Trump kotnra Musk - boj může začít!

Ve čtvrtek se spor mezi Muskem a Trumpem vyhrotil do bezprecedentní úrovně. Elon, dříve blízký spojenec bývalého prezidenta, zveřejnil na sociálních sítích tvrzení, že Trump figuruje v seznamech návštěvníků večírků Jeffreyho Epsteina - finančníka obviněného ze sexuálního zneužívání nezletilých. Musk uvedl, že to je skutečný důvod, proč dosud nebyly zveřejněny všechny soudní dokumenty související s Epsteinem. Tato tvrzení byla reakcí na Trumpovy předchozí útoky, kdy pohrozil ukončením vládních kontraktů s Muskovými firmami a zkritizoval jeho vliv na trh s elektromobily.



Napětí mezi oběma muži narůstá již delší dobu - dříve spolupracovali, ale nyní si veřejně vyměňují urážky a obviňují se z nevděčnosti a podvodu. Musk tvrdí, že právě díky jeho podpoře Trump vyhrál volby, zatímco Trump ho obviňuje z neloajality a přehnané sebestřednosti.







Svým přátelům, kteří se obávají současného úspěchu krajní pravice, jsem vždycky říkal, že lidé, kteří stojí v čele takových ideologií, jsou od přírody egocentričtí a sobečtí, což vede ke krajně pravicové politice, která však s sebou nese jakousi genetickou sebedestruktivní buňku: právě tyto vlastnosti (egocentrismus a sobectví) jim znemožňují s kýmkoli dlouhodobě spolupracovat. Takže se nakonec rozpadnou vnitřním bojem. Krajně pravicoví populisté jsou centralizátoři, nepřipouštějí konkurenci z vlastních řad.



Dámy a pánové, dobrý večer! Připravte si helmy a odložte veškerý smysl pro slušnost: začíná zápas v digitálním ringu, přímo ze sociální sítě X/Twitter vs. TruthSocial... V červeném rohu, oblečený v nedobře padnoucím obleku, s radioaktivním opálením a politickým životopisem, který by zamotal hlavu i historikům: Donald „The Don“ Trump! A v modrém rohu, v černém tričku, vystřelující rakety a nepříjemné pravdy vysokou rychlostí, s egem větším než Mars: Elon „Výbuch ega“ Musk!1. koloZápas začal tvrdě. Trump, známý svými jedovatými slovy, zasadil úder: „Elon byl už na ústupu! Řekl jsem mu, ať odejde. Zrušil jsem jeho EV mandát!“ V překladu pro běžného diváka: „Zničil jsem mu byznys a on z toho ztratil nervy.“Ale Musk kontroval a zasadil tvrdou ránu: „Bez mě by Trump prohrál volby. To je ale nevděk.“ Bod pro Muska, který trefil Trumpovu pýchu přímo do slabin.2. kolo - Epsteinova bombaA pak... rána pod pás. Musk vypustil bombu: „@realDonaldTrump je v Epsteinových spisech. To je pravý důvod, proč nebyly zveřejněny. Hezký den.“ Diváci zatajili dech. Spojení s Jeffreym Epsteinem, nechvalně známým podnikatelem a obviněným z obchodu s nezletilými, je úder, který se nesmaže tweetem. Trump se zakymácel, make-up se zpotil.3. koloTrump se pokouší vrátit úder: „Nejlepší způsob, jak ušetřit miliardy, je zrušit Elonovy vládní kontrakty!“ Jinými slovy: když chceš dělat whistleblowera, dělej to za své. Ale diváci už nesledují kontrakty - chtějí krev a tajemství. Musk neustupuje, reaguje dalšími příspěvky, obviňuje Trumpa z pokrytectví a naznačuje, že to ještě neskončilo.Finální koloKdysi nejlepší přátelé, dnes si vyměňují špínu jako nálepky do alba. Co začalo jako debata o politice a rozpočtu, skončilo odhaleními, která by nikdo nečekal. Bitevním polem je Twitter/X, kde algoritmy trpí a tiskoví mluvčí rezignují.Oficiální výsledek:Vítězem technickým knockoutem a dočasným morálním převahou - Elon Musk. Ale rozhodčí varuje: zápas ještě neskončil. Přijdou další kola, další spisy a možná i reality show „Přežít Washington“.Dámy a pánové, vypněte mobily - ne kvůli bezpečnosti, ale abyste se vyhnuli sledování tohoto veřejného cirkusu v reálném čase. Uvidíme se u dalšího kola, kde pravda není nutná a všechny údery jsou osobní.