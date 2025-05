Trump má plné zuby Netanjahua

13. 5. 2025

čas čtení 7 minut

Gaza je podle varování odborníků na potravinovou bezpečnost v kritickém nebezpečí hladomoru, a to 10 týdnů poté, co Izrael uvalil blokádu na zdevastované palestinské území a přerušil veškeré dodávky včetně potravin, léků, přístřeší a paliva.



Ve své nejnovější zprávě z pondělí Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) uvedla, že od posledního hodnocení v říjnu 2024 došlo k „významnému zhoršení“ situace v oblasti potravinové bezpečnosti v Gaze a že Palestinci žijící v této oblasti čelí „kritickému riziku hladomoru“.



IPC, konsorcium nezávislých odborníků pověřených OSN a mezinárodními nevládními organizacemi hodnocením rizika hladomoru v krizových oblastech po celém světě, uvedlo:



Zboží nezbytné pro přežití lidí je buď vyčerpáno, nebo se očekává, že v příštích týdnech dojde k jeho vyčerpání. Celá populace čelí vysoké míře akutní potravinové nejistoty, přičemž půl milionu lidí – jeden z pěti – čelí hladomoru.



Pracovníci humanitární pomoci v Gaze sdělili deníku Guardian, že ceny základních potřeb v posledních dnech dále vzrostly, sklady jsou prázdné a humanitární týmy ošetřující podvyživené děti jsou nuceny rozdělit dávky určené pro jednoho pacienta mezi dva, aby měli oba šanci na přežití.



Jonathan Crickx, mluvčí UNICEF z jižní Gazy, uvedl:



Zásoby, které jsme dovezli během [dvouměsíčního] příměří, se rychle tenčí. Od začátku roku jsme ošetřili více než 11 000 dětí... V nadcházejících týdnech se obáváme, že zemře další děti.



Odborníci na potravinovou bezpečnost varují, že Gaze hrozí „kritické riziko hladomoru“ kvůli izraelské blokádě





Trump má plné zuby Netanjahua. Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff se nevyjadřoval diplomaticky.



Podle místních médií jim během nedělního večerního setkání s bývalými rukojmími a příbuznými těch, kteří jsou stále drženi v Gaze, řekl, že Izrael prodlužuje válku, kterou USA chtějí ukončit.



V předvečer propuštění Edana Alexandra, posledního živého Američana drženého Hamásem, Witkoff jasně vyjádřil rozpor mezi svým šéfem a vládou Benjamina Netanjahua. Podle televize Channel 12, která cituje přítomné zdroje, Witkoff na schůzce řekl:



Chceme rukojmí přivést domů, ale Izrael není ochoten válku ukončit. Izrael ji prodlužuje – navzdory tomu, že nevidíme jiné východisko a že je nutné dosáhnout dohody.



Bylo to poslední z řady významných a riskantních odmítnutí ze strany Bílého domu, které naznačují, že nejdůležitější spojenec Izraele je frustrován jeho vládou – a možná ztrácí zájem o jeho osud.



„Trump není proti Izraeli, ale nezajímá ho,“ řekl Alon Pinkas, bývalý izraelský diplomat.





Pokud jde o Trumpa, Netanjahu se stal trnem v oku, který navíc nepřispívá do a\merické státní pokladny.





Edan Alexander bezpečně předán izraelským silám



Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) potvrdil, že „zprostředkoval bezpečný převoz rukojmího z Gazy izraelským úřadům“. Hamás ho propustil jako "vstřícné gesto" vůči USA.



Agentura Reuters uvedla, že izraelská armáda také potvrdila převzetí rukojmího Edana Alexandra, občana USA a Izraele.



Matka izraelsko-amerického rukojmího Edana Alexandra mu v prvním telefonátu po jeho propuštění řekla: „Jsi v bezpečí“.

Po jejich setkání Macron řekl, že pokud al-Sharaa „bude pokračovat ve své cestě“ a budou poskytnuty záruky, že mezinárodní fondy budou použity vhodným způsobem, Francie bude usilovat o zrušení evropských sankcí a bude lobovat u Trumpa, aby učinil totéž.







Zdroj v angličtině ZDE

V prohlášení kibucu se píše:Je obtížné ignorovat těžké poselství, které dnes dostávají občané Státu Izrael a které je předáváno celému světu: Naše životy mají menší hodnotu.Rukojmí s americkým pasem má přednost, zatímco ostatních 58 rukojmích je ponecháno svému osudu – včetně 14 členů komunity Nir Oz.„Každý rukojmí, který se vrátí, je velkým světlem v temnotě, ve které se nacházíme,“ pokračuje prohlášení.Generální tajemník OSN António Guterres uvítal propuštění americko-izraelského občana Edana Alexandra z zajetí a je „hluboce ulehčen“, že se po této „strašlivé“ zkoušce vrátí ke své rodině a blízkým, uvedl jeho mluvčí.Prohlášení Stéphane Dujarrica zní:Generální tajemník znovu naléhavě vyzývá k okamžitému trvalému příměří a okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech zbývajících rukojmích. S rukojmími musí být zacházeno humánně a důstojně.Vyzývá všechny strany, aby okamžitě zajistily rychlou, nerušenou a bezpečnou humanitární pomoc, včetně poskytování nezbytných služeb, všem civilistům v nouzi. Pomoc není předmětem jednání.Waleed Omari, šéf kanceláře Al Jazeery v Jeruzalémě a Ramalláhu, uvedl v pondělním prohlášení:Palestinský prezident Mahmúd Abbás se rozhodl zrušit zákaz činnosti sítě Al Jazeera a umožnit jejím pracovníkům obnovit práci na palestinských územích od zítřejšího rána.Rozhodnutí bylo přijato poté, co byla v lednu pozastavena činnost Al Jazeery na palestinských územích poté, co palestinská samospráva (PA) obvinila síť z „podněcování k násilí“.V době pozastavení vysílání kanálu se bezpečnostní síly PA zapojily do několik týdnů trvajících smrtelných střetů s militantními bojovníky v táboře Jenin na izraelsky okupovaném Západním břehu.Al Jazeera má i nadále zakázáno vysílat z Izraele.Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump řekl, že o tomto kroku uvažuje poté, co tuto otázku nadnesl turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan.Trump uvedl: „Možná je zrušíme, protože jim v Sýrii chceme dát nový začátek.“Dodal: „Prezident Erdoğan se mě na to zeptal, mnoho lidí se mě na to ptalo, protože způsob, jakým jsme je sankcionovali, jim moc nového začátku nedává. Chceme zjistit, zda jim můžeme pomoci.“Prozatímní syrský prezident Ahmed al-Sharaa minulý týden navštívil Paříž, kde se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který rovněž vyjádřil podporu zrušení sankcí EU vůči nové vládě.