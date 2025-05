Lékař: Lidé v Gaze nechtějí, aby je někdo litoval, a nechtějí ani pomstu

14. 5. 2025

Moderátorka, BBC Radio Four, pořad The World at One, úterý 13. května 2025, 13 hodin: Prezident Trump přistál v Saúdské Arábii na své první zahraniční cestě po návratu do Bílého domu. Přivítala ho vojenská čestná stráž. Je to cesta, která je spíše než o mnoha problémech, které se týkají regionu, o obchodních dohodách a o obchodu. V posledních dnech se však na různých místech objevily náznaky, že se jeho setkání se saúdským korunním princem Mohammedem bin Salmánem mohl zúčastnit také prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Nyní víme, že se tam nechystá. Stále se nachází v Ramalláhu.

Roste mezinárodní rozhořčení nad izraelskou blokádou jakýchkoli potravin a humanitárních dodávek směřujících do Gazy. Philip Lazarini, šéf agentury OSN UNRWA, která pracuje s palestinskými uprchlíky, řekl, že se to rovná válečnému zločinu. Hovořil s naším mezinárodním redaktorem Jeremym Bowenem.

„Myslíte si, že Izrael používá potravinovou, zdravotnickou a humanitární pomoc jako zbraň?“ zeptal se.



„Nemám absolutně žádné pochybnosti a toto je, čeho jsme byli svědky v posledních 19 měsících, ale zejména v posledních několika měsících. To je válečný zločin. To bude kvalifikováno jako válečný zločin. Kvalifikace přijde od Mezinárodního soudního dvora, ne ode mě.“

Moderátorka: No, Izrael do oblasti Gazy novináře nepouští, ale zahraniční lékaři tam stále mohou vstoupit, a doktor Tom Potokar, OBE (nositel Řádu britského impéria), plastický chirurg pracující pro charitu Ideály. Byl v Gaze měsíc po útocích ze 7. října a minulý týden se tam vrátil.

Dr. Potokar: Stále je tam spousta zraněných pacientů. Jsem plastický chirurg, takže v nemocnici, kde jsem v současné době, v evropské nemocnici v Gaze, není žádný plastický chirurg a mají případy, které jsou rozsáhlými poraněními měkkých tkání, otevřenými zlomeninami, mnohočetnými amputacemi, mnoho z nich dostalo infekci. Velká, velká infikovaná místa. Také děti s poraněním nervů, také děti s amputacemi. Takže ano, výsledky toho, co se stane, když výbušná zařízení způsobí zranění, což je, víte, rozsáhlé poškození.





Moderátorka: Můžete nám říct, jaké dopady má blokáda na lidi? Co pozorujete?





Dr. Potokar: No, je jasné, že jídlo je v tuto chvíli asi největší dopad, protože se tam nedostává žádné jídlo, takže je podvýživa všude, dokonce i moji kolegové, které znám už mnoho let, Palestinci, jsou někteří z nich mnohem méně rozpoznatelní, protože ztratili značné množství váhy. Lidé jsou zoufale hladoví, což se nejvíce dotýká zejména dětí, lidé jsou podvyživení, což má vliv i na hojení ran u těch, kteří jsou zranění. Takže to je obrovský dopad, ale také zásoby, které jsou potřebné k léčbě pacientů, ať už jde o obvazy, chirurgické vybavení a léky, to vše je také velmi nedostatkové, takže nemůžeme léčit pacienty tak, jak bychom normálně chtěli, protože musíme být velmi opatrní na zásoby, které používáme. Nedostává se jich víc.





Moderátorka: Vím, že jste tam byl v listopadu 2023, tedy měsíc po 7. říjnu. Když jste se minulý týden vrátil, ten rozdíl musí být mimořádný. jak s budovami, tak s lidmi?





Dr. Potokar: Takže tady v Evropské nemocnici, jeden z nás tu byl přes 23. prosinec. V nemocnici a kolem ní na chodbách venku bylo 20 000 vnitřně vysídlených lidí. Ti už tady nejsou, takže v tomto smyslu je to mnohem prázdnější. Na druhou stranu rozsah destrukce, myslím tím jízdu přes Khan Unis sem, vííte, prostě naprostá zkáza. Drtivá většina budov je zničená a srovnaná se zemí.





Moderátorka: Něco, co si myslíte, že by lidé měli vědět o tom, co tam vidíte, a co se neříká.





Dr. Potokar: Snad jen to, že je tu úžasně až optimisticky. Myslím si, že lidé opravdu věří, že ta návštěva, která přichází, víte, že hodně lidi věří v tu návštěvu, v příjezd Trumpa. Hodně lidí opravdu doufá, že to skončí v příštích dnech, zatímco jiní jsou v mnohem menší menšině, ale jiní se velmi obávají, že vlastně to bude ještě mnohem horší tento týden. A myslím, že to nikdo neví. Nikdo neví. Ale myslím si, že důležité je, že lidé tady nechtějí, aby je někdo litoval a nechtějí ani pomstu. Chtějí jenom klid. Chtějí prostě žít dál jako všichni ostatní. Za celou dobu, co jsem tady za těch osm nebo kolik let, jsem nikdy neslyšel, že by někdo mluvil o nějaké formě buď pomsty, nebo dokonce opravdu hněvu. Chtějí jen žít dál a žít v míru ..

