TZ: Řeka Vltava se zbarvila do ruda na protest proti genocidě v Gaze

Řeka Vltava se zbarvila do ruda na protest proti genocidě v Gaze

14. 5. 2025

V úterý 13. května se řeka Vltava v centru Prahy zbarvila do ruda. Současně byl z ostrova Kampa spuštěn 30metrový transparent s nápisem „STOP THE GENOCIDE – BOYCOTT ISRAEL“. Za akcí stojí skupiny StopGenocidevGaze a BOLT958, které se jejím prostřednictvím rozhodly upozornit na pokračující genocidu palestinského civilního obyvatelstva v Gaze a na její popírání či podporu ze strany české vlády.​

„Chceme upozornit na to, že Česká republika nadále setrvává v aktivní podpoře izraelského režimu, který se systematicky dopouští válečných zločinů včetně etnické čistky civilního obyvatelstva. Zatímco se Mezinárodní soudní dvůr zabývá obviněním Izraele z genocidy a Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Benjamina Netanjahua, česká vláda se odmítá vzdát diplomatických a ekonomických vazeb na Izrael.

Naši političtí představitelé a představitelky v lepším případě nereagují na apely jednotlivců a občanských hnutí, aby svou podporu přehodnotili, v horším kritické hlasy umlčují a brání i prosté diskuzi o tomto tématu. Proto jsme se na něj rozhodli upozornit jinak – tím, že narušíme průběh všedního dne v historickém centru Prahy,“ uvedly ve svém vyjádření umělecko-aktivistické skupiny StopGenocidevGaze a BOLT958.

Červená barva jako symbol prolité krve

Skupiny zdůraznily, že použitá červená barva je přírodě nezávadná a symbolizuje krev civilistů zabitých během izraelské vojenské ofenzivy. Podle odhadů zveřejněných ve vědeckém časopise The Lancet může být skutečný počet obětí izraelských útoků na Pásmo Gazy od října 2023 do září 2024 až 186 000 lidí. Toto číslo zahrnuje nejen přímé oběti bombardování, ale také ty, kteří zemřeli v důsledku zranění, hladovění, dehydratace a kolapsu zdravotnického systému.

Další statistiky platné k 13. květnu 2025:

Požadavky skupin StopGenocidevGaze a BOLT958

Vyzýváme českou vládu k následujícím krokům:

1. Nemlčte, jednejte. Neignorujte apely svých občanů a občanek. Už není čas mlčet, ale ani diskutovat. Je nutné okamžitě jednat a zastavit etnickou čistku palestinského obyvatelstva.

2. Ukončete ekonomickou, výzkumnou a akademickou spolupráci s Izraelem. Zejména pak se společnostmi, které mají vazby na izraelskou vládu (Arieli Capital) a podílejí se na izraelském zbrojním průmyslu (Elbit Systems).

3. Podpořte vyšetřování válečných zločinů státu Izrael u Mezinárodního soudního dvora. Respektujte zatykač na jeho představitele vydaný Mezinárodním trestním soudem a zařaďte je na vnitrostátní sankční seznam.

4. Ukončete snahu o přesun české ambasády do Jeruzaléma. Toto rozhodnutí by bylo v rozporu s postojem většiny mezinárodního společenství a zcela zbytečně by stupňovalo napětí.

5. Podpořte trvalé příměří. Hlasujte na Valném shromáždění OSN pro rezoluce, které povedou k ukončení izraelské ofenzivy, mírovému řešení a trvalému příměří; ne proti nim jako doposud.

Zároveň apelujeme na prezidenta České republiky, aby se stejně, jako veřejně odsoudil rostoucí antisemitismus, jednoznačně postavil také proti narůstající arabofobii, islamofobii, nenávisti vůči migrantům a migrantkám a dehumanizaci palestinského lidu.

Odmítáme stát na špatné straně dějin. Česká republika nesmí být spoluviníkem genocidy. Nikdy více je teď.

Ve společném vyjádření skupiny detailněji vysvětlují pozadí a důvody těchto požadavků.

Návaznost na zahraniční aktivity

Akcí skupiny zároveň navázaly na protestní aktivity, jako byl čin členů Greenpeace UK, kteří v dubnu zbarvili vodu před americkou ambasádou v Londýně na protest proti prodeji zbraní Izraeli, nebo zásahy aktivistů a aktivistek v Barceloně, Paříži či Amsterdamu, kteří použili červenou barvu jako symbol krve obětí násilí. Tyto umělecko-politické intervence spojuje snaha čelit pasivitě institucí tváří v tvář genocidě a upozornit na jejich spoluvinu.

Kolektiv StopGenocidevGaze vznikl v březnu 2024 a poprvé upozornil na mlčení českých kulturních institucí přerušením slavnostního otevření Národní galerie. V červnu 2024 na bienále Matter of Art v Národní galerii instaloval olivovník, který postupně usychal jako metafora přehlížených Palestinců a Palestinek umírajících bez povšimnutí.​

BOLT958 je známý svými vizuálně silnými zásahy do veřejného prostoru, jako byla akce „Mánes krvácí“ či protest proti bourání brutalistního komplexu Transgas.​

