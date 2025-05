Co s českou energetikou a průmyslem?

13. 5. 2025 / Oldřich Maděra

čas čtení 11 minut

Komentář Oldřicha Maděry k fotografii: Celkem dost lidí mi nadalo, že jsem něco jako Kazisvět. Že pořád kazím a nic nedávám. OK, tak jsem přece jen napsal další, pozitivní, článek. Ta fotka je moje. Je tam škaredě. Tak skoro měsíc. Bylo to někdy v zimě. Nedočkali jsme se slunného dne. Nicméně ono je zase vidět, že v takových pošmourných dnech ty turbíny jako by tam ani nebyly. Tak by to asi vypadalo i v Čechách. Těch 5000 MW v Čechách vidím jako naprosto reálná číslo. V Rakousku již stojí.

Jak všichni vidíme, tak se dostavba jaderných elektráren dostala do slepé uličky. Asi nějakou dobu potrvá, než se po všemožných kotrmelcích konečně dokážeme rozhodnout, že jaderné elektrárny definitivně ne, že je to slepá ulička.

Poměrně hodně lidí se mě ale ptá, co ale pak? To zahyneme zimou, hladem a v bídě? No dobře tak já se tedy pokusím nastínit okamžitou akci, která by mohla okamžitě vyplnit tu díru po jádru. Nebijte mne prosím moc, je to první nástin toho, kudy by se asi dalo jít.

My máme totiž hned několik problémů. Nebudeme mít dostatek energie a navíc máme historicky příliš mnoho těžkého průmyslu, který skomírá. Čeká na poslední spásu. Dostavbu jaderných elektráren. Jak jsem však podrobně rozvedl v mých předchozích článcích, tak tato cesta je nesmyslná a vede do pekla. Navíc to není trvalá práce pro náš průmysl. Je to jen štěk.



Máme i automobilový průmysl, který je pod tlakem levných čínských elektro aut. Nebojte se, oni si koupí evropské závody a zasypou nás velmi brzy levnými čínskými elektro auty. Musíme se tomu začít nějak bránit. Nejlépe je rozumně zadotovat česká elektro auta. Teď hned. Ale nejen ona, to by se asi nepovedlo. Musíme umožnit rychlou transformaci a vybudování podpůrné infrastruktury. Hlavně nabíjecích stanic. To se bez dovozových aut asi neobejde. Musíme to citlivě řídit.



Z mého pohledu jsou český těžký a automobilový průmysl svým způsobem perly, o které je potřeba se tak trochu postarat. Dát jim jasnou cestou a jasnou koncepci. Jak je vidět, tak ostatní státy se dávno starají a my pořád nic. Máme na to asi 800 tisíc státních zaměstnanců, kteří by s tím mohli pomoci.



Z mých předchozích článků je zřejmé, že mám rozsáhlé znalosti a zkušenosti z elektroenergetiky. V mnoha zemích působím dnes v tomto oboru jako odborný konzultant. Radím firmám, jak mají řešit krizové situace a hledám pro ně vhodná řešení. OK, rád pomohu i doma. Tak tedy pojďme nastínit desetibodový akční plán pro ČR, než se rozhodne definitivně ty jaderné reaktory zaříznout.



1) Odvolejte prosím konečně toho unaveného strojaře z vedení největší české elektrotechnické firmy. Nerozumí podle všeho elektro energetice a není schopen ji řídit.



2) Vyberme na jeho místo někoho mladšího, energického, se vzděláním elektro silnoproud, se zkušenostmi z elektro energetiky a zejména z obnovitelných zdrojů. Rád mu budu na dálku dělat jednoho z konzultantů, pokud o to budu požádán. Je třeba se podívat na celkovou spotřebu a naplánovat její rozumný rozvoj a náhradu za budoucí odstávku jaderných elektráren. Dále je potřeba udělat mapu sítě nn, vn a vvn, kde by bylo vhodné připojit menší obnovitelné zdroje, do nějakých asi 20-30 MW. Tyto body nabídnout soukromým investorům.



3) Postavme asi tak 5 000 MW větrníků na území ČR. Při dnešní velikosti turbín asi 6 MW je to tak asi 833 strojů. Každá z nich váží asi 180 t. Oslovme Vestas, Siemens Gamesa a Nordex jako tři největší EU výrobce – viz zde. Naučme se spolupracovat s Evropou a ne se s ní hádat. Nabídněme jim zakázku na 833 turbín s tím, že 50% výroby zadají těžkému průmyslu ČR (odhadem asi 833 x 90 = ~ 75 tisíc tun železa ve 3-5 letech. Myslím si, že by to byla dobrá výchozí parketa pro integraci našeho průmyslu do něčeho smysluplného. Stát vyčlení tak asi 8,33 miliardy korun na nenávratnou půjčku na tento projekt. Každá turbína dostane 10 miliónů nenávratnou půjčku od státu v okamžiku připojení k síti. Máme zde výrobu oceli, válcovny plechů, obráběcí podniky. Určitě by zvládly výrobu gondol, převodovek, generátorů, nosných věží. Máme velkou kapacitu stavebních firem, elektro firem, vše by se zvládlo. Nechme obce, aby byly investory těchto projektů. Ať si vyhlédnou třeba pět míst pro pět turbín. To se dá lehce zapojit do 22 kV a nebude to stát moc peněz. To vše by mělo představovat při ročním využití asi 20% výkon nějakých 1 000 MW (jeden blok Temelína).



4) Postavme rychle asi 10 000 MWpk solárů. Nechme opět soukromé osoby, firmy a obce, ať to zařídí. Musí být ale vedeny distribučními společnostmi, aby přednostně stavěly soláry tam, kde je jich opravdu třeba. Omezme velikost jedné solární instalace na 20 MWpk. Podobně jako na větrníky dejme státní dotaci 1 mil Kč na každý připojený MWpk do sítě. Celkem tedy nenávratná státní dotace asi 20 miliard korun. Při ročním využití asi 10% to představuje zdroj asi 1 000 MW (jeden blok Temelína).



Pokusme se alespoň 30% solárních panelů a měničů koupit od evropských výrobců s tím, že stát doplatí rozdíl tržní ceny. Nachystejme si na to asi dalších 10 miliard korun a to do vyčerpání. Prosím, „Nelhat a nekrást!“



5) Postavme první českou mořskou větrnou farmu s projektovaným ročním využitím alespoň 33%. Vzdálenost Brna od moří je asi 600-1200 km. To se dá již překlenout HVDC vedením. Bavorsko to již udělalo. S ním několik dalších zemí. Jednejme s několika přímořskými zeměmi o společných projektech. Postavme třeba 4 x 1 500 MW větrné farmy. Dnešní stroje budou asi 10 MW. To představuje asi 4 x 150 strojů. Oslovme zase Vestas, Siemens Gamesa a Nordex, a developery jako Oersted, Statkraft, Vattenfall, RWE, EON, … ať nám s tím pomohou. To by představovalo výkon asi 6 000 MW při ročním využití asi 33% tak 2 000 MW stabilního výkonu. Z toho bychom polovinu nabídli partnerské zemi. 3 000 MW by dostalo státní dotaci zase asi 10 mil na MW. Celkem asi 30 miliard nenávratná státní podpora. Asi 1 000 MW stabilní výkon pro ČR. HVDC vedení o délce 600 – 900 km bude zaplaceno ze zdrojů ČEZ z přenosových poplatků.



Podobně jako v bodě 3 požadujme alespoň 50% objemu pro české firmy. 50% dodávky představuje odhadem asi 600 x 1 100 = ~ 660 tisíc tun železa ve 3-5 letech.



6) Zvažme výstavbu asi pěti baterií pro Prahu, dvou pro Brno a Ostravu a po jedné pro každé další krajské město. Celkem tedy asi 16 velkých baterií. Dále jednu baterii pro každý kraj podle počtu obyvatel. Celkem tedy asi 26 velkých baterií. Rozpočítejme na podporu dalších asi 26 miliard korun. Postavme asi 26 x 50 MW = 1 300 MW špičkový výkon s kapacitou na začátek asi 4 000 MWh. Tj. na pokrytí večerní špičky v délce asi 3 hodin.



7) Postavme asi 300 velkých bioplynových stanic s elektrickým výkonem asi 10 MW každá. Tj. celkem asi 3 000 MW s ročním využitím asi 33%. Tj. asi 1 000 MW stabilního elektrického výkonu. Motivujme finančně výrobce, aby si postavili plynojemy na zimu, kdy bude cena plynu třeba 2-3 vyšší. Pak dostaneme asi 1 000 MW špičkový zimní zdroj s kapacitou odhaduji asi 10 000 MWh. Dejme na to dotaci 30 miliard korun.



8) Postavme asi 5 velkých přečerpávací elektráren typu Dlouhé Stráně. Každá bude mít výkon asi 600 MW a energetickou kapacitu asi 3 000 MWh. Tj. špičkový akumulační zdroj 3 000 MW na 5 hodin provozu s kapacitou 15 000 MWh. Na to dejme státní dotaci 30 miliard korun. Dále vybudujme asi 200 menších přečerpávací zdrojů o průměrném výkonu 5 MW a kapacitou asi 25 MWh každý. Opět akumulační zdroj 1 000 MW s kapacitou asi 5 000 MWh. Na to státní dotace 10 miliard korun.



9) Dejme státní dotaci na 100 000 elektro aut ve výši 100 000 Kč na dovozní a 300 000 Kč na tuzemské. Odhaduji asi 1:3 tuzemská proti dovozním. Celková dotace asi 7,5 miliardy na tuzemská a 7,5 miliardy na dovozní. Celkem dotace asi 15 miliard korun.



10) Shrnutí. Nabízím alternativu proti okamžitému vyhození asi 400-600 miliard korun za dva jaderné reaktory o výkonu 2 800 MW, které dostaneme někdy v roce 2036-2040.



Já jsem rozdal celkem 8,33 + 20 + 10 + 30 + 26 + 30 + 30 + 10 + 15 = 179,33 miliard korun, tedy asi 180 miliard korun. Ten projekt by měl být postaven tak, aby byl dokončen z 50% do tří let, z 80% do čtyř let a ze 100% do pěti let od zahájení. Začalo by se 1.1.2026, dokončeno do 31.12.2030.



Dostali bychom asi 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 = 5 000 MW stabilního výkonu podporovaného asi 5 300 MW špičkového výkonu na asi 5 hodin s celkovou energetickou kapacitou asi 24 000 MWh na pokrytí špičky o délce asi 3-5 hodin a se zimní rezervou asi 10 000 MWh pro pár kritických zimních dnů.



Konečně budeme mít alespoň 100 000 elektro aut! Mohutně podpoříme české výrobce elektro aut!



Berme to jako první pokus překlopit tuto zemi z energeticky zaostalé rozvojové země na zemi, která vykročila směrem k plné uhlíkové neutralitě a to při tom všem z vlastních obnovitelných zdrojů. Omezíme dovozy nafty, plynu a uranu. Troufám si říci, že stát tu celkovou sumu asi 180 miliard korun, kterou takto „rozhází“ dostane do nějakých sedmi let zpět ve formě výběru zvýšených daní, úspory za dovoz nafty, plynu a uranu atd. Požádejme o EU dotace. Jsem si jist, že něco určitě dostaneme. Nastartuje to skomírající českou ekonomiku. Umožní to vývozy všech výrobků, které si v tomto kole osvojíme. Měla to být v podstatě trvalá práce pro náš průmysl. Umožní to další podobná domácí, odhaduji tak asi 2-3 kola.

3