Speciální vysílání ČT24: TRUMP V ISTANBULU

Tesař:

Víte, Trump vnímá diplomacii jako golfový turnaj. Nejprve musíte protivníka oslnit zlatým bagrem, pak mu nabídnete slevu na green fee, a nakonec mu prohodíte skóre v tabulce. Už v roce 2018 navrhoval, aby se válka na Donbase řešila sudden death rozstřelem na driving range. A pokud jde o Putina - ten hraje vždy na jistotu, tedy na písečné překážky.



12:40 - Breaking News: Trumpův přílet s komplikacemi

Moderátor:

Právě jsme získali záběry z letiště! Trump vystupuje z Air Force One, ale místo červeného koberce se před ním válí koberec s nápisem „Welcome President ERDOĞAN - Discount Carpets Inc.“. Trump prý okamžitě vyžadoval jeho výměnu, takže nyní čekáme na dodávku koberce s jeho portrétem, který letí speciálně z New Jersey. Mezitím tiskový tým rozdává novinářům brožurky „10 důvodů, proč jsem ukončil válku dřív, než Biden ukončil větu“.



13:15 - Živý vstup: Turecký prodavač kebabů Cemal (překlad titulky)

Cemal:

(mává lžící) Celý den tu stojím, ale žádný mírový sendvič si nikdo nekoupí. Trump chtěl všechno halal, pak řekl, že radši hranolky z McDonald’s. Zelenskyj si objednal dietní kolu, a Rusové mi sebrali cibuli kvůli „operaci speciálního koření“.



13:43 - Analytik ČT sleduje Trumpovu tiskovku na TikTok

Analytik:

Trump právě oznámil, že „mír je jako reality show - musíte mít drama, ale na konci vždy svatbu.“ Jeho plán počítá s přeměnou Krymu na „luxusní rezidenci s mořským výhledem a kasinem“, přičemž Ukrajina by získala 10% slevu na pobyt pro prvních 1000 hostů. Putin prý navrhl alternativu: Krym za Trumpovo stažení žaloby za bankrot z roku 1991.



14:30 - Studio ČT24, host: Historik a specialista na středověké příměří Prof. Václav Kroupa

Kroupa:

V roce 1454 ukončili válku o Holý vrch tak, že obě armády dostaly sud piva a společnou píseň. Dnes by to chtělo sud hranolek a společný účet na Instagramu. Trumpův nápad s Ceasefire Cup není tak nesmyslný - středověcí rytíři také řešili spory kláním v lukostřelbě. Jen místo šípů by dnes stříleli tweetové urážky.



15:02 - Živý vstup: Zpravodajka ČT u tureckého kadeřníka

Zpravodajka:

Právě zde, v salonu Hair Peace, se má odehrát „soukromá jednání“ mezi Trumpem a Erdoğanem. Podle insiderů Trump požaduje, aby mu turecký prezident během stříhání vychválil jeho účes. Erdoğan zase navrhuje, že Turecko dodá Ukrajině drony, pokud Trump zruší cla na pistácie. Kadeřník Ali mezitím utíká, protože „nechce být zodpovědný za třetí světovou“.



16:17 - Breaking News: Technická závada v jednacím sále

Moderátor:

Právě nám přišla zpráva, že Trumpův mikrofon nefunguje! Prezident prý odmítl použít náhradní a trvá na tom, že problém je „fake news od Demokratů“. Situaci se snaží řešit turecký technik, který nabízí megafon z roku 1987. Zelenskyj mezitím streamuje svou hru Candy Crush na Twitchi s hashtagem #SaveUkraine.





16:45 - Živý vstup: Český komik (a bývalý šéfredaktor časopisu Rolling Stone) Luděk Staněk představuje „Mírový plán č. 207“

Staněk:

(stojí před mapou Evropy přelepenou nálepkami s českými vlajkami a kresbou švestkových knedlíků) "Vážení diváci, právě jsem předal všem stranám geniální řešení: Abychom válku ukončili, musíme ji nejdříve přejmenovat. Navrhuji termín ‚Dlouhodobé kulturní nedorozumění s občerstvením‘. Rusko dostane Ukrajině darovat 10 000 sad ‘Přátelských hranic‘ - tedy plotů z Merkuru s nápisem ‚Tudy ne, děkujeme‘. Ukrajina na oplátku poskytne Rusku lekce správné výslovnosti písmena ‚H‘ - jako gesto dobré vůle. A Trump? Toho navrhuji jmenovat ‚Neutrálním soudcem v soutěži o nejlepší bramborový salát‘, protože jedině tak přestane mluvit o sobě a začne mluvit o… no, vlastně, bramborách." (vytáhne vařečku s mašlí v barvách trikolóry) "A pokud to selže, pošleme do Donbasu české zahrádkáře. Ti mají stoleté zkušenosti s vyjednáváním o hranicích pozemků - a víno z trnek jako bonus."



17:30 - Komentář z Paříže: Macronův šéfkuchař promluvil

Korespondent:

Francouzský prezident prý prohlásil, že Trumpův plán je „jako přidat ke svíčkové kečup - možná to někoho potěší, ale není to gastronomie“. Jeho šéfkuchař pak dodal, že jediný způsob, jak ukončit válku, je pozvat všechny vůdce na šestichodové menu s tím, že desert podají až po podpisu příměří.



18:00 - Závěr dne: Trump odjíždí s „nejlepším mírovým dárkem“

Moderátor:

Prezident Trump opouští summit s bustou Atatürka, kterou podle svých slov „vyhrál v pokeru proti tureckému ministrovi kultury“. Jeho tým vydal prohlášení: „Dohoda je na 99 % hotová - zbývá jen určit, kdo zaplatí účet za room service.“ Zelenskyj odlétá s tričkem „I ❤ Istanbul“ a Putin si odváží krabici tureckého čaje, který podle něj „chutná jako Krym“.



19:00 - Shrnutí dne se statistikami

Moderátor:

Dnešní summit vygeneroval:



148 tweetů (včetně 1 od Melanie o klidu v józe),



3 falešné zprávy o tom, že Trump koupil istanbulský přístav,



1 hlášení o zmizení oválného stolu (náhodou odvezeného do sběru),



a 0 konkrétních dohod.



Zítra bude pokračovat jednání - tentokrát v Dubaji, protože Trump chce „lepší světlo na Instagram“.





Zůstaňte s námi, přejeme klidnou noc a pamatujte: Mír je, když se všichni hádají, ale nikdo neví proč.



- Konec vysílání -