování její obnovy s podporou Západu – podmínky, které Kyjev odmítl jako nepřijatelné.



Je pozoruhodné, že Kreml nevysílá své dva nejvyšší diplomaty, Jurije Ušakova a Sergeje Lavrova, kteří se již dříve zúčastnili několika jednání na vysoké úrovni s USA v Saúdské Arábii.



Na Putina se vyvíjel tlak, aby se jednání zúčastnil, poté co ho Zelenskyj a poté Trump vyzvali, aby odcestoval do Istanbulu a jednal o možné mírové dohodě.



Zelenskyj vyzval Putina k osobnímu setkání v Turecku poté, co ruský vůdce v nečekaném nočním projevu z Kremlu vyzval k přímým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu.



O čtvrtečních jednáních, která nabývají na významu v souvislosti s eskalací rétoriky a strategickým postojem Ruska a Ukrajiny, je stále mnoho nejasného.



Zelenskyj byl ve středu večer na cestě do Ankary, kde se podle svých spolupracovníků má ve čtvrtek setkat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.



Ukrajinský prezident uvedl, že je připraven odletět do Istanbulu na poslední chvíli, pokud se ruský prezident dostaví. „Pokud Putin nepřijede a bude hrát hry, bude to definitivní důkaz, že nechce válku ukončit,“ řekl v úterý.



Ve středu pozdě večer ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha zveřejnil na sociálních sítích fotografie ze setkání v Turecku s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a americkým senátorem Lindsey Grahamem. Sybiha uvedl, že se tři muži setkali, aby „pokračovali v mírových snahách a koordinovali postoje během tohoto kritického týdne“.



Dodal: „Je zásadní, aby Rusko reagovalo na konstruktivní kroky Ukrajiny. Dosud tak neučinilo. Moskva musí pochopit, že odmítnutí míru má svou cenu.“



Trump již dříve vyzval Zelenského, aby přijal nabídku jednání, a vyjádřil naději, že se Putin zúčastní.



Ve středu americký prezident uvedl, že existuje ‚možnost‘, že se do země vydá, pokud tam bude ruský prezident. Trump však poznamenal, že ve čtvrtek má být ve Spojených arabských emirátech, kde absolvuje třetí a poslední část své cesty po Perském zálivu. Na otázku ohledně návštěvy Turecka však dodal: „To neznamená, že bych to neudělal, abych zachránil mnoho životů.“



Brazílie a Čína, které mají s Moskvou vřelé vztahy, také podpořily rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou.



Na tiskové konferenci v Pekingu brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva uvedl, že bude tlačit na Putina, aby se zúčastnil jednání se Zelenským. „Pokusím se s Putinem promluvit,“ řekl Lula a dodal, že plánuje cestu do Moskvy. „Nic mě nestojí říct: ‚Hej, soudruhu Putine, jeď do Istanbulu a vyjednávej, sakra.‘“



Brazílie a Čína vydaly v úterý společné prohlášení, v němž vyzvaly k přímým jednáním jako „jediné cestě k ukončení konfliktu“.



Putin a Zelenskyj se setkali pouze jednou, v roce 2019, a Moskva opakovaně označuje ukrajinského lídra za nelegitimního.



V Istanbulu se očekává, že Ukrajina vyzve k úplnému 30dennímu příměří jako výchozím bodu pro další jednání.



Moskva důsledně odmítá návrhy na prodloužení příměří s tím, že by to Ukrajině dalo čas na přezbrojení a přeskupení v době, kdy ruské síly postupují na bojišti.



Ruští představitelé naznačili, že v Istanbulu budou trvat na maximalistických požadavcích, podobných těm, které vznesli během neúspěšného kola jednání v Turecku na jaře 2022.



Evropští lídři slíbili, že v případě neúspěchu jednání v Turecku zvýší tlak na Rusko, ale zůstává otázkou, zda se jim podaří přesvědčit Trumpa, aby se připojil k jejich snahám o zpřísnění opatření vůči Moskvě.



Německý kancléř Friedrich Merz ve středu prohlásil, že na Ukrajině nesmí dojít k žádnému urovnání v podobě „diktovaného míru“ z Moskvy.





Merz varoval před „vojensky vytvořenými fakty proti vůli Ukrajiny“ a řekl zákonodárcům, že je „nanejvýš důležité, aby se politický Západ nenechal rozdělit“.





