Závod ke dnu začíná, Starmer představuje svůj velký reset imigrační politiky

13. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Britský satirik John Crace napsal další ironický komentář, tentokrát týkající se přesunu vládnoucích britských labouristů směrem k fašismu, ze strachu, že prohrají volby. Citujeme:

Víte, jak to chodí. Nastoupíte do autobusu číslo 87 na zastávce Vauxhall a najednou si uvědomíte, že v autobuse neznáte nikoho. Kdysi byli všichni lidé v autobuse vašimi nejlepšími přáteli. Společně šli na koláč, kaši a úhoře v rosolu a pak se šli všichni pobavit do místní anglické hospody. Ještě horší je, že někteří lidé možná ani nemluví anglicky. Neporazili jsme Huny ve dvou světových válkách, abychom ve veřejné dopravě dnes poslouchali němčinu!



A pak jsou tu všechny ty polské supermarkety. Kdo je sem pozval, aby tu platili daně a poplatky a otevírali si obchody v hlavních ulicích? Nemají ani tu slušnost, aby své výrobky přepsali do angličtiny. A proč neprodávají něco typicky britského? Třeba Lurpak. Jak to myslíte, že je to dánské máslo? Máslo přece vynalezli Britové.



Starmer udělal opravdu velký reset imigrace. Je to šance labouristů využít národní náladu, že máme všichni plné zuby cizinců. Sakra, v dnešní době mají cizinců plné zuby i cizinci sami. Tady ve Velké Británii rozhodně existují hierarchie cizinců. Jsou dobří cizinci a špatní cizinci. Ale pokud máte pochybnosti, prostě předpokládejte, že cizinci jsou špatní. Ušetříte čas.



Keir chtěl, abyste věděli, že i on má cizinců plné zuby. Co je moc, to je moc. Jeho trpělivost je už na hraně. Je čas zastavit „ten ubohý experiment s otevřenými hranicemi“. Okouzlující způsob, jak označit lidi, kteří přišli do této země pracovat ve zdravotnictví a v pečovatelství. Ale co, byl čas, aby Keir řekl pravdu. Nemohl už mlčet.



Někteří si možná mysleli, že je to náhoda, že si Labouristická strana vybrala právě tento okamžik, aby se zaměřila na imigraci. Jen něco málo přes týden poté, co ultrapravicová strana Reform UK vyhrála místní volby. Ale Keir chtěl, abyste věděli, že Keir měl vždycky něco proti cizincům. Není typem premiéra, který by hrál politické hry s životy jiných lidí. Ne. Vždycky tomu věřil. Alespoň poslední tři roky. Není nic labourističtějšího, nic víc sociálně demokratického než útočit na imigranty.



„Je čas převzít kontrolu,“ začal. To pak často opakoval. Fráze, kterou si také vypůjčil od konzervativců a Reformy UK. Rozdíl je v tom, že Keir trvá na tom, že to myslí vážně. Do konce volebního období poznáte rozdíl. Všude bude víc bílých tváří. I kdyby to byli cizinci.



Ne že by šlo o předsudky. To v žádném případě. Jde o spravedlnost. Keir zdůrazňuje, že má rád rozmanitost. Jenže dobrých věcí může být příliš. Problém s cizinci je i v tom, že když jim uděláte laskavost, dříve nebo později to začnou zneužívat. Je na čase, aby migranti začali mluvit anglicky. Tak by každý, kdo uslyší cizince stěžovat si na život v Británii, měl možnost to udat úřadům.



Pak přišly podrobnosti. Velký experiment ministerstva financí s využíváním masové imigrace k podpoře ekonomického růstu je vyvrácen, trval na svém Starmer. Konzervativci to zkusili a ekonomika se zastavila. Keira zřejmě nenapadlo, že bez imigrantů by ekonomika mohla být v ještě horším stavu. Ale v novém světě Labouristické strany není místo pro takové nepříjemné kontrafaktuální úvahy. To je jedna z výhod menšího počtu cizinců. Budeme se moci vrátit ke starým dobrým britským pravdám. Pravdám, které Britové rádi říkali sami sobě. Pravdám, které nebyly zkaženy nepříjemnými fakty o cizincích.



Je také čas na zásadní reformu sektoru sociální péče. Keir má také plné zuby toho, že sem přicházejí cizinci, aby dělali práci, kterou Britové dělat nechtějí, a starají se o naše starce a stařeny. Mnohem lepší je zavřít domovy důchodců a nechat staré lidi umřít na ulici. Protože to by si přáli staří lidé a lidé s demencí. Čistí Britové až do konce. Totéž platí pro naše nemocnice. Lepší nedostatek personálu než plný stav nesprávných lidí.



A pokud by to všechno nemělo požadovaný účinek? „Pokud budeme muset udělat víc, pak si zapamatujte moje slova, uděláme to,“ řekl Starmer. To už bylo lepší. Tady je imigrační politika, kterou bylo možné podpořit. Premiér, který to opravdu myslel vážně.





Nigel Farage byl jen trochu lhostejný. To všechno říká už roky. Konečně se k jeho názoru přiklonili i konzervativci a labouristé. Ale jako oportunista využil příležitosti, aby zamlžil situaci. Nigel řekl, že malé čluny uprchlíků jsou plné íránských teroristů. Závod ke dnu začal.





Zdroj v angličtině ZDE

