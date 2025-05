Za genocidu a holokaust není odpovědna lhostejnost, ale selhání politiků

14. 5. 2025 / Boris Cvek

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se nechal slyšet, že lhostejnost otevírá dveře genocidě a holokaustu. Chce snad říci, že Hitler se až k holokaustu dostal kvůli lhostejnosti? Že pokud měla NSDAP v roce 1928 jen 2,6 procenta hlasů ve volbách, ale v roce 1930 to už bylo téměř 19 procent a v roce 1932 přes 37 procent, že to bylo lhostejností?

Ach ne, pan předseda mluví přece o genocidě a holokaustu. Nemluví o selhání německých pravicových politiků, kteří pustili Hitlera k moci v domnění, že ho budou držet na uzdě. Nemluví o zájmech velkostatkářských junkerů kolem prezidenta Hindenburga, který snil o nacionálně-pravicové koalici s účastí NSDAP.

Pan předseda přece mluví o genocidě a holokaustu! Podmínkou genocidy bylo to, že Hitler zcela brutálně udělal během jara 1933 z Německa totalitní stát. Zlikvidoval svobodné odbory, pomocí teroru ze strany SA ovládl německé země (včetně Hamburku a Bavorska), potlačil politickou soutěž atd. Genocida začala vyvražďováním nemocných v pojízdných klinikách a pak hlavně po útoku na SSSR, kde nacisté začaly první velké vyvražďování židů. Nejprve zastřelením, pak výfukovými plyny.

Jenže když už neexistovala svobodná společnost, bylo tomu těžko nějakou „nelhostejností“ zabránit. Jak by si pan předseda Senátu tu nelhostejnost představoval? Nemělo by to být na prvním místě tak, že je plnou odpovědností politiků, jak dokážou lidi přesvědčit o výhodách demokracie? Co kdyby pan předseda začal místo moralizování přemýšlet nad tím, jak je možné, že demokraté ve volbách zřejmě utrpí debakl? Vždyť je to i jeho odpovědnost. Stabilita demokracie je zodpovědnost politiků. Pokud tady v Česku přijde k moci něco strašného z východu, vina bude zejména na lidech jako pan Vystrčil. O nich se bude jednou psát v učebnicích dějin, zachycujících, co a proč a jak se vlastně stalo.

