Šéf ruské špionážní sítě v Londýně byl odsouzen k 10 letům vězení

14. 5. 2025

Sedmačtyřicetiletý Bulhar Orlin Rusev, který podle britských prokurátorů vedl síť ruských špionů ve Velké Británii, byl odsouzen londýnským soudem k 10 letům a osmi měsícům vězení. Prokurátoři tvrdí, že Rusev jménem ruské rozvědky plánoval a prováděl operace ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku a Černé Hoře prostřednictvím rakouského občana Jana Marsaleka ve skupině s bulharskými občany v letech 2020 až 2023. Sedmačtyřicetiletý Bulhar Orlin Rusev, který podle britských prokurátorů vedl síť ruských špionů ve Velké Británii, byl odsouzen londýnským soudem k 10 letům a osmi měsícům vězení. Prokurátoři tvrdí, že Rusev jménem ruské rozvědky plánoval a prováděl operace ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku a Černé Hoře prostřednictvím rakouského občana Jana Marsaleka ve skupině s bulharskými občany v letech 2020 až 2023.

Rusevova skupina sledovala novináře, diplomaty a ukrajinskou armádu a diskutovala o únosech nebo vraždách oponentů Kremlu. Tyto plány však nebyly nikdy realizovány. Šéf protiteroristického oddělení londýnské policie Dominic Murphy řekl, že skupina byla také zapojena do "průmyslové špionáže v zájmu Ruska".

Rusev se spolu se čtyřiačtyřicetiletým Biserem Džambazovem a třiatřiceletým Ivanem Stojanovem přiznali ke špionáži a používání padělaných dokumentů. Bylo zjištěno, že mají pasy Velké Británie, Bulharska, Francie, Itálie, Španělska, Chorvatska, Slovinska, Řecka a České republiky. Tři další členové skupiny - třiatřicetiletá Katrin Ivanovová, třicetiletá Vanja Gaberova a devětatřicetiletý Tichomir Ivančev - byli shledáni vinnými ze spiknutí za účelem spáchání špionáže. Ivanovová dostala devět let a osm měsíců vězení, Gaberovová šest let a osm měsíců, Ivančev osm let a Stojanov pět let vězení. Pouze Marsálkovi se podařilo ukrýt před vyšetřováním.

Špioni žijí a pracují ve Velké Británii již mnoho let. Rusev se přestěhoval do Velké Británie v roce 2009 a tři roky zastával technickou pozici v odvětví finančních služeb. Jeho profil na LinkedIn naznačuje, že vlastní firmu související se zachycováním komunikace. Jako místo výkonu práce Rusev uvedl také bulharské ministerstvo energetiky, kde podle něj zastával funkci poradce.

