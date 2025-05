Izrael po pauze ohledně propuštění Edana Alexandra bombardoval nemocnice v Gaze smrtícími údery

14. 5. 2025

čas čtení 4 minuty



Údery zabily nejméně 18 lidí a přišly poté, co Benjamin Netanjahu oznámil, že armáda vstoupí do pásma „s plnou silou“





Izraelské údery na nemocnice v Gaze v úterý zabily nejméně 18 lidí po krátké přestávce v bojích, která umožnila propuštění 21letého izraelského vojáka Edana Alexandera, který byl v zajetí Hamásu od útoku 7. října 2023.



Údery zasáhly komplex Evropské nemocnice poblíž Chán Júnisu a zanechaly po sobě velké krátery vyryté do země a praskliny na nádvoří před komplexem Evropské nemocnice, ukazují snímky tiskové agentury AFP. V díře na silnici zůstal ležet poškozený autobus.



„Všichni uvnitř nemocnice - pacienti i zranění - pobíhali ve strachu, někteří o berlích, jiní křičeli pro své děti, další byli vlečeni na postelích,“ řekl AFP místní fotoreportér Amro Tabash.

Izraelská média uvedla, že cílem úderů na komplex Evropské nemocnice byl vůdce Hamásu Mohammed Sinwar, bratr předchozího vůdce skupiny Yahya Sinwara, který byl zabit při izraelské operaci v říjnu 2024. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „velitelské centrum Hamásu“ pod nemocnicí.



Hamás popírá, že by využíval nemocnice a civilní nemovitosti k vojenským účelům.



Druhý úder zasáhl Násirovu nemocnici v Gaze, který podle izraelské armády cílil na „významné teroristy Hamásu“, mezi nimiž byl i známý palestinský novinář Hasan Aslih. Gazské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při úderu na Násirovu nemocnici zemřel ještě jeden člověk.



Izrael obvinil Asliha z účasti na útocích Hamásu ze 7. října 2023. Uvedl, že Aslih zdokumentoval a nahrál záběry „rabování, žhářství a vražd“ během vpádu do Izraele vedeného Hamásem.



Propuštění 21letého Izraelce Edana Alexandera přineslo v pondělí krátkou přestávku v bojích. Údery však byly obnoveny v souvislosti s novou ostrou kritikou izraelské taktiky ve válce.



„V nejbližších dnech vstoupíme do operace s plnou silou, abychom ji dokončili,“ citoval Netanjahu v úterním prohlášení.



V pondělí Netanjahu uvedl, že operace jeho země v Gaze bude považována za dokončenou teprve tehdy, až bude Hamás zničen.



„Nenastane situace, kdy bychom válku zastavili,“ řekl. „Může dojít k dočasnému příměří, ale my jdeme až do konce.“



Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby přijala opatření „k zabránění genocidy“ v Gaze, když zdrcujícím způsobem popisoval izraelské akce na tomto území.



„Budete jednat - rozhodně - abyste zabránili genocidě a zajistili dodržování mezinárodního humanitárního práva?“ obrátil se na velvyslance OSN v New Yorku.



V úterý pozdě večer izraelská armáda vyzvala civilisty v několika částech severní Gazy k evakuaci poté, co zachytila „dva projektily“ vypálené z tohoto území. K odpovědnosti za raketovou palbu na Izrael, která je v posledních týdnech vzácná, se přihlásilo ozbrojené křídlo spojence Hamásu Islámský džihád.



Netanjahu v pondělí připsal Alexandrovo propuštění kombinaci „našeho vojenského tlaku a politického tlaku prezidenta Trumpa“. To odmítl Hamás, který uvedl, že se zapojil do přímých rozhovorů s Washingtonem o příměří v Gaze.



Netanjahu poděkoval Trumpovi za pomoc při propuštění a uvedl, že v úterý vyšle do Kataru vyjednavače, aby jednali o zbývajících zajatcích. Trump v úterý přicestoval do Saúdské Arábie, aby zahájil cestu po Perském zálivu, která ho zavede také do Kataru a Spojených arabských emirátů. Do Izraele Trump necestuje.



Při útoku Hamásu na Izrael v roce 2023 zahynulo 1218 lidí, převážně civilistů, uvádí agentura AFP na základě oficiálních údajů.



Ozbrojenci také unesli 251 lidí, z nichž 57 je stále zadržováno v Gaze, včetně 34 osob, které izraelská armáda prohlásila za mrtvé.





Podle údajů ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem, které OSN považuje za spolehlivé, izraelská ofenziva v odvetě za útok zabila v Gaze nejméně 52 908 lidí, většinou civilistů. Izrael tedy vyvraždil 43krát více lidí než Hamás.





