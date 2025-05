Británie: Ministři požadují plán škrtů v zahraničním vysílání BBC

12. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Pozn. JČ: Současná britská "labouristická" vláda Keira Starmera se chová den ode dne strašněji. Od nedávných komunálních voleb, v nichž labouristé absolutně propadli (stejně jako konzevativci) si lidé v médiích stále stěžují na to, že labouristé odebrali důchodcům finanční podporu na topení v zimě, odmítají dát rodinám řádné přídavky na děti a chystají se odebrat invalidům sociální dávky. Teď si, ve strachu před ultrapravicovou Farageovou stranou Reform UK labouristi vymysleli zákaz imigrantů: zakáží příchod do Británie zahraničním pracovníkům, kteří nemají univerzitní titul. Tím absolutně ochromí britské sociální služby, starající se o nemocné a přestárlé osoby, protože to dělají drtivou většinouprávě imigranti. Znamená to, že důchodci skončí v nemocnicích a budou tam blokovat lůžka, takže se už tak nesmírně dlouhé čekací lhůty na nemocniční ošetření dále prodlouží. Labouristé také, stejně jako Trump, brutálně omezili zahraniční humanitární pomoc a nyní omezují zahraniční vysílání BBC právě v době, kdy Trump likviduje Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a zahraniční vysílání BBC by tedy mělo být naopak výrazně posíleno. Mimochodem, kdy se vzmůžou evropské státy a převezmou financování Svobodné Evropy? Proč ji celou nefinancuje Česká republika, Lipavský?

Britský ministr zahraničí David Lammy žádá šéfy BBC, aby sestavili omezenější rozpočet, zatímco kritikové varují, že tento krok by mohl poškodit globální vliv Spojeného království



David Lammy žádá šéfy BBC, aby v rámci revize výdajů sestavili plán škrtů ve World Service zahraničním vysílání BBC, v hodnotě desítek milionů liber, protože pokračují dopady rozhodnutí Keira Starmera o snížení rozpočtu na humanitární pomoc.



Ministerstvo zahraničí požádalo BBC, aby sestavila rozpočet o 70 milionů liber ročně nižší, než kolik podle šéfů bude v příštích několika letech potřeba, a výrazně pod úrovní inflace.



Podporovatelé zahraničního vysílání BBC tvrdí, že škrty poškodí mezinárodní reputaci Velké Británie a oslabí boj proti globálním dezinformacím, vzhledem k pokusům Donalda Trumpa o zrušení financování Hlasu Ameriky, Voice of America (VOA), amerického ekvivalentu BBC World Service.



Emily Thornberryová, lebouristická předsedkyně výboru pro zahraniční věci, uvedla: „V této době dezinformací, kdy šíření lží je novou formou války, musíme bojovat. BBC World Service je jedinečná značka, které důvěřuje celý svět. Reprezentuje naše hodnoty a brání pravdu. Rozhodně není vhodná doba na to, abychom uvažovali o omezení této služby. Spíše bychom ji měli rozšiřovat.



Pamatujte si, že když je BBC kvůli škrtům nucena opustit určitý region, okamžitě tento prostor, stejné frekvence, převezmou ruská a čínská státní média. Nejedná se o nějakou neškodnou měkkou sílu – musíme to brát vážně.“



Jedna osoba informovaná o podrobnostech jednání mezi vládou a BBC uvedla, že požadavky ministrů by se pro tento rozhlas ukázaly jako „katastrofální“.





Ministerstvo zahraničí je jedním z několika nechráněných resortů, které v rámci pokračujících labouristických vládních škrtů bojují o omezený objem finančních prostředků. Rachel Reevesová, ministryně financí, naplánovala pro nechráněné resorty průměrné škrty ve výši přibližně 1 % ročně na příští tři roky.





Munro loni uvedl: „Pokaždé, když zrušíme rozhlasovou stanici nebo omezíme její vysílání, aby se ušetřily peníze, má to opravdu významné důsledky. Státní aktéři z jiných částí světa vstoupí na tyto trhy a šíří tam to, co bychom mohli označit za propagandu.“





Zdroj v angličtině ZDE

Zahraniční vysílání BBC je obzvláště zranitelné, protože 80 % jejích vládních dotací pochází z vládní rozvojové pomoci pro zahraničí,, kterou Starmer letos snížil téměř o polovinu, aby zvýšil výdaje na obranu.Vedení BBC se domnívá, že aby mohlo pokračovat v investicích tam, kde je to nutné – zejména po Trumpových škrtech v rozpočtu VOA –, potřebovalo by od vlády finanční prostředky ve výši přibližně 200 milionů liber ročně.Generální ředitel BBC Tim Davie ve čtvrtek zašel ještě dál a argumentoval, že vláda by měla nakonec uhradit celý rozpočet služby ve výši 400 milionů liber ročně, a varoval před „ krizí veřejnoprávního vysílání“.Lammy dříve hovořil o významu měkké síly Spojeného království a dokonce zřídil „radu pro měkkou sílu“, která zahrnuje osobnosti z oblasti umění, sportu a vzdělávání, aby pomohla tuto sílu chránit.