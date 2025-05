Rusko: Ministerstvo zahraničí pohrozilo, že odpoví Litvě na vojenská cvičení a "zruší pokusy" NATO

14. 5. 2025

Vojenská cvičení NATO v Litvě jsou namířena proti Rusku, ale ruské úřady přijímají opatření, která "anulují" veškeré úsilí Severoatlantické aliance o zadržování Moskvy, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško. Vojenská cvičení NATO v Litvě jsou namířena proti Rusku, ale ruské úřady přijímají opatření, která "anulují" veškeré úsilí Severoatlantické aliance o zadržování Moskvy, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško.

"Obnovují se dva vojenské okruhy, v Karélii se vytváří tankový sbor. Budou přijata další opatření, která považujeme za nezbytná k tomu, abychom zrušili všechny tyto pokusy o nasazení síly směrem k Rusku," řekl Gruško v rozhovoru pro TASS. Cvičení NATO podle něj spojuje cíl zadržovat Rusko a připravit alianci na možný vojenský konflikt. "Tomu všemu velmi dobře rozumíme. Armáda to bedlivě sleduje. A v každém případě budou zaručeny zájmy naší bezpečnosti, obranné schopnosti," řekl Gruško.

Mezinárodní vojenské cvičení Thunder Fortress 2025 ("Thunder Fortress") se bude konat v Litvě od 13. do 27. května. Zúčastní se jej asi 8 tisíc příslušníků vojenského personálu, více než tisíc jednotek vojenské techniky, několik desítek letadel a lodí. "Takový rozsah nejen demonstruje naši připravenost a připravenost našich spojenců jednat společně, ale také vysílá jasný signál naší jednoty a odhodlání bránit každý centimetr území NATO," komentoval cvičení velitel litevských ozbrojených sil generál Raimundas Vaiksnoras. Manévry na území Litvy budou součástí taktického cvičení Griffin Lightning 2025, které pořádá mnohonárodní sbor NATO "Northeast". Jejich deklarovaným cílem je vypracovat obranný plán na východním křídle aliance.

Tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu již dříve uvedl, že evropské země se připravují na boj s Ruskem v blízké budoucnosti. "Na různých úrovních je oznámeno možné načasování takového střetu - od tří do pěti let. Již v roce 2030 chtějí být evropští politici a armáda připraveni bojovat s námi," řekl Šojgu. Připustil také střet s NATO, pokud se evropské země rozhodnou vyslat své vojáky jako mírové jednotky na "historická území Ruska" na Ukrajině. Podle něj "rozumní politici v Evropě" chápou, že to povede ke 3. světové válce.

Jak uvádějí odborníci z Amerického institutu pro studium války (ISW), Kreml připravuje ruskou společnost na dlouhodobou militarizaci a možný konflikt s NATO pomocí narativů, které byly dříve používány k ospravedlnění invaze na Ukrajinu. Zejména obvinění z "nacismu", s nimiž ruští představitelé a propagandisté spojovali invazi na Ukrajinu, jsou nyní stále častěji namířena nejen na Kyjev, ale i na evropské státy.

