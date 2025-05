Trumpův vysoký poradce sděluje společnosti BBC: Šíříte fake news, jste šílenci a levičáci. Nejste novináři

14. 5. 2025

V úterý ve 13 hodin vysílal publicistický pořad The World at One rozhlasové stanice BBC Radio 4 rozhovor s vysokým poradcem Donalda Trumpa Sebastianem Gorkou. Gorka se choval neuvěřitelně agresivně a jak uvedla moderátorka pořadu BBC v jeho závěru, BBC dostalo během rozhovoru vlnu posluchačských reakcí, kdy jí posluchači vyčítali, že takové blbosti neměli vysílat. Moderátorka však upozornila, že Sebastian Gorka je vysoký poradce Donalda Trumpa, je to jeho vrchní ředitel pro boj proti terorismu. Neuvěřitelný rozhovor. Toto je prosím úroveň vysokých pracovníků amerického prezidentského úřadu. - Mimochodem, pro opakované izraelské obvinění, že humanitární organizace OSN UNRWA je Hamás, Izrael nikdy nedodal žádné důkazy, které by se mohly nezávisle vyšetřit. Británie a další státy obnovily financování UNRWA. Podrobnosti níže.

Moderátorka: Jaký je nyní postoj USA k Izraeli a Gaze? No, po včerejším propuštění posledního amerického rukojmího Edana Alexandera se vyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff, který je v Izraeli, nechal slyšet, že tamním rodinám rukojmích řekl, že Spojené státy chtějí přivést rukojmí domů, ale Izrael není ochoten ukončit válku. Sebastian Gorka je zástupce asistenta prezidenta Trumpa, vrchní ředitel pro boj proti terorismu. Požádala jsem ho o reakci na situaci v Gaze vzhledem ke kritice Izraele po dvou měsících, kdy Izrael blokuje přísun potravin na toto území.

Sebastian Gorka: No, já bych neposlouchal nikoho, kdo zastupuje UNRWA. UNRWA je absolutně morálně zkorumpovaná a politicky byli její pracovníci odhaleni, že spolupracují s teroristy a pomáhají zabíjet nevinné jedince jen proto, že jsou židé. Takže když se podíváte na matematiku jednoduše gargantuovského množství potravin, které Izrael vpustil do Gazy a které by nasytilo násobky obyvatel, kteří by tam žili, musíte si položit otázku, tak kam ty potraviny skutečně jdou? To, co se v Gaze děje, je výsledkem masového vraždění nevinných mužů, žen a dětí. Největší ztráty na židovských životech od konce války a Izrael má plné právo dělat to, co dělá, aby se to už nikdy neopakovalo.





Moderátorka: Teď jen aby bylo jasno ohledně UNRWA, mají více než 30 000 zaměstnanců, bylo jich devět, u kterých se zjistilo, že pro ně mají otázky, na které je třeba odpovědět, a ti byli propuštěni. Ale v jistém smyslu otázka -











Moderátorka: Jistě, rozumím. Ale zajímalo mě, jestli to víte?





Sebastian Gorka: UNRWA financuje teroristy, takže to je to, co je skutečný příběh. To je ten skutečný příběh. Zprávy o hladomoru jsou fake news.





Moderátorka: Takže vy si myslíte, že to hladovění je fake news?





Sebastian Gorka: Skutečný příběh je UNRWA, která spolupracuje s teroristy. To je skutečný příběh, o kterém byste měli informovat.





Moderátorka: No, jedna z věcí, kterou jsme se zabývali, je příběh kojenců, velmi malých dětí trpících podvýživou. Byl by problém s dětskou výživou, není ji možno dodávat do Gazy?





Sebastian Gorka: O tom nebudu mluvit. To jsou kraviny. To jsou kraviny. Do Gazy se dostává více potravin, než kolik jich fyzicky může sníst celé obyvatelstvo, takže nebudu věřit - vy jste vy jste. Zase mě přerušujete a já vám říkám, že tento rozhovor ukončím. Jestli budete dál mluvit o fake news, o hladomoru v Gaze, tak jsme skončili. Skončili jsme.





Moderátorka: Ale za poslední dva měsíce do Gazy nebylo nic dodáno. Jen se snažím zjistit fakta. Chci jen zjistit fakta. Souhlasíme s tím, že do Gazy za poslední dva měsíce neproudily žádné potraviny?





Sebastian Gorka: Nebudu mluvit o tomhle nesmyslu.





Moderátorka: Je to fake news, že existuje blokáda?





Sebastian Gorka: O tom nebudu mluvit. Pokud se zeptáte ještě jednou, skončili jsme. Skončili jsme.





Moderátorka: Mohu vám citovat vašeho vlastního kolegu Steva Witcoffa? Pane Gorko.





Sebastian Gorka: Neděláte rozhovor se Stevem. Děláte rozhovor se mnou. Chcete Stevovo číslo?





Moderátorka: Snažím se zjistit, jaké je stanovisko americké administrativy.





Sebastian Gorka: Nepřišel jsem sem mluvit o Hamásu nebo UNRWA. Nejsem tu proto, abych podporoval a posiloval typickou státní propagandu, kterou vy šíříte. Pokud se mě chcete zeptat na neuvěřitelné věci, které prezident Trump dělá na Blízkém východě. Jak jsme tam zachránili dalšího důležitého Američana, já jsem připraven o tom mluvit, ale nebudu přihlížet vaší propagandě.





Moderátorka: Můžete mi tedy prosím říct, jaká je politika prezidenta Trumpa vůči Gaze? Vždyť přijel do Saúdské Arábie. Bude vůbec mluvit o Gaze, protože bylo řečeno, že například Saúdská Arábie chtěla dohodu, kde by normalizovala vztahy s Izraelem, ale zároveň by chtěla uznání Palestinců. Víte, čeho tím chce prezident Trump dosáhnout?







Sebastian Gorka: Vím přesně, čeho doufá dosáhnout, což je přesně to samé, co dělá v souvislosti s Ukrajinou. Chce co nejdříve ukončit boje, zajistit, aby Izrael už nikdy nebyl předmětem masového vraždění, a kromě toho by chtěl, aby ti z regionu něco udělali, pokud jde o investice. Při znovuzrození Gazy, jakmile konflikt skončí, jsou to dvě priority.





Moderátorka: A víte, jestli doufá, že se mu podaří dosáhnout nějaké dohody v této věci, protože existovaly různé plány na sestavení technokratické vlády pro Gazu, ke kterým se přihlásily různé země Blízkého východu, víte, jestli se mu podaří dosáhnout nějakého pokroku v této věci?





Sebastian Gorka: To je ale hloupá otázka. Vím, jestli dosáhne nějakého pokroku? A nezáleží to jistě na všech zúčastněných stranách? Řeknu vám jednu věc. Je to mistr umění dohody. Jestli to někdo umí, tak je to prezident Trump a je to pravděpodobně jediný člověk, který to umí.





Moderátorka: Co si tedy představuje, když mluvíte o znovuzrození Gazy?





Sebastian Gorka: Nebudu odpovídat na hloupé hypotetické otázky.





Moderátorka: No, promiňte, ale to není hypotetické.





Sebastian Gorka: Ukončení krveprolití a snaha přimět místní bohaté arabské muslimské národy k investicím. Je to tak jednoduché.





Moderátorka: A je to vyhlídka jako výsledek této cesty?





Sebastian Gorka: Panebože, to se točíme v kruhu. Položte mi smysluplnou otázku, prosím.





Moderátorka: Pojede prezident Trump do Turecka, aby pomohl zajistit dohodu a jednání mezi ukrajinským prezidentem Zelenským a ruským prezidentem Putinem?





Sebastian Gorka: Bude mít členy svého týmu, kteří se zúčastní jednání o zastavení krveprolití na Ukrajině.





Moderátorka: A ještě jedna otázka na závěr. Katařané věnují Trumpovi letadlo v hodnotě 400 milionů dolarů. Americká ústava má ustanovení, že žádný volený představitel by neměl přijmout žádný dar od šéfa cizího státu bez souhlasu Kongresu. Je s tím nějaký problém? Protože to nevypadá, že by to vypouštělo vládní bažinu.





Sebastian Gorka: Máte někdy výčitky svědomí, že jste tak naprosto, naprosto zaujatí, že jediné, co dokážete dělat, je podléhat svému syndromu protitrumpovského šílenství? Řekli jste někdy o prezidentu Trumpovi něco pozitivního, aniž byste klečeli u oltáře levicové ideologie?





Moderátorka: Existuje nějaká odpověď na tuto otázku?





Sebastian Gorka: Existuje odpověď na mou otázku?





Moderátorka: No, tady se ptám já. Nás spíš zajímá, co nám chcete říct vy.





Sebastian Gorka: Jo, a víte co? Mám rád, když hlava státu ušetří daňovým poplatníkům 400 milionů dolarů. To se mi líbí. Zvlášť když Boeing nedokázal dodat nový Air Force One několik let po sobě, má zpoždění a potom bude to letadlo darováno prezidentské knihovně. To BBC neví. To proto, že vy nejste novináři.





Ano, to. Devět. Až příliš mnoho. Já si nemyslím, že -To byl Sebastian Gorka, který je zástupcem asistenta prezidenta Trumpa, je vrchním ředitelem pro boj proti terorismu. Dobře, pokračujme s vyhlídkami na budoucnost Gazy ...