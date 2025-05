Čeští politikové. Nelidská ideologická monstra

19. 5. 2025 / Jan Čulík

Čeští politikové se o víkendu producírovali v Terezíně, kde si připomínali holocaust. A to přesně v době, kdy Izrael masově vyvražďuje v Gaze ženy a děti. Akce se konala pár hodin poté, co Izraelci bombardováním zapálili stany uprchlíků v al Mawasi, v oblasti, do níž civilním uprchlíkům nakázali se přesunout jako do oblasti "bezpečné". Bombardováním stanů Izraelci celou řadu lidí upálili.





V tuto chvíli si dovolil Petr Pavel zveřejnit tento neobyčejně pokrytecká slova:





"Obzvlášť dnes nesmíme být lhostejní ani k těm nejmenším náznakům toho, že tuto část historie vnímáme jakýmkoliv jiným způsobem než jako varování. Je naší odpovědností, abychom zlo uměli lépe odhalit a včas zabránili jeho rozmachu."





Přesně v době, kdy Pavel toto psal, dochází v Gaze k masovému genocidními vyvražďování nevinných lidí, včetně dětí, a jejich mučení hladem. ČEŠTÍ POLITIKOVÉ O TOM MLČÍ. ČESKÁ VLÁDA JE JEDINÁ V EVROPĚ, KTERÁ TOTO VRAŽDĚNÍ PODPORUJE. PŘEDSTÍRAJÍ, POKRYTECKOU PŘIPOMÍNKOU HOLOCAUSTU, ŽE JIM JDE O OSUDY LIDÍ.





Je vidno, že čeští politikové (Fiala a další) mají hodně silný žaludek. Mně by z toho jejich nelidského pokrytectví bylo opravdu na místě špatně. Těmto nelidským monstrům ne.







VZKAZUJI JIM. VRAŽDĚNÍ NEVINNÝCH LIDÍ, AŤ JE TO KDEKOLIV, JE VŽDYCKY ZLOČINEM, PROTI NĚMUŽ JE TŘEBA OKAMŽITĚ JEDNAT. NEOMLOUVÁ, ŽE VRAŽDĚNÍ LIDÉ JSOU TŘEBA Z JINÉ KULTURY NEBO JINÉ RASY.

