Vědci proti zbrojení - taková typická česká pozice

Iniciativa VĚDCI PROTI ZBROJENÍ



V souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině se nás politici snaží přesvědčit, že je nutné výrazně zvýšit náklady na zbrojení, navýšit podstatně početní stav naší armády, možná dokonce i obnovit povinnou vojenskou službu. Odůvodňují to tím, že právě to je údajně způsob, jak zajistit mír, protože silná armáda odradí případného agresora.



Domníváme se, že takový názor je zásadně chybný a že zvyšování prostředků vynakládaných na zbrojení je mrháním peněz nutně potřebných jinde (na zdravotnictví, školství, výzkum a vývoj, sociální bydlení). Za křiklavý příklad takového plýtvání považujeme např. bohužel již smluvně závazné pořizování mimořádně nákladných amerických stíhaček.



Jsme přesvědčeni, že daleko lepším způsobem zajištění bezpečnosti naší země je kvalitní diplomacie a důsledná snaha udržovat dobré vztahy se všemi státy světa. Myslíme si, že vyhlašované žádoucí sumy na vojenské výdaje ve výši několika procent HDP jsou absurdní a výhodné pouze pro zbrojaře.



Nevidíme žádného potenciálního nepřítele, který by reálně zamýšlel vojensky zaútočit na naši republiku.



Apelujeme tedy především na to, aby naše současná vláda, ale i vlády budoucí, opustily cestu nákladného a nebezpečného zbrojení a zasazovaly se o řešení mezinárodních problémů výhradně mírovými, diplomatickými prostředky. Žádáme, aby čeští politici ve svých veřejných vystoupeních doma a zejména v zahraničí ustali s výzvami k pokračování války na Ukrajině. Jsme přesvědčeni, že taková politika by byla v souladu se zájmy České republiky a přesvědčením většiny našich občanů a měla by být příkladem i pro ostatní státy světa.



Touto výzvou prezentujeme samozřejmě pouze své osobní názory, a proto neuvádíme naše pracovní afiliace.



Podepsáni:



Prof. RNDr. Václav HOŘEJŠÍ, CSc. – molekulární imunolog

Doc. MUDr. Pavel ADAM, CSc. – neurolog a biochemik

Prof. RNDr. Ivo BUDIL, PhD., DSc. – sociální antropolog

Prof. Ing. Jindřich ČÍTEK, CSc. – genetik a biotechnolog

Prof. RNDr. Zdeněk DOSTÁL, DSc. – matematik

Prof. PhDr. Marek FRANĚK, CSc., PhD. – environmentální psycholog

Doc. Ing. Jana FRKOVÁ, PhD. – ekonomka

Prof. RNDr. Ivan HORÁČEK, CSc. – biolog

Doc. Ing. Jiří HRBÁČEK, PhD. – didaktik

Prof. MUDr. Pavel KALVACH, CSc. – neurolog

JUDr. Zdeněk KARFÍK, CSc. – advokát a rozhodce

Prof. Helena KAZÁROVÁ, PhD. – choreografka

Prof. PhDr. Jan KELLER, CSc. – sociolog

Prof. Ing. Martina KLUČÁKOVÁ, PhD. – chemička

Prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc. – ekonom

Prof. Ing. Martin KŘÍŽEK, CSc. – chemik

Prof. PhDr. Jan KUMPERA, CSc. – historik

Prof. Ing. Tomáš KVÍTEK, CSc. – hydrolog

Prof. Ing. Bohdana MARVALOVÁ, CSc. – aplikovaná mechanika

Prof. Ing. Vilém NOVÁK, DrSc. – matematik

Prof. Ing. Miloslav PEKAŘ, CSc. – fyzikální chemik

Prof. PhDr. Jan PELIKÁN, CSc. – historik

Prof. Ing. Josef PŘIBYL, DrSc. – genetik

doc. JUDr. Stanislav PŘIBYL, Ph.D., Th.D. – teolog

Doc. RNDr. Petr SEDLAK, PhD. – antropolog

PhDr. Ing. Jan SVOBODA, PhD. – filosof

Doc. Mgr. Michal TÉRA, PhD. – historik a slavista

Prof. MVDr. Emil TKADLEC, CSc. – ekolog

Prof. PhDr. Josef UNGER, CSc. – archeolog a antropolog

Prof. PhDr. Jaroslav VOKOUN, Th.D. – teolog

Prof. RNDr. František VYSKOČIL, DrSc. – fyziolog

Doc. Mgr. Petr ŽANTOVSKÝ, PhD. – sociolog

Přesto však nelze přehlížet, že právě postavení České republiky jako výrazného podporovatele Ukrajiny ji staví do možného hledáčku revanšistické politiky Kremlu. Český veřejný prostor již byl opakovaně cílem dezinformačních kampaní a kyberútoků, a nelze vyloučit, že v případě další eskalace konfliktu bude vystaven tlaku nejen symbolickému, ale i velmi reálnému. Podpora napadeného souseda je sice morálně správná, ale zároveň může nést své bezpečnostní důsledky. A na ty nelze být slepý ani ve jménu míru.Historie nás navíc učí, že pocit bezpečí bývá klamavý. Ještě v létě 1938 většina Čechů věřila, že válka s Hitlerem nepřijde. Stejně tak v srpnu 1968 si málokdo dovedl představit, že by sem mohly vtrhnout „spřátelené“ armády Varšavské smlouvy. A přesto se obojí stalo. Morální apel a snaha o diplomatické řešení nesmí vést k ignorování reality, že zlo se někdy neodradí slovem, ale pouze připraveností. I mír totiž někdy vyžaduje sílu - ne k útoku, ale k obraně toho, co považujeme za spravedlivé a svobodné.