Šokující: Ve strachu z Farageovy ultrapravice přebírá vládnoucí labouristická strana její politiku!

12. 5. 2025

Proč by ale voliči měli hlasovat pro labouristy, zoufale napodobující ultrapravici, když mohou rovnou hlasovat pro ultrapravici, kterou svými zoufalými pokusy labouristé legitimují?





Reforma imigrační politiky labouristů je výzvou pro desítky let trvající politiku strany

Keir Starmer opouští myšlenku, že zahraniční pracovníci generují růst, a přiklání se k rétorice Nigela Farage





Zveřejnění 69stránkové bílé knihy s názvem Obnovení kontroly nad imigračním systémem v pondělí znamená významný odklon vlády Keira Starmera, která se snaží čelit nárůstu popularity uktrapravicové strany Reform UK v průzkumech veřejného mínění.



Balík změn má zajistit, aby domácí pracovníci měli dostatečné dovednosti, aby nebylo nutné obsazovat pracovní místa zahraničními pracovníky.



Zpochybní tak základní princip hospodářské politiky labouristů, který platil po desetiletí: že imigrace je obecně prospěšná, protože pomáhá růstu ekonomiky.







Zdroje z vládních kruhů tvrdí, že „neúspěšný experiment s volným trhem“, který umožnil zahraničním pracovníkům volný vstup do Spojeného království, byl hlavním faktorem, který v uplynulém desetiletí vedl k "politickému chaosu".



Keir Starmer trvá na tom, že zahraniční pracovníci by se měli naučit „náš jazyk“, a zdá se, že převzal prvky populistické rétoriky, která byla kdysi úzce spojena s Nigelem Faragem.



Právě tento druh rétoriky vyvolal kritiku labouristických politiků, když jej před více než deseti lety použil Farage, nynější lídr Reform UK.



Tehdy jako lídr ultrapravicové strany Ukip Nigel Farage prohlásil, že některé části Velké Británie se kvůli masové migraci "změnily k nepoznání", a řekl, že se cítil „nesvůj“ při cestě vlakem v centru Londýna, když slyšel, že ostatní cestující mluví pouze cizími jazyky.



„Zajímalo by mě, co se to vlastně děje,“ řekl Farage na konferenci Ukip v roce 2014. “To neznamená, že jsme proti imigraci. Nejsme proti imigraci, chceme imigraci, ale jsme pevně přesvědčeni, že bychom ji měli posuzovat jak z hlediska kvantity, tak kvality.“



O jedenáct let později se Starmer zdá být blíž Farageovým politickým návrhům a převzal některé prvky jeho rétorického stylu. Premiér v pondělí oznámí „konec neúspěšného britského experimentu s otevřenými hranicemi, který vedl k nárůstu migrace na 1 milion lidí ročně“.



Když lidé přicházejí do „naší“ země, měli by se „zavázat k integraci“, řekne a vyzve vládu, aby „převzala kontrolu“.



„Všechny oblasti imigračního systému, včetně práce, rodiny a studia, budou zpřísněny, abychom měli větší kontrolu. Prosazování bude přísnější než kdykoli předtím a počet migrantů klesne,“ řekne.



Vláda čelí ostré kritice za své plány ukončit nábor zahraničních pracovníků v oblasti sociální a zdravotní péče.



V neděli Christina McAnea, generální tajemnice odborového svazu Unison, uvedla, že „bez tisíců pracovníků, kteří přišli do Velké Británie ze zahraničí, by zdravotnictví a sektor sociální péče již dávno zkolabovaly“.





To ukazuje, že vláda bude nucena čelit mnoha kritikům, z nichž někteří jsou odbory podporující Labouristickou stranu, za to, že se snaží změnit narativ o imigraci.





Zdroj v angličtině ZDE

