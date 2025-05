Opičí se Trump při páchání zločinů po Evropské unii?

13. 5. 2025

Když jsem byl malý kluk a s kamarádem nás přistihli při něčem nebezpečném, řekl jsem mámě: „Ale Paul to udělal první.“ Ona vždycky odpověděla: “A kdyby Paul skočil z mostu první, skočil bys taky?“ Kéž by moje máma byla ještě naživu, aby si mohla promluvit s panem Trumpem, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskopráívní organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu. Zjevný plán jeho vlády poslat migranty do Libye je stejně neoriginální jako nebezpečný. Nebyl by první, kdo by skočil z tohoto mostu.

Již roky spolupracuje Evropská unie a členské státy s libyjskými pobřežními silami, které se dopouštějí násilí. Poskytují jim zásoby, technickou podporu a letecký dohled. Cílem je pomoci jim zadržet migranty směřující do Evropy na moři.



Migranti a žadatelé o azyl, kteří jsou poté s podporou EU vráceni do Libye, čelí hrozným podmínkám v zadržovacích táborech. Přeplněnost, nedostatek jídla a vody, nucené práce, vykořisťování dětí, bití, znásilňování a mučení jsou dobře zdokumentovány.

Jak výstižně to shrnula expertka Human Rights Watch Hanan Salah, libyjská zadržovací centra jsou „peklem“.



Je otřesné, že EU a členské státy se podílejí na posílání lidí do takových pekelných míst.

A nyní se zdá, že to chce udělat i USA?

V médiích se objevilo mnoho zpráv tento směr potvrzujících, které citují představitele Trumpovy administrativy. Situace však není zcela jasná.

Různé orgány v rozdělené Libyi jakoukoli dohodu s USA popřely.



Ve středu, když byl Trump dotázán na tyto plány, řekl: „Nevím.“

Téhož dne americký soudce rozhodl, že vláda nemůže okamžitě pokračovat v deportacích lidí do Libye.

V pátek se pak objevily zprávy, že zadržení migranti v Texasu byli zřejmě téměř odesláni do této severoafrické země. Ve středu byli odvezeni autobusy na vojenské letiště, kde jim bylo řečeno, že budou deportováni do Libye.



Na letištní ploše čekali několik hodin, ale jejich cesta do Libye – pokud to skutečně byla jejich destinace – z nějakého důvodu nevyšla. Místo toho byli autobusy odvezeni zpět do detenčního centra.

Těžko říct, zda to, co se stalo, skutečně znamená, že si to americká administrativa rozmyslela. Koneckonců, za Trumpovy vlády úřady provádějí masové deportace do jiných zemí, jako je El Salvador a Panama.



Bylo by hezké si představit, že administrativa přišla k rozumu, pokud jde o deportace do Libye, a že se vědomě rozhodla neskočit po stejném nebezpečném mostě jako EU. Realističtější je však asi to, že americká vláda pouze uposlechla soudní příkaz.

Ať tak či onak, alespoň prozatím je to vzácná dobrá zpráva.

Žádná vláda by se neměla podílet na posílání lidí do pekla v Libyi.









