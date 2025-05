Británie: „V Británii už nevidím budoucnost": nové předpisy pro získání občanství vylučují uprchlíky

12. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Foto: Kameraman Ayman Alhussein (31) je syrský uprchlík, který kvůli novým vládním pravidlům nebude moci požádat o britské občanství.



Ayman Alhussein si po útěku před Asadem vybudoval život v Británii, ale nové předpisy znamenají, že se nikdy nestane britským občanem



9. února letošního roku uprchlý kameraman Ayman Alhussein nadšeně plánoval svou budoucí kariéru a připravoval se na podání žádosti o britské občanství. 10. února se však pro něj i pro desítky tisíc dalších lidí všechno změnilo.



V ten den britská vláda oznámila, že uprchlíkům bude „za normálních okolností“ odepřeno právo požádat o britské občanství, i když jim bylo uděleno povolení k pobytu a práci ve Velké Británii.



Ministři zdůvodňují, že uprchlíci přišli "nelegálně", často na nafukovacích člunech nebo v nákladních vozech, a proto nesplňují požadavky na „dobrý charakter“ pro získání britského občanství. Rada pro uprchlíky odhaduje, že tato politika negativně ovlivní nejméně 71 000 uprchlíků. Nové britské předpisy porušují mezinárodní právo,. 9. února letošního roku uprchlý kameraman Ayman Alhussein nadšeně plánoval svou budoucí kariéru a připravoval se na podání žádosti o britské občanství. 10. února se však pro něj i pro desítky tisíc dalších lidí všechno změnilo.V ten den britská vláda oznámila, že uprchlíkům bude „za normálních okolností“ odepřeno právo požádat o britské občanství, i když jim bylo uděleno povolení k pobytu a práci ve Velké Británii.Ministři zdůvodňují, že uprchlíci přišli "nelegálně", často na nafukovacích člunech nebo v nákladních vozech, a proto nesplňují požadavky na „dobrý charakter“ pro získání britského občanství. Rada pro uprchlíky odhaduje, že tato politika negativně ovlivní nejméně 71 000 uprchlíků. Nové britské předpisy porušují mezinárodní právo,.





„Nyní bude s lidmi jako já, kteří nikdy nespáchali žádný zločin, zacházeno hůře než zločinci,“ řekl 31letý Alhussein. “Den před oznámením jsem byl mnohem motivovanější než den po něm. Předtím jsem viděl budoucnost. Teď už ji nevidím. Cílem této politiky je odradit uprchlíky od příchodu sem, ale mnoho z nich stále přichází. Já jsem sem přišel před devíti lety. Jak mě to odradí?“



V pondělí bude v parlamentu projednána řada pozměňovacích návrhů k zákonu o bezpečnosti hranic, azylu a imigraci. Stella Creasy, labouristická poslankyně za Walthamstow, předložila pozměňovací návrh, podle kterého by požadavek dobré pověsti neměl být uplatňován v rozporu s mezinárodními právními závazky Spojeného království. Tato klauzule je jednou z nejkontroverznějších v novém zákoně a proti ní se postavilo mnoho charitativních organizací, odborů, náboženských vůdců, právníků a aktivistů za lidská práva, stejně jako samotní uprchlíci.



Alhussein, který uprchl ze Sýrie poté, co byl dvakrát uvězněn za protesty proti Assadovu režimu a jen těsně unikl smrti při bombovém útoku ve své čtvrti na předměstí Aleppa, přišel do Velké Británie v roce 2017 a v roce 2019 mu byl přiznán status uprchlíka.



Podporuje žalobu proti této politice podanou u britského Nejvyššího soudu syrským uprchlíkem, jehož totožnost nelze z právních důvodů zveřejnit. Jeho přítel byl v polovině procesu žádosti o britské občanství, když byla oznámena nová politika odepírání občanství uprchlíkům. Žaloba konstatuje, že nová pravidla jsou protiprávní a neslučitelná s úmluvou OSN o uprchlících.



Alhussein řekl, že tvrdě pracoval, aby se integroval do britské společnosti a přispíval k ní. Mluví výborně anglicky s téměř dokonalým přízvukem. „Na angličtině jsem tvrdě pracoval. Moje angličtina je teď lepší než arabština!“



Na začátku pandemie, když byl zaveden lockdown, si koupil levné staré auto, aby mohl rozvážet jídlo a léky starším a zranitelným lidem, kteří nemohli opustit domov.



„Miluji Vánoce i svátek Eid. Těšil jsem se, že v září tohoto roku podám žádost o britské občanství, získám britský pas a poprvé budu moci volit. Ale teď to nebudu moci udělat. Uprchlíci tvrdě pracují, platíme daně, ale teď se od nás očekává, že budeme navždy považováni za lidi druhé třídy a budeme žít v nejistotě.“



Pracoval na několika filmech, včetně syrského filmu The Swimmers, a pro BBC připravuje krátký film. „Britové mi vždy připadali přátelští. Pracoval jsem jako praktikant v kamerovém oddělení na britském filmu The Great Escaper s Michaelem Cainem a povídal jsem si s ním o problémech uprchlíků. Byl to velmi slušný člověk a k uprchlíkům měl velmi pozitivní přístup.“





Jed Pennington, vedoucí oddělení veřejného práva a lidských práv v advokátní kanceláři Wilsons, která podala žalobu kNnejvyššímu soudu proti politice odepření občanství, řekl: „Uprchlíci a další lidé, kteří si v této zemi vytvořili domov, pouze žádají, aby byla jejich bezúhonnost posouzena objektivně na základě předložených důkazů. Pro mnoho lidí byl tzv. nelegálním příchodem útěk před válkou nebo pronásledováním a k jejich nelegálnímu vstupu došlo před mnoha lety. Neexistují žádné důkazy, že by to odradilo lidi od nebezpečných cest za útočištěm, a proto je těžké pochopit účel tohoto opatření.“





Zdroj v angličtině ZDE

0