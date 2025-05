Vědci proti zbrojení

16. 5. 2025 / Jan Čulík

Hrozí České republice, a celé Evropě jeden obsesivní diktátor, který pro zachování vlastního mafiánského, tvrdě korupčního režimu neváhá obětovat statisíce mladých životů,, který vládne ve své zemi železnou rukou, odpůrce nechává vraždit většinou jedem a na dlouhá léta do vězení nechává odsuzovat i naprosto nevinné lidi, kteří se jen odváží vyjádřit nesouhlas s jeho vražednou akcí proti Ukrajině. Je jasné, že chudáci lidé na Ukrajině, kteří dennodenně čelí zabíjení civilistů bombardováním obytných věžáků, jsou zřejmě jen dočasnou překážkou jeho dalším výbojům do Evropy, Putin zcela zjevně usiluje o obnovení někdejšího sovětského bloku, do něhož patřilo i Československo. Slovensko se už rozkládá a podbízí se mu. Ruská televize dennodenně doporučuje, aby ruská armáda zaútočila na Paříž a Londýn jadernými zbraněmi.







Čeští vědci za této situace navrhují zrušení výdajů na armádu, "kvalitní diplomacii a důslednou snahu udržovat dobré vztahy se všemi státy světa".







Pomůže to? Je to realistické řešení? Realistické doporučení? Zabránila by "kvalitní diplomacie a důsledná snaha udržovat dobré vztahy se všemi státy světa" Hitlerovi, aby nebudoval koncentrační tábory a nezavraždil šest milionů židů, neokupoval Československo a půlku Evropy? Zdá se mi tedy, že ne. Odlišuje se Putin hodně od Hitlera? Čím?



Všichni máme oprávněnou kritiku strašného stavu české armády. Koupě amerických stíhaček je asi opravdu nesmyslná, mimo jiné v dnešní době i proto, že není zaručeno, že trumpovské Spojené státy, které mají tendenci spojovat se s Putinem, budou ochotny těm stíhačkám dodávat náhradní díly.





Ano, velké investice do armády znějí odporně. Zvlášť, kdy je jasné, že Češi ani řádně efektivní armádu vybudovat neumějí. Ještě hroznější je představa, že by při obraně České republiky museli umírat mladí Češi. Jenže ta efektivní a kvalitní armáda se buduje právě proto, aby k válce nedošlo, aby agresora odstrašila. Že ji Češi asi vybudovat neumějí, to bude značný problém.



Tohle všechno se zdá být jasné. Jen se podívejte na to, jak se nyní, v těchto dnech, chová Putin při údajném neexistujícím jednáním se Zelenským v Turecku. Oddaluje všechno, dělá si z lidí legraci, a přitom dále systematicky zabíjí. Civilisty, Děti. Putin předpokládá, že při své invazi na Ukrajinu a pak dál vyhraje, protože Evropané jsou neschopní a indolentní a nikdy se proti němu nedají dohromady. O čemž se ovšem ukazuje, že je to pravda. Počítá také s tím, zřejmě oprávněně, že se trumpovské Spojené státy postaví proti Evropě na jeho stranu a nebudou mít nic proti vzniku nového sovětského impéria, tentokrát už nikoliv existujícího pod rouškou jakéhosi pseudomarxismu či komunismu.





Tohle všechno se zdá být jasné. Proč ale chodí na protiválečné demonstrace v Česku požadující ukončení zbrojení stále více mladých lidí?





Myslím si, že je to proto, že mnoha lidem v Česku jde stále více na nervy jednostrannost mainstreamových médií. Šíři-li pražští novináři, hlasatelé jediné správné pravicové pravdy, argument, (ať je věcně jakkoli správný), že před Putinem se ubráníme jen efektivním zbrojením, pokud je šíření tohoto argumentu součástí stále opakované pravicové ideologie, není divu, že se tomu lidi bouří.







Pokud tomu tak je, a mně se zdá, že ano, pak je paradoxní, že právě tato pravicová ideologie v médiích ohrožuje bezpečnost České republiky.







