Tento kriminální, záměrně a uměle vytvořený hladomor česká vláda podporuje

13. 5. 2025

Odborníci na potravinovou bezpečnost varují, že Gaze hrozí „kritické riziko hladomoru“ kvůli izraelské blokádě



Zpráva konsorcia specialistů podporovaného OSN hovoří o „významném zhoršení“ situace od posledního hodnocení v říjnu



Gaze hrozí „kritické riziko hladomoru“, varují odborníci na potravinovou bezpečnost, a to 10 týdnů poté, co Izrael uvalil blokádu na zdevastované palestinské území a přerušil veškeré dodávky včetně potravin, léků, přístřeší a paliva.



Ve své nejnovější zprávě z pondělí Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) uvedla, že od posledního hodnocení v říjnu 2024 došlo k „výraznému zhoršení“ situace v oblasti potravinové bezpečnosti v Gaze a že Palestinci žijící v této oblasti čelí „kritickému riziku hladomoru“. Ve své nejnovější zprávě z pondělí Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) uvedla, že od posledního hodnocení v říjnu 2024 došlo k „výraznému zhoršení“ situace v oblasti potravinové bezpečnosti v Gaze a že Palestinci žijící v této oblasti čelí „kritickému riziku hladomoru“.



„Zboží nezbytné pro přežití lidí je buď vyčerpáno, nebo se očekává, že v příštích týdnech dojde. Celá populace čelí vysoké míře akutní potravinové nejistoty, přičemž půl milionu lidí – jeden z pěti – čelí hladomoru,“ uvedla IPC, konsorcium nezávislých specialistů pověřených OSN a mezinárodními nevládními organizacemi hodnocením rizika hladomoru v krizových oblastech po celém světě.



Izrael uvalil přísnou blokádu na začátku března, po skončení první fáze údajně třífázového příměří. O něco více než dva týdny později nová vlna útoků izraelské armády definitivně ukončila příměří.



Pracovníci humanitární pomoci v Gaze sdělili, že ceny základních potřeb v posledních dnech dále vzrostly, sklady jsou prázdné a humanitární týmy ošetřující podvyživené děti jsou nuceny rozdělit dávky určené pro jednoho pacienta mezi dva, aby měli oba šanci na přežití.



„Zásoby, které jsme dovezli během [dvouměsíčního] příměří, se rychle tenčí. Od začátku roku jsme ošetřili více než 11 000 dětí... V příštích týdnech se obáváme, že zemře další děti,“ řekl Jonathan Crickx, mluvčí UNICEF z jižní Gazy.



Organizace OSN pro výživu a zemědělství samostatně varovala, že Gaze hrozí „bezprostřední riziko hladomoru“, a uvedla, že zemědělství je „na pokraji úplného kolapsu“, a vyzvala k „okamžitému“ zrušení blokády. V posledních týdnech utrpěla také veřejná bezpečnost, protože zoufalí Palestinci a organizované gangy využívají rostoucího chaosu.



Izraelští představitelé tvrdí, že blokáda má za cíl vyvinout tlak na Hamás, aby propustil 59 rukojmích, které drží od října 2023, kdy provedl překvapivý útok na jižní Izrael. V pondělí islamistická militantní organizace propustila posledního živého americko-izraelského občana drženého v Gaze, 21letého vojáka.



V Gaze byly před několika týdny uzavřeny pekárny provozované Světovým potravinovým programem, které nemají mouku ani palivo. Kuchyně, které v Gaze rozdávaly téměř 1 milion jídel denně, byly uzavřeny nebo mají omezené zásoby. Sklady OSN jsou prázdné, uvedli představitelé humanitární pomoci. Ceny neustále rostou, protože základní potraviny jsou stále vzácnější. Kilogram brambor a rajčat stojí v některých oblastech více než 10 dolarů.



Dr. Ahmed al-Farah, ředitel dětské a porodní budovy v lékařském komplexu Nasser v jižním městě Khan Younis v Gaze, minulý týden uvedl, že každý den je tam zaznamenáno pět až deset nových případů podvýživy.



Podle humanitárních pracovníků je Gaza po dvou měsících úplné blokády Izraelem na pokraji katastrofy a mnoho rodin má jen jedno jídlo denně.



„Vidíme závažné případy. Podvýživa se u dětí projevuje děsivým a velmi viditelným způsobem,“ řekl Farah. “Nemáme jim co nabídnout. Potřebují bílkoviny, ale žádné nejsou. Snažíme se jim poskytnout trochu mléka, třeba sušeného, ale víc jim nabídnout nemůžeme.“



Izrael navrhl nový systém distribuce pomoci v Gaze, který zahrnuje jednotlivá centra provozovaná soukromými dodavateli a chráněná izraelskými vojáky. OSN se dosud odmítla tohoto plánu účastnit, který humanitární pracovníci popisují jako nedostatečný, nepraktický a potenciálně protiprávní.



IPC, který vyvinul pětistupňový systém varování před hladomorem, zjistil, že od 1. dubna do 10. května se 244 000 lidí v Gaze nacházelo v nejkritičtější situaci z hlediska potravinové bezpečnosti – na úrovni pět, neboli „katastrofa/hladomor“.



Konsorcium, založené v roce 2004, sdružuje více než tucet agentur OSN, humanitárních organizací, vlád a dalších orgánů.



Hladomor vyhlásilo jen zřídka: v Somálsku v roce 2011, v Jižním Súdánu v letech 2017 a 2020 a loni v některých částech západní oblasti Súdánu zvané Dárfúr. Technická definice hladomoru je náročná a musí splňovat alespoň dvě ze tří podmínek: 20 % domácností trpí extrémním nedostatkem potravin; alespoň 30 % dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let trpí akutní podvýživou; a alespoň dva lidé nebo čtyři děti do pěti let na 10 000 obyvatel umírají denně v důsledku hladomoru nebo kombinace podvýživy a nemocí.



Nové hodnocení IPC zjistilo, že první prahová hodnota byla v Gaze splněna, když 477 000 lidí, tj. 22 % obyvatelstva, bylo klasifikováno jako ohrožené „katastrofickým“ hladem, což je nejvyšší úroveň, a to v období od 11. května do konce září. Ostatní prahové hodnoty však splněny nebyly.



Humanitární pracovníci v Gaze se obávají, že až bude hladomor oficiálně vyhlášen, bude již příliš pozdě a mnoho lidí již zemře.





IPC také varoval před „bezprostředním“ hladomorem v severní Gaze v březnu 2024, ale následující měsíc Izrael pod tlakem USA povolil příliv pomoci poté, co izraelský útok zabil sedm humanitárních pracovníků.





Zdroj v angličtině ZDE

