Jon Stewart jako každé úterý o Donaldu Trumpovi

15. 5. 2025

čas čtení 12 minut

Je načase vás seznámit s vynikajícími satirickými výstupy amerického komika Jona Stewarta každé úterý v televizi MSNBC. Je to přenosné do češtiny? Pokusme se o to:





Vítejte v Daily Show. Jmenuji se Jon Stewart. Připravili jsme pro vás fantastický program à la carte. Bude to úžasné. Naším dnešním hostem je generál Stanley McChrystal. Pravděpodobně si ho budu dobírat kvůli válce v Iráku.

Ale nejprve prezident Donald Trump. (Bučení obecenstva.) Bože, ne, ne, ne. Respektujte jeho autoritu. My, kteří jsme s ním každý den v kontaktu, nemůžeme ani spát. Nemůžeme se soustředit, jíst. On to ví. Ví, že si s námi hraje. Tady je. V úterý minulý týden.

Trump: "Budeme mít velmi, velmi důležité oznámení, tak důležité, jak jen to jde. A neřeknu vám, o co jde."

Ohh, dobře. Takže nebudeme vědět, jak se připravit. Máme si obléct dobré kalhoty, nebo ty, do kterých chčijeme? Ale proč nám neřeknete, co je to za důležité oznámení? Řekněte nám jen kdy.

Trump: "A to oznámení bude učiněno buď ve čtvrtek, nebo v pátek, nebo v pondělí, než odjedeme."



Proč o tom mluvíte? O co jde? Budeme dávat pozor na jakékoli oznámení. Bomby. A v pátek, myslím, že už máme.

Trumpův mluvčí Stephen Miller: "Jedno privilegium, právo na habeas corpus, může být v době invaze pozastaveno, takže to je možnost. Aktivně to zvažujeme."





Jako vrah. Vláda, vláda Spojených států. Aktivně zvažuje pozastavení řádného soudního řízení a poté i právního státu. To je velké oznámení, dost velké na to, aby Stephen Miller riskoval, že vzplane. Kvůli doteku božského slunečního světla.





Komentátor: "Jediný případ, kdy to prezident udělal jednostranně, bez souhlasu Kongresu, byl Abraham Lincoln během občanské války."





Opravdu. Tehdy, když bylo otroctví legální a léčbou průjmů byla amputace. To znamená, že se jedná o velké oznámení.





Komentátorka: "Jak víte, schopnost člověka hájit svá práva u soudu je velmi důležitou součástí právního státu. Tento výrok tedy rozhodně vyvolává mnoho otázek."

Jen pozvednuté obočí, zatímco Trumpova administrativa uvažuje o zrušení Ústavy. Tady ve Washingtonu toho slyšíme hodně. Jeden právník dokonce řekl, že je to dost podivné. Možná je to tedy to oznámení. Pozastavení habeas corpus, pokud se nestane něco jiného.





Moderátorka: "Prezident Trump jmenuje bývalou newyorskou prokurátorku Jeanine Pirro dočasnou federální prokurátorkou."





Možná je to velké oznámení, ale hej, máme čas do dneška na další oznámení, je ještě něco?





Reportér: "Trumpova administrativa se připravuje přijmout super luxusní jumbo jet od královské rodiny Kataru. Tento luxusní jumbo jet, jehož hodnota se odhaduje na 400 milionů dolarů, bude používán prezidentem Trumpem jako nový Air Force One a krátce před jeho odchodem z úřadu bude převeden do Trump Presidential Library Foundation."





Ano? Katar nám dává letadlo, které si Trump může nechat? Je jako opačná Oprah.





Dostane letadlo a hotovo. Dostane letadlo pro svou knihovnu. Proč ta knihovna potřebuje letadlo? Proč by vaše prezidentská knihovna potřebovala letadlo? Ano. Haló. Volám z Evropy a potřebuji knihu o Trumpovi do rána a ta kniha se jmenuje „Cestování v pohodlí a stylu, jaké může nabídnout pouze Katar“.





"Je známé jako nejluxusnější soukromé letadlo na světě, popisované jako létající palác, má největší ložnici v oblacích, stejně jako velmi luxusní obytné prostory a několik soukromých kanceláří. Některé z 9 koupelen na palubě mají sprchy a dokonce i bidet."









Nejsou podezřelí jako Kanada nebo jako všichni naši demokratičtí spojenci v Evropě, kteří se nás snaží podkopat. Katar je považován za spojence USA, ale je také spojencem Íránu, Číny a dokonce i Hamásu.





Ohh. Trump si vezme tryskáč za 400 milionů dolarů od lidí, které by vyhodil z Kolumbijské univerzity. Myslím, že víte. To je šokující. To je šokující. Myslím, že vím, co tahle zpráva udělá našim voličům. Vzbuzuje to mnoho, mnoho otázek.

Vlastně takhle létá letadlo. Překonává zemskou gravitaci silou zvednutých obočí. Je jasné, že prezident by pochopil, že dar této velikosti od vlády s pochybnými vazbami na teroristické organizace v kombinaci s článkem 1, oddílem 9. Ústavní zákaz přijímání zahraničních létajících paláců prezidentem. Pochopil by, že je to legitimní - - Jen si dělám legraci. Byl zděšen, že se na to vůbec ptáte.





Trump: "Dávají nám to letadlo zdarma. Mohl bych říct ne. Ne, ne, nedávejte nám ho. Chci vám zaplatit milion nebo 400 milionů. Nebo kolik to je. Nebo bych mohl poděkovat. Moc děkuji."





Není to letadlo zdarma. O to jde. Znáte to rčení. Nic není zadarmo. Jde o to být skeptický k motivům někoho, kdo vám dá sendvič. Je to sendvič. Teď si představte, že ten sendvič má motor, 9 koupelen. A financuje proxy války. Takže když Disney spěchal s velkým oznámením o možném pozastavení korporace pro děti nebo možná jmenování další hvězdy Fox News nebo nahým uplácením našich nejvyšších volených představitelů, nic z toho nebylo Trumpovým velkým oznámením.





Moderátor: "Prezident Trump právě oznámil, že ceny léků na předpis a farmaceutických výrobků budou sníženy o 30 až 80 %. Téměř okamžitě se to jeví jako hlavní oznámení, které prezident několik dní naznačoval."





To jsem já chtěl už roky. Farmaceutický průmysl vykořisťuje americké spotřebitele, zatímco my jsme naopak dotovali celé jejich odvětví daňovými úlevami a přímými finančními prostředky. To se mi líbí. Ale bez zbytečných detailů mi vysvětlete tuto věc, kterou jsem chtěl už velmi dlouho, jako bych byl neuvěřitelně hloupý.





Trump: "Ceny léků půjdou dolů. Snížíme je. O 60, 70, 80, 90 %. Ale ve skutečnosti ještě víc, pokud o tom přemýšlíte matematicky."





Ano. Pokud o tom přemýšlíte matematicky. Chlubil bych se tím. Často přemýšlím o číslech matematicky. Jak to bude fungovat?





Trump: "Ostatní svět bude muset platit o něco víc. A Amerika bude platit mnohem méně. V podstatě to, co děláme, je ekvalizace, vyrovnávání. Vymyslel jsem nové slovo, které je podle mě asi nejlepší. Budeme ekvalizovat."





(Jon Stewart vytáhne slovník a listuje jím): Evropa, eureka. To by šlo. Jo, to je ono. Ekvalizovat. Připadalo mi to povědomé. Cože? On se nás snaží všechny zabít. Rád bych si myslel, že to pomohly prosadit vytrvalé prosby progresivních lídrů, jako jsou Elizabeth Warrenová a Bernie Sanders.





Bernie Sanders: "Už máme dost toho, že platíme zdaleka nejvyšší ceny za léky na předpis na světě."









Bohužel se ukazuje, že zásluhu za největší a nejdůležitější oznámení v historii tohoto prezidentství má někdo jiný.





Trump: "A povím vám příběh. Můj přítel, který je velmi, velmi, velmi úspěšný podnikatel. Většina z vás o něm asi slyšela. Velmi neurotický, brilantní podnikatel. S vážnou nadváhou."





Aha. Špičkový člověk. Brilantní. Víš, že jsem slavný, tlustý. Každopádně, jsem si jistý, že veřejná tisková konference je pro tohoto chlapa drsný způsob, jak zjistit, že je v Trumpově telefonu uložen jako neurotický tlustý kamarád. Ale co ještě? Můžete nám říct něco o tomto velmi slavném a úspěšném příteli?





Trump: "Obchodník a velmi neurotický, brilantní obchodník. Vážně obézní. A bere si ty injekce na hubnutí."





Injekce. Čteš vůbec své briefingy? Tlouštík, bere injekce na hubnutí. Víš, injekce na hubnutí. Mám dalšího přítele, brilantního realitního makléře. Bere pilulky na ztvrdnutí.. Tenhle chlap bere injekce na hubnutí. Ten druhý chlap jde ještě dál. Pokračuj v příběhu o tom tlustém příteli.









Ach, to je kruté. Tvůj kamarád se ti svěřuje, že bere šílený lék. Je úplně v pohodě. Je jako opilý. Ten chudák, jen se ocitl uprostřed prezidentské tiskové konference. Trump mluví o reformě cen léků a on říká: „Hele, když tenhle chlap přijde do nemocnice, sestřička mu dá 50 ml Crisca. Je tlustý. Hej, můj kamarád, je velmi úspěšný, jel do Londýna a když ho uviděli, přejmenovali tam Big Ben na Ben, kvůli tomuhle chlápkovi, protože je tlustý. Je to pětihvězdičkový borec, tenhle chlap. Ale zpátky k cenám léků, které zachraňují životy. Zase. Pane prezidente Trumpe, co to s tím má co dělat? Ceny.





Trump: Řekl, že právě zaplatil 88 dolarů a v New Yorku zaplatil 1300 dolarů. Co se to sakra děje? Řekl to, tak to zkontroloval. Je to stejná krabička vyrobená ve stejné továrně stejnou společností. Jsou to identické pilulky. Je to skvělý obchodník. Ale není obeznámen s touto šílenou situací, ve které se nacházíme. Byl ale ohromen."





Byl stejně ohromen, jako je tlustý. Mimochodem, nevím, jestli si někdo všiml, že se ta injekční stříkačka pro tlusťocha uprostřed příběhu nějak proměnila v pilulku pro tlusťocha. Tak poznáte, že je ten příběh pravdivý. Ale vy víte, jestli je ten příběh pravdivý nebo ne. Donald Trump tím chce říct, že pokud se ocitnete v londýnském systému sociálního zdravotnictví a chcete si běžet koupit Ozempic a fish and chips, neobtěžujte se, protože je tam ten tlusťoch a ten to všechno sežral.





Připadá mi, že to bylo už před deseti lety, kdy hrozili pozastavením habeas corpus. Bylo to v pátek. Tak dávno. A od té doby jsme zažili největší úplatek, jaký kdy americký prezident dostal. Zdánlivou kapitulaci v obchodní válce, kterou jsme začali. A socializaci našeho farmaceutického průmyslu. Ale pokud je to tato země a to, co fungovalo před čtyřmi měsíci, tahle země bývala standardní demokratická ústavní republika, teď jsme nějaká anarchistická, kleptokratická, socialistická, komunistická reality show.





Jediný základní neměnný edikt, na který se můžeme ještě spolehnout, je, že ať už jsme jako země cokoli, tato země je uzavřena pro všechny uprchlíky. Jak řekl Stephen Miller, Amerika je nyní pouze pro Američany. Doufejme tedy, že už nebudou žádná překvapivá oznámení, která by tento stav zvrátila.





Moderátorka: "Poté, co vláda prakticky zastavila přijímání uprchlíků prchajících před válkou a hladomorem, plánuje Trumpova administrativa nyní přijmout jednu skupinu, bílé Jihoafričany."





Cože, bílé Jihoafričany, to je jediná skupina, kterou přijímáme? Cože? Vždyť už jednoho máte. (Ukáže Muska.) Víte co, pane prezidente? Nepotřebujete 30 - 37 Jihoafričanů, stačí vám jeden nebo dva. Počkejte, to snad nemá nic společného s barvou pleti, že ne?





Trump: "V Jižní Africe jim zabavují půdu. Nezajímá mě jejich rasa, barva pleti. Nezajímá mě jejich výška ani váha."





