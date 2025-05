Trump si musí uvědomit, že Putin je překážkou míru, říká Zelenskyj

14. 5. 2025

Ukrajinský prezident řekl, že ve čtvrtek odcestuje do Turecka bez ohledu na to, zda ruský vůdce přiletí na jednání, či nikoliv



Volodymyr Zelenskyj vyjádřil naději, že současné období horečné diplomacie a hazardních her mezi Ruskem a Ukrajinou skončí tím, že Donald Trump pochopí, že skutečnou překážkou mírové dohody je Vladimir Putin.



„Trump musí uvěřit, že Putin skutečně lže. A my bychom měli udělat svůj díl práce. Rozumně přistoupit k této otázce, ukázat, že to nejsme my, kdo zpomaluje proces,“ řekl Zelenskyj, když hovořil s malou skupinou novinářů ve své kanceláři v prezidentské administrativě v Kyjevě.



Zelenskyj uvedl, že si domluvil schůzku s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře, ale byl by připraven letět do Istanbulu v okamžiku, kdyby se ruský vůdce objevil. „Pokud Putin nepřijede a bude hrát hry, je to konečná tečka za tím, že nechce ukončit válku,“ řekl v úterý.



Předtím, poté co Putin využil nečekaného nočního kremelského projevu a vyzval k přímému rusko-ukrajinskému jednání v Istanbulu, Zelenskyj reagoval slovy, že bude na Putina ve čtvrtek v Turecku osobně čekat.



Zdálo se, že Trump, který je na návštěvě Saúdské Arábie, v pondělí nadhodil myšlenku trojstranného setkání s Putinem a Zelenským: „Věřím, že oba lídři tam budou. Přemýšlel jsem o tom, že bych tam přiletěl.“



Zelenskyj uvedl, že doufá, že se s Trumpem v Turecku skutečně setká. „Pokud Trump přicestuje, bude to Putina tlačit, aby také odcestoval,“ řekl. „Trump může skutečně pomoci. Je to situace, kdy přítomnost USA může poskytnout důležité záruky.“



Možnost trojstranného summitu naznačil i Trumpův vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg. „Mohlo by to být opravdu skvělé setkání... Doufáme, že přijede i prezident Putin, a pak tam bude i prezident Trump,“ řekl pro Fox News. Kellogg, stejně jako americký ministr zahraničí Marco Rubio a vyslanec Steve Witkoff, jsou údajně rovněž očekáváni v Turecku.



Nic však nenasvědčuje tomu, že by se Putin chystal na cestu. Ačkoli to přímo nevyloučil, komentáře z Kremlu naznačují, že Rusko místo toho vyšle do Istanbulu vyjednávací tým na nižší úrovni.



„Naše delegace tam bude a bude čekat na ukrajinskou stranu,“ řekl v úterý večer Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že Rusko chce případné rozhovory využít k řešení „základních příčin“ konfliktu, jak je vidí Moskva, včetně „denacifikace“ Ukrajiny a oficiálního připojení anektovaných území k Rusku - což naznačuje, že rétorika obou stran je stále velmi vzdálená.



Zelenskyj uvedl, že se domnívá, že bez příměří, na němž se lídři dohodli, nemá smysl zahajovat rozhovory na nižší úrovni.



„Chci, abyste pochopili, proč bych se s Putinem setkal. Nebudeme schopni se nyní dohodnout na všem. Je to nemožné. Máme různé přístupy k životu, různé pohledy na svět. Ale musíme nějak najít způsob, jak ukončit válku,“ řekl. Pokud by se s Putinem dokázali dohodnout na příměří, mohl by se podle Zelenského sejít tým na nižší úrovni a začít dolaďovat detaily dalších kroků.



Poukázal na předchozí rozhovory v Saúdské Arábii, kdy Američané působili jako prostředníci mezi ruskou a ukrajinskou delegací a trvalé úplné příměří se nepodařilo dohodnout. „Bez signálů od vedoucích představitelů nebo bez setkání vedoucích představitelů tento formát nefunguje,“ řekl.



Na nátlak však odmítl vyloučit vyslání delegace na nižší úrovni k jednání do Istanbulu. „Nevím. Říkám to upřímně. Možná Američané, možná někdo opravdu bude chtít tento formát znovu spustit. Nevím,“ řekl.



Diplomacie na pozadí začala sobotní návštěvou vedoucích představitelů Británie, Francie, Německa a Polska v Kyjevě, která byla symbolicky načasována jen den po slavnostní vojenské přehlídce v Moskvě u příležitosti 80 let od sovětského vítězství ve druhé světové válce. Po telefonickém rozhovoru s Trumpem stanovili čtyři evropští lídři Putinovi ultimátum, že by měl do pondělí podepsat třicetidenní příměří, jinak bude čelit dalším sankcím. Putin ultimátum odmítl a místo toho nabídl jednání v Istanbulu bez příměří.



V případě, že se během jakéhokoli jednání, které se tento týden v Turecku uskuteční, nic nedohodne, je velkou otázkou, zda Evropané mohou Trumpa přibrat k plánům na zvýšení tlaku na Moskvu. Zelenskyj vyjádřil naději, že pokud čtvrteční jednání k ničemu nevedou, budou nové sankce brzy na pořadu dne.



„Věřím, že prezident Trump není proti uvalení sankcí ... a věřím, že v Kongresu existuje politická vůle pro tyto sankce hlasovat. Věřím, že Američané jsou velmi blízko k uvalení těchto sankcí,“ řekl. Dodal, že v nadcházejících dnech proběhnou konzultace - „pokud mi dovolíte, nebudu říkat kde a kdy“ -, na nichž budou Evropané informováni o připravovaných plánech USA na uvalení sankcí.



Kyjev se snaží udržet Trumpovu administrativu na své straně. Po katastrofální schůzce v Bílém domě na konci února se Zelenskému zřejmě podařilo vztahy trochu zlepšit, což vyvrcholilo pozitivním setkáním na okraj pohřbu papeže Františka ve Vatikánu minulý měsíc.



Na otázku, co řekl Trumpovi, aby si ho získal zpět, Zelenskyj odmítl odpovědět: „To vám neřeknu. Znám důvody; podle mého názoru vím, proč jsme si tak dobře popovídali. Ale nemohu to říct, prostě nemohu.“



Britští a francouzští představitelé od debaklu v Bílém domě pravidelně hovoří s ukrajinskými protějšky a nabízejí jim návod, jak napravit vztahy s americkou administrativou.



Zelenskyj uvedl, že kontakt s evropskými spojenci byl užší a častější než kdykoli předtím a že francouzský prezident Emmanuel Macron je jedním ze „dvou nebo tří“ lídrů, s nimiž pravidelně telefonujel. „Má velmi kreativní přístup... Je to člověk, který rád riskuje. A riskéři mohou být různé typy lidí, ale všichni se zaměřují na výsledky. Nestaví sebe sama nad všechno ostatní,“ řekl Zelenskyj.



Po návštěvě Turecka by měl Zelenskyj v pátek navštívit Albánii, kde se setká s evropskými politiky, a poté možná odcestuje do Říma, kde navrhl, že by se mohl zúčastnit inaugurační mše nového papeže Lva XIV. poté, co s ním na začátku tohoto týdne vedl pozitivní telefonát.





„Myslím, že by se to mohlo stát v neděli,“ řekl Zelenskyj. „Pokud to vyjde. Nevíme, co tento týden přinese. Dostali jsme se do okamžiku, kdy nevíme, co se stane zítra.“





Zdroj v angličtině ZDE

